L'oroscopo della settimana che va dal 20 al 26 novembre vedrà un Sagittario alla ribalta grazie a un cielo decisamente più invitante, mentre i Gemelli dovranno saper gestire bene le proprie spese. I Pesci potrebbero non essere sempre in grado di gestire bene ogni mansione, mentre l'Ariete riuscirà a dimostrare bene le proprie abilità.

Previsioni oroscopo dal 20 al 26 novembre 2023 segno per segno

Ariete: periodo più equilibrato per voi nativi del segno a partire dalla prossima settimana. Il lavoro vi darà delle soddisfazioni grazie a un cielo favorevole, utile per cercare di migliorare la vostra posizione professionale.

In amore avrete ancora a che fare con Venere opposta, ciò nonostante qualcosa sembra muoversi a vostro vantaggio per la vostra relazione. Voto - 7️⃣

Toro: riuscirete a esprimere in modo migliore le vostre competenze professionali secondo l'Oroscopo della prossima settimana. Marte e Mercurio non saranno più opposti, lasciando spazio a stelle benefiche come Giove e Saturno. Sul fronte sentimentale il vostro rapporto sarà tutto sommato tranquillo. Il weekend in particolare vedrà la Luna in buon aspetto, e potrebbe essere un buon momento per esaltare il vostro rapporto. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale positiva. Il rapporto con la persona che amate si rivelerà appagante grazie a Venere, ma attenzione tra le giornate di martedì e mercoledì, quando la Luna sarà in cattivo aspetto.

Per quanto riguarda il lavoro potreste non essere più così sicuri delle vostre scelte. Sarà necessario riorganizzare bene i vostri piani e le vostre spese. Voto - 7️⃣

Cancro: questo cielo vedrà diverse nubi in arrivo per voi nativi del segno. Sul fronte professionale Marte e Mercurio non saranno più dalla vostra parte, ma per fortuna avrete stelle come Giove e Saturno ancora favorevoli.

In ambito amoroso invece la situazione non sarà delle migliori considerato Venere in quadratura. Non sarà un periodo particolarmente lungo, ciò nonostante non sarà facile trovare la giusta intesa. Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali in rialzo sul fronte professionale. L'arrivo di Marte e Mercurio in trigono dal segno del Sagittario vi permetterà di recuperare terreno con i vostri progetti, e mettere in campo idee sicuramente più efficaci.

In amore Venere porterà stabilità nel vostro rapporto, ma attenzione durante il fine settimana, quando la Luna sarà in cattivo aspetto. Voto - 8️⃣

Vergine: Il lavoro potrebbe rivelarsi problematico nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. L'arrivo di Marte e Mercurio in Sagittario potrebbe disorientarvi nel prossimo periodo e rendere più complicata la risoluzione di alcuni progetti. In amore godrete ancora di un rapporto stabile. I consigli della persona che amate potrebbero rivelarsi utili, sia per vivere una relazione migliore, ma anche una vita migliore. Voto - 7️⃣

Bilancia: configurazione astrale ottima a partire da questa settimana. In ambito lavorativo arriveranno importanti miglioramenti grazie a Marte e Mercurio in sestile.

Ci saranno risorse a sufficienza per poter gestire in modo ottimale le proprie mansioni, soprattutto per i nati nella prima decade. In amore ci penserà il pianeta Venere a rendere appagante la vostra relazione di coppia. Attenzione però tra le giornate di mercoledì e giovedì, quando la Luna sarà opposta. Voto - 8️⃣

Scorpione: i pianeti Marte e Mercurio lasceranno il vostro cielo da questa settimana. Secondo l'oroscopo, riuscirete comunque a svolgere bene le vostre mansioni, ma attenzione a Giove in opposizione. Per quanto riguarda i sentimenti il vostro rapporto andrà avanti in modo sereno, con momenti davvero appaganti tra voi e la vostra anima gemella. Il weekend potrebbe rivelarsi meno romantico a causa della Luna opposta.

Voto - 7️⃣

Sagittario: settore professionale in crescita per i nativi del segno. L'arrivo di Marte e Mercurio vi permetterà di andare alla ribalta con i vostri progetti, e raggiungere obiettivi più ambiziosi. Per quanto riguarda i sentimenti ci sarà una piacevole stabilità tra voi e il partner grazie alla Luna in sestile. Anche voi single sarete più simpatici e socievoli. Voto - 9️⃣

Capricorno: configurazione astrale complicata durante la settimana. Il rapporto con la persona che amate si rivelerà poco soddisfacente a causa di Venere contraria. La Luna vi darà una mano nel weekend, ciò nonostante meglio non avere grandi aspettative. Nel lavoro ve la caverete abbastanza bene, ma faticherete a eccellere.

Voto - 6️⃣

Acquario: sfera sentimentale godibile in questo periodo grazie a Venere in trigono. La Luna potrebbe però darvi qualche noia. Godetevi il vostro rapporto, ma senza mai eccedere. Per quanto riguarda il lavoro Marte e Mercurio saranno finalmente in una posizione più agiata per voi. Potreste avere dunque qualche occasione per recuperare. Voto - 7️⃣

Pesci: l'arrivo di Marte e Mercurio in quadratura potrebbe rovinare i vostri piani nel breve periodo. Potreste faticare un po’ nel portare a termine alcune mansioni, ciò nonostante ricordatevi che avrete Saturno e Giove a favore. Sul fronte sentimentale godrete di una relazione stabile, ma attenzione a non superare certi limiti. Voto - 7️