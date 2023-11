Le previsioni dell'oroscopo del 23 novembre vedranno i nativi del Capricorno molto produttivi mentre quelli della Vergine impegnati ad analizzare la propria situazione. Le stelle invitano i Cancro a lasciarsi andare un po' di più. I Leone, invece, sono dinamici, ma bisogna fare i conti con certe situazioni.

Oroscopo degli ultimi quattro segni in classifica: da Leone a Scorpione

12° in classifica Leone: siete molto dinamici e propensi ad intavolare nuove conoscenze. Le circostanze, però, potrebbero inibirvi un po' ed ostacolare i vostri programmi.

Cercate di adattarvi ai cambiamenti.

11° Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del 23 novembre vi invitano ad essere più audaci. Spesso vi lasciate condizionare un po' troppo dalla paura di commettere degli errori, che finite per perdere delle occasioni.

10° Acquario: siate un po' più pazienti in amore. Non tutti ragionano come voi, e questa è una cosa che dovete interiorizzare specie quando vi relazionate con persone nuove, che non vi conoscono bene.

9° Scorpione: ci sono dei nuovi risvolti in amore. Attenti ai desideri, in quanto alcuni di essi potrebbero rivelarsi anche piuttosto pericolosi. Siate pronti ad accettare le conseguenze.

Previsioni astrali posizioni centrali da Bilancia a Gemelli

8° in classifica Bilancia: alti e bassi dal punto di vista dei rapporti interpersonali.

Non siete molto loquaci in questo periodo, e questo potrebbe causare un po' di malumori. In amore ci vuole determinazione.

7° Toro: se avete avuto un blocco nell'ultimo periodo, forse è il caso di fermarsi un attimo e riflettere sul da farsi. Non dovete sforzarvi nel farvi piacere necessariamente delle persone o delle situazioni.

6° Cancro: l'istinto è sempre stata una cosa che cercate di reprimere. Tendenzialmente siete segni molto razionali, che non amano perdere il controllo. L'Oroscopo del 23 novembre, però, vi invita a lasciarvi andare un po' di più.

5° Gemelli: se volete qualcosa, lottate fino in fondo per ottenerla. Non permettete a nessuno di ostacolare i vostri progetti.

Ci sono dei momenti nella vita in cui è importante sentire la vicinanza dei propri cari.

Segni fortunati del 23 novembre, al primo posto la Vergine

4° in classifica Vergine: fare un'analisi introspettiva è una cosa che non amate particolarmente. In certi casi, però, farsi un esame di coscienza potrebbe essere fondamentale per capire i propri bisogni.

3° Sagittario: cambiamenti importanti per quanto riguarda l'amore. Cercate di essere un po' più propositivi e di non aspettarvi sempre il peggio dalle persone. Giornata di scoperte sul lavoro.

2° Capricorno: giornata molto produttiva per voi. Osate e non fermatevi dinanzi niente e nessuno. In amore ricordate che chi vi ama vi segue, quindi, non perdete tempo dietro persone che non vi cercano.

1° Ariete: le previsioni dell'oroscopo del 23 novembre vi invitano ad essere un po' più lungimiranti. Questo è un ottimo periodo per le stelle, quindi, dovete cercare di cogliere la palla al balzo e lasciarvi andare.