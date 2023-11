Le previsioni astrologiche della settimana dal 4 al 10 dicembre sull'amore ci indicano che il Toro dovrebbe mettere da parte alcune tensioni, i Gemelli dovrebbero dimostrare maggiormente i sentimenti, mentre la Bilancia non deve preoccuparsi dei giudizi altrui.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: i vostri cambiamenti d'umore potrebbero caratterizzare la giornata, di questo ne potrebbe risentire anche il rapporto con la persona amata. Cercate di alleggerire un pochino la tensione.

Toro: mettete da parte la tensione di alcune giornate e trovate il momento giusto per organizzare qualcosa di importante per il vostro partner, meravigliatelo con qualcosa di realmente straordinario.

Gemelli: cercate maggiormente di dimostrare ciò che provate a livello sentimentale nei confronti della vostra dolce metà. Non sempre siete così efficaci e molte cose potrebbero essere fraintese. Agite con maggior chiarezza.

Cancro: durante la settimana ci potrebbe essere qualche discussione importante con la persona amata, non fatevi però prendere dal nervosismo e sfruttate i momenti belli che sicuramente saprete ricavare.

Leone: non lasciate la strada vecchia per quella nuova, anche se avete dei momenti di sconforto rispetto alla vostra relazione cercate di cementare il vostro rapporto. Qualcosa e qualcuno potrebbe deviare la vostra mente, rifletteteci bene.

Vergine: fate dei sacrifici ma mandate nel verso giusto il vostro rapporto sentimentale, avete bisogno di stabilità e tranquillità.

La vostra dolce metà vi aiuterà a raggiungere il vostro obiettivo comune.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non preoccupatevi troppo dei giudizi degli altri, se avete una cosa in testa fatela senza pensarci troppo. Se vi capiterà di dover pagare delle conseguenze non avrete rimorsi perché sarà stata una vostra decisione.

Scorpione: prendetevi qualche giorno per rilassarvi, ovviamente fatelo insieme al vostro partner.

Siate intelligenti nel chiedere il parere della persona amata che potrebbe farvi vedere alcune cose da un altro punto di vista.

Sagittario: la vostra dolce metà potrebbe pretendere qualche cosa in più da voi, non fate vincere la pigrizia e organizzate qualcosa di emozionante. Potreste non averne tanta voglia ma il gioco vale assolutamente la candela.

Capricorno: non rimanete statici e rigidi sulle vostre idee, siate aperti al dialogo e al confronto con la vostra dolce metà. Ci potrebbero essere diverbi sulla gestione di alcune situazioni, trovate un punto di incontro.

Acquario: il vostro rapporto di coppia dovrebbe subire qualche cambiamento per non ristagnare in una relazione che non vi porterebbe da nessuna parte. Metteteci un po' di inventiva, rendete il tutto molto più frizzante.

Pesci: date maggiore credito a chi si fida di voi, soprattutto alla persona che vi sta accanto. A volte tendete ad estraniarla dalle vostre attività quotidiane e questo non fa altro che creare dei dissapori.