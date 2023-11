L'Oroscopo della giornata di mercoledì 22 novembre vedrà un Sagittario capace di prendere decisioni importanti, soprattutto al lavoro, mentre i Pesci dovranno saper gestire eventuali imprevisti. Lo Scorpione sarà capace di vivere una vita equilibrata tra amore e lavoro, mentre l'Ariete sarà piuttosto razionale. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di mercoledì 22 novembre.

Previsioni oroscopo mercoledì 22 novembre 2023 segno per segno

Ariete: parte centrale della settimana frustrante in amore. Vi sembrerà di percorrere un tunnel senza uscita a causa di Venere in opposizione.

Difficilmente troverete la giusta intesa con la persona che amate. Un po’ meglio nel lavoro grazie a Mercurio in trigono. I vostri progetti andranno avanti grazie a un atteggiamento più razionale, anche se potrebbe mancarvi u po’ d'entusiasmo. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale stabile secondo l'oroscopo di mercoledì. La Luna in sestile vi metterà a vostro agio con la persona che amate, soprattutto se il vostro rapporto è nato da poco. Anche voi single sarete più socievoli e amichevoli. In ambito lavorativo prima di buttarvi in un nuovo progetto, sarà necessario che abbiate le idee chiare. Voto - 7️⃣

Gemelli: avvertirete un'atmosfera diversa sul fronte sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì.

La Luna in quadratura infatti potrebbe mettervi a disagio con il partner, e potrebbero insorgere delle discussioni. Anche nel lavoro potreste sentirvi un po’ disorientati a causa di Mercurio. Se al momento siete liberi, sarà necessario trovare qualcosa da fare che possa stimolarvi. Voto - 6️⃣

Cancro: previsioni astrali che vedranno la Luna in buon aspetto in questa giornata di mercoledì.

La Luna vi darà una mano a risollevare le sorti del vostro rapporto, ma avrete bisogno di tempo e comprensione. Nel lavoro il vostro impegno verrà riconosciuto, ciò nonostante non sarà necessario sottolineare che fate tutto voi. Voto - 7️⃣

Leone: ottimo cielo in questo mercoledì di novembre per voi nativi del segno. Il rapporto con i familiari e con il partner non sarà affatto male, soprattutto per voi nati nella seconda decade.

Se siete single sarà importante curare alcune amicizie in questo periodo. Sul fronte professionale la vostra creatività sarà premiata grazie anche a Mercurio in trigono. Voto - 8️⃣

Vergine: non sarà la giornata perfetta per parlare di sentimenti considerato che la Luna si troverà in opposizione. Seguirete sempre i vostri valori, ciò nonostante non dovrete calpestare quelli del partner o di chi vi sta attorno. In ambito lavorativo risultati e gratificazioni non saranno così semplici da raggiungere considerato Mercurio contrario. Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà una giornata interessante. Secondo l'oroscopo godrete di un buon equilibrio all'interno del vostro rapporto, che si rivelerà davvero appagante nel prossimo periodo.

Per quanto riguarda il lavoro sarete soliti a pianificare ogni dettaglio dei vostri progetti affinché sia tutto perfetto. Voto - 8️⃣

Scorpione: la Luna in Pesci porterà una buona intesa, utile per condividere bei momenti insieme alla vostra anima gemella e fortificare il vostro legame. Voi single sarete più aperti a nuove esperienze. Alcune di esse potrebbero rivelarsi indimenticabili. In ambito lavorativo Giove opposto potrebbe portare un po’ di sfortuna. Di contro, avrete stelle come Marte e Saturno per cercare di svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Sagittario: con Mercurio in congiunzione al vostro segno zodiacale, sarete in grado di prendere importanti decisioni sul fronte professionale, che possano permettervi di raggiungere importanti obiettivi.

Sul fronte amoroso godrete di una piacevole stabilità al momento grazie a Venere. Attenzione però alla Luna in quadratura. Voto - 8️⃣

Capricorno: la giornata di mercoledì vedrà la Luna in buon aspetto. Il vostro rapporto con la persona che amate non sarà sicuramente il migliore dello zodiaco, ciò nonostante godrete di una certa tranquillità, utile per vivere una relazione migliore. In ambito lavorativo avrete abbastanza cura dei vostri progetti, con risultati tutto sommato soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale eccellente grazie a Venere in trigono dal segno amico della Bilancia. Che siate single oppure no, avrete interessanti occasioni per condividere le vostre emozioni con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade.

In ambito lavorativo Mercurio sarà abile consigliere per i vostri progetti, con risultati spesso soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Pesci: con Mercurio in quadratura dal segno del Sagittario, dovrete essere in grado di evitare eventuali imprevisti. Anche se stelle come Saturno e Giove vi daranno una mano, attenzione a ciò che combinerete sul posto di lavoro. In amore la Luna in trigono illuminerà il vostro rapporto, e godrete di bei momenti insieme alla persona che amate. Voto - 7️