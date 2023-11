Le previsioni dell'oroscopo del 20 novembre invitano i Gemelli a prendersi una piccola pausa. I Leone hanno bisogno di una maggiore tranquillità per prendere delle decisioni.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: avrete bisogno di un po' di tranquillità per riuscire a mettere a posto alcune faccende private. In ambito sentimentale, invece, è necessario rischiare il tutto per tutto.

11° Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del 20 novembre vi invitano ad essere un po' più riflessivi. Spesso tendete ad agire di istinto, finendo per commettere degli errori di valutazione.

10° Bilancia: siete desiderosi di vivere qualche cambiamento importante. Se sul lavoro vi sentite un po' troppo oppressi, forse è il caso di fare qualche rinuncia, non abbiate la pretesa di fare tutto.

9° Ariete: giornata molto produttiva sul lavoro. Ci sono un po' di cose da sistemare, e questo vi genera un po' di confusione. Ad ogni modo, date tempo al tempo e cercate di non essere troppo frettolosi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: oggi vi sentite un po' indecisi su alcune decisioni da prendere. L'Oroscopo del 20 novembre vi invita a cogliere al volo le cose che vi fanno stare bene, senza pensare troppo alle conseguenze.

7° Toro: non siate troppo frenati in amore.

Se provate delle emozioni, lasciatevi andare e non fate di tutto per reprimerle. Nel lavoro è importante essere decisi e ostinati se volete raggiungere un obiettivo.

6° Acquario: attraverso il dialogo si possono risolvere molte faccende in sospeso. Le stelle vi invitano ad essere un po' più coscienti di quelli che sono i vostri limiti e i vostri bisogni.

5° Scorpione: siete persone che amano pensare al futuro e fare dei progetti. In certi casi, però, è necessario anche godersi il presente e non pensare troppo alle conseguenze.

Oroscopo segni fortunati del 20 novembre

4° in classifica Gemelli: i nati sotto questo segno potrebbero aver bisogno di una piccola pausa per valutare in maniera un po' più cosciente quello che vi sta accadendo.

3° Cancro: non lasciatevi abbattere dai piccoli intoppi della vita. Guardate al futuro con maggiore ottimismo e determinazione, specie per quanto riguarda i rapporti sentimentali

2° Vergine: allargate gli orizzonti per quanto riguarda il lavoro. Se avrete ricevuto delle proposte in questo periodo, valutatele attentamente prima di dire no a priori. Siate un po' più energici e propositivi.

1° Capricorno: ottimo momento per l'amore secondo l'oroscopo del 20 novembre. I single potrebbero fare delle conoscenze molto interessanti, mentre le coppie potrebbero essere vicini ad un salto di qualità.