L'Oroscopo della fortuna dell'inverno 2023-2024 sarà caratterizzato dalla presenza di Giove e Urano nella costellazione del Toro. I segni che invece saranno in basso alla classifica saranno il Sagittario e il Leone.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per la fortuna.

L'oroscopo invernale, segno per segno: Gemelli intraprendente

1° Toro: questo inverno per voi ci sarà un vero e proprio slancio verso la fortuna e avrete una grande occasione per avanzare nella vostra carriera. Avrete tutte le carte in regola per poter guadagnare e investire su voi stessi.

Le energie al massimo saranno uno strumento eccellente anche per pianificare idee future.

2° Vergine: sarete al di sopra delle aspettative professionali sia vostre che degli altri. Avrete una forte determinazione che vi permetterà di perseguire tutti gli obiettivi che avete in mente. Potrete scegliere fra qualche lavoro che più vi soddisferà o vi porterà più gratificazioni di stampo pecuniario.

3° Cancro: sarete completamente dediti al lavoro e alla realizzazione dei vostri progetti, sia personali che professionali. Da soli andrete più speditamente con i progetti in essere. Se invece sarete in una squadra di lavoro potreste procedere lentamente ma con un atmosfera di collaborazione molto produttiva.

4° Gemelli: stimolare i progetti di stampo lavorativo significherà avere una intraprendenza fuori dal comune. L'ottimismo riuscirà perfettamente ad attrarre la fortuna di questo periodo, dandovi anche molteplici opportunità per trovare un impiego che vi possa soddisfare. Avrete la possibilità di avere un rapporto di cooperazione con la squadra professionale.

Difficoltà per Pesci

5° Capricorno: la carica di questo inverno sarà decisamente otiimale per portare avanti i progetti che avete in mente. Agire con una buona strategia affaristica potrebbe incrementare i guadagni e darvi molte più probabilità di poter essere indipendenti. Acquisterete sempre più valore grazie alla vostra creatività.

6° Acquario: l'energia sarà una fedele compagna di avventure sul posto di lavoro, secondo quanto riportato dall'oroscopo. Riattiverete una forte propensione allo stakanovismo che molto probabilmente sarà ampiamente apprezzato dalla squadra di lavoro. Farete affidamento anche al vostro istinto, particolarmente fortunato in questa stagione.

7° Scorpione: la carica non vi mancherà, e nemmeno l'appoggio incondizionato dei colleghi sul posto di lavoro. Potreste davvero cogliere al volo delle occasioni affaristiche che potrebbero ridare vigore alla vostra carriera. Avrete qualche leggero ostacolo, alla fine della stagione invernale.

8° Pesci: non ci saranno ostacoli insormontabili, ma la strada professionale allo stesso tempo potrebbe non essere molto agevole.

Tuttavia vi darete da fare affinché non ci siano urti troppo forti sul piano lavorativo. Avrete qualche piccola spesa in più, e questo potrebbe mettervi in uno stato di agitazione per qualche momento.

Guadagni in ribasso per Leone

9° Bilancia: l'autostima rimarrà pressoché intatta, ma avrete dei cali dovuti alla stanchezza fisica che potrebbero farvi fermare di tanto in tanto. Molto probabilmente le sorprese che avrete entro la fine della stagione potrebbero portare dei rialzi dell'umore che serviranno alla vostra produttività. La carriera non subirà sbalzi né in positivo né in negativo.

10° Leone: i guadagni non andranno molto bene, anzi, le spese sempre più importanti potrebbero pesare un po' nel vostro bilancio economico.

Non sarà un periodo molto fortunato per le questioni di carattere burocratico, mentre avrete la possibilità di salvaguardare meglio la vostra salute.

11° Ariete: l'ambito progettuale potrebbe sensibilmente rallentare, e con tutta probabilità avrete voglia di staccare un po' per potervi concedere del meritato riposo. Non avrete modo di fare degli affari abbastanza remunerativi. Evitate di accettare qualche proposta che molto probabilmente non vi porterà a nulla.

12° Sagittario: non ci sarà molta fortuna sul piano professionale ed economico. In questo momento fare qualche sacrificio sul piano finanziario ed evitare di agire d'impulso con dei progetti delicati potrebbe aiutarvi a non eccedere. Dedicare del tempo e delle energie prevalentemente a voi stessi vi darà qualche sensazione positiva.