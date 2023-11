L'oroscopo della giornata di venerdì 17 novembre prevede che l'Ariete sarà diligente sul fronte professionale grazie a Mercurio a favore, mentre i Pesci saranno attivi grazie a Marte in trigono. Il Capricorno sarà più riflessivo nei confronti del partner, mentre il Leone sarà un passo più vicino ai propri obiettivi professionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni della giornata di venerdì 17 novembre.

Previsioni oroscopo venerdì 17 novembre 2023 segno per segno

Ariete: giornata sottotono sul fronte sentimentale per voi nativi del segno. Il rapporto con la persona che amate sarà messo in discussione dalla Luna e da Venere in cattivo aspetto.

Single oppure no, avrete bisogno di stabilire la giusta intesa e mostrarvi per quello che siete. In ambito lavorativo Mercurio vi aiuterà a prendere le giuste decisioni per i vostri progetti. Sarete diligenti, ma non ci sarà bisogno di avere fretta. Voto - 6️⃣

Toro: periodo piacevole in amore grazie alla Luna in trigono. Anche se nell'ultimo periodo siete un po’ arrugginiti, la voglia di conquistare il cuore della persona che amate si farà sentire, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Nel lavoro sarete presi dai vostri progetti, ma attenzione a non fare il passo più lungo della gamba. Voto - 8️⃣

Gemelli: Venere in trigono dal segno amico della Bilancia vi permetterà di vivere un'esperienza prestigiosa sul fronte sentimentale secondo l'Oroscopo.

Se siete single una nuova persona potrebbe entrare nella vostra vita e sconvolgerla del tutto. In ambito lavorativo ve la caverete piuttosto bene, tenendo costantemente in osservazione lo sviluppo dei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Cancro: le previsioni astrali vedranno la Luna e Venere ancora in opposizione. Vi avvicinerete verso un fine settimana complicato in amore, ciò nonostante potrete ancora fare qualcosa per risolvere la situazione.

Nel lavoro sarete abbastanza concentrati sui vostri progetti, ma sappiate che questi non rappresentano per intero la vostra routine. Voto - 6️⃣

Leone: con Mercurio in trigono dal segno amico del Sagittario saprete gestire molto bene i vostri progetti. Vi sentirete un passo più vicino ai vostri obiettivi, e di questo sarete pienamente soddisfatti.

Per quanto riguarda i sentimenti, in questa giornata potrete contare sul pianeta Venere in sestile per godere di un rapporto davvero piacevole. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale positiva dal punto di vista sentimentale. La Luna in trigono vi metterà a vostro agio in amore, coniugando perfettamente maturità e sentimenti all'interno del vostro rapporto. In ambito lavorativo Mercurio potrebbe mostrare delle insicurezze che dovrete essere in grado di saper gestire per continuare a raggiungere buoni risultati. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale non particolarmente esaltante in questa giornata di venerdì. Anche se Venere sarà dalla vostra parte, con la Luna in quadratura non sarete sempre in perfetta sintonia con la persona che amate.

Sul fronte professionale Mercurio sarà dalla vostra parte. Avete conquistato importanti successi, e adesso è arrivato il momento di dare vita a nuove iniziative. Voto - 8️⃣

Scorpione: la giornata è nel complesso valida. Questo cielo sarà equilibrato per voi, e vi permetterà di godere di una relazione tutto sommato stabile e appagante. Se siete single coltiverete nuovi rapporti con un certo entusiasmo. Nel lavoro Marte porterà buone energie, e i buoni risultati non tarderanno ad arrivare grazie al vostro impegno. Voto - 8️⃣

Sagittario: giornata positiva. Il rapporto con la vostra anima gemella sarà abbastanza tranquillo e appagante, e potrebbe portare presto qualcosa di interessante per voi. Nel lavoro Mercurio vi aiuterà a gestire i vostri progetti in modo razionale e preciso, con risultati spesso in linea con le vostre aspettative.

Voto - 8️⃣

Capricorno: periodo abbastanza equilibrato per voi nativi del segno grazie a un cielo per voi sereno. La Luna vi permetterà di essere più riflessivi nei confronti del partner, e vedere il rapporto sotto una luce differente. Nel lavoro Marte in sestile porterà energie, mentre Giove vi darà un po’ di fortuna. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale positiva grazie a Venere in trigono dal segno amico della Bilancia. Single oppure no, troverete un buon equilibrio, in famiglia o con la vostra fiamma, potendo vivere rapporti davvero equilibrati. Sul fronte professionale Mercurio vi trasmetterà sicurezza, ma attenzione a non essere precipitosi in quel che fate. Voto - 7️⃣

Pesci: sarete abbastanza attivi grazie a Marte in trigono secondo l'oroscopo.

I vostri progetti andranno avanti, ma sulla qualità ci sarebbe qualcosa da ridire. In amore la Luna vi metterà a vostro agio all'interno del vostro rapporto. La vostra relazione con il partner si rivelerà molto piacevole e utile, non solo a fini amorosi. Voto - 8️