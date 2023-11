L'oroscopo della fortuna di mercoledì 15 novembre 2023 prevede che la Bilancia e i Pesci devono fare qualche rinuncia per il bene del proprio futuro. Per il Toro e il Capricorno ci sono in arrivo tante soddisfazioni.

L'oroscopo della fortuna segno per segno: Scorpione nel podio

1° Toro: affari d'oro. Finalmente ritornerete in testa alla classifica con una carrellata di affari che non soltanto vi daranno soddisfazioni. Avrete la possibilità di condividere idee con la squadra di lavoro.

2° Capricorno: farete faville con la vostra professione. La giornata vi darà una carica energetica e fortunata che vi spingerà a realizzare molti dei vostri progetti e sogni personali.

3° Scorpione: sentirvi soddisfatti del vostro lavoro vi metterà di buon umore. Non ci saranno ostacoli di fronte a tutta questa positività. Ci saranno sorprese molto redditizie in serata.

4° Cancro: favorire qualche progetto più nelle vostre corde potrebbe assicurarvi il successo sul posto di lavoro. Potreste avere una buona idea per la squadra che vi darà molto e chiederà poco, soprattutto in termini di tempo e di energie.

Ariete fortunato

5° Ariete: avrete occasione di trovare lavoro e di fare passi in avanti, anche se recentemente non avete visto la luce in fondo al tunnel. Molto probabilmente la fortuna potrebbe avere qualche sorpresa in serbo per voi e la vostra carriera. Rimanete concentrati.

6° Gemelli: non avrete colleghi che vi appoggeranno quando prenderete una decisione importante, andrete avanti da soli con forza e una volontà di ferro. Avrete anche del tempo libero per dare sfogo ai vostri sfizi personali.

7° Vergine: dovrete fare qualche piccola rinuncia a fronte di un pomeriggio denso di sorprese sul lavoro.

Forse le energie caleranno, ma non vi pentirete di fare qualche ora in più di lavoro, ne varrà la pena.

8° Leone: sentirvi protagonisti della vostra storia sul piano professionale comporterà anche delle forti responsabilità da affrontare. Evidentemente avrete qualche supporto, ma molto dovrete mettercelo voi. Verrete ampiamente ricompensati.

Acquario sfiduciato

9° Acquario: avrete meno fiducia sul lavoro, forse avrete l'occasione di ridimensionare la vostra tabella di marcia e prendevi una pausa dalle faccende di lavoro. Potreste fare qualche affare niente male.

10° Bilancia: dovrete rinunciare a qualche cosa, specialmente se state rincorrendo un sogno. Anche le spese potrebbero darvi qualche problema di troppo, specialmente se riguardano l'ambito familiare.

11° Sagittario: scoprirete qualche piccola falla nel vostro lavoro, che molto probabilmente sarete chiamati a risolvere quanto prima. Vi mancherà l'energia e recuperarla sarà un'impresa.

12° Pesci: fin quando riuscirete a rimanere a galla al lavoro non ci saranno problematiche troppo dure da affrontare. Ciò che invece sarà estremamente difficile sarà fare qualche sacrificio in un momento in cui di privazioni ne avete già abbastanza.