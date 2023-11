Si conclude la terza settimana di questo mese e arriva l'oroscopo di domenica 19 novembre 2023 con le indicazioni e le novità per tutti i segni, dall'Ariete fino ai Pesci, in amore e sul lavoro.

Le previsioni astrologiche di domenica 19 novembre

Ariete: in amore è una giornata interessante, ma bisogna fare attenzione nelle coppie in crisi, le quali forse dovrebbero cercare un dialogo. Nel lavoro i progetti che partono ora saranno importanti in vista del prossimo anno.

Toro: per i sentimenti alcune tensioni potranno portare a delle difficoltà, attenzione a non essere troppo nervosi.

Nel lavoro le stelle permettono un miglioramento, a breve una collaborazione potrebbe cambiare.

Gemelli: a livello sentimentale c'è bisogno di fare il punto della situazione, una persona potrebbe essere per voi oggi riferimento. Nel lavoro le tensioni in questa giornata potrebbero essere anche troppe.

Cancro: in amore le coppie che da tempo vivono del nervosismo ora potranno trovare maggiore serenità. A livello lavorativo sono possibili delle polemiche, valutate tutto con chiarezza.

Leone: in amore è una giornata non esaltante, dei rapporti ora potranno essere messi in discussione. Nel lavoro non vi sentite molto protetti adesso.

Vergine: a livello sentimentale è una giornata che invita a non fare troppo, comunque il pomeriggio è migliore della mattina.

Nel lavoro in questo periodo qualcosa potrebbe non andare, cercate comunque un accordo.

Bilancia: in amore, con la Luna favorevole, ora c'è la possibilità di vivere una storia in maniera intensa, siete più forti al livello emotivo. Nel lavoro qualche accordo è da rivedere, per questo motivo sarà necessario parlare con soci e collaboratori.

Scorpione: in amore è una fase di maggiore nervosismo, è possibile che una certa persona vi dia problemi. Nel lavoro è meglio non arrabbiarsi per questioni banali.

Sagittario: per i sentimenti le stelle ora premiano nei rapporti, è una giornata utile per risvegliare un sentimento. Nel lavoro se qualcosa non funziona potrete pensare a un'innovazione, cercate ora nuove soluzioni.

Capricorno: a livello sentimentale è un periodo importante per le coppie che cercano una qualche revisione. In questi giorni qualcuno potrebbe anche ripartire da zero. A livello lavorativo chi ha in mente un cambiamento lo affronterà entro poco tempo.

Acquario: per i sentimenti le stelle e diversi pianeti sono nel segno, riuscirete quindi a vivere delle buone sensazioni. Nel lavoro cercate di fare qualcosa di diverso rispetto al solito.

Pesci: in amore ci sono delle piccole preoccupazioni, qualcosa potrebbe sembrarvi più difficile del solito. Nel lavoro la Luna nel segno può indurvi a organizzare un nuovo incontro per chiarire alcune questioni che non vanno.