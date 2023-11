L'oroscopo di mercoledì 29 novembre 2023 inerente all'amore potrebbe avere in serbo delle emozioni molto positive per il segno del Bilancia, mentre il segno dei Pesci sarà molto concentrato sulle questioni di carattere personale. Il Sagittario sarà alle prime posizioni.

L'oroscopo dell'amore, segno per segno: amicizie per Gemelli

1° Bilancia: le emozioni positive con la persona amata potrebbero trasformarsi in qualcosa di più coinvolgente. Avrete una proposta molto seria che potrebbe farvi toccare il cielo con un dito.

2° Sagittario: scoprirete un amore molto più semplice e allo stesso tempo molto bello e spensierato.

Sicuramente anche in famiglia l'atmosfera sarà molto più leggera e priva di sfumature negative. Gli incontri potrebbero inaspettatamente moltiplicarsi.

3° Gemelli: sperimentare qualche amicizia nuova significherà aprire le porte ai vostri interessi alle altre persone e a condividerli. Con il partner riuscirete a creare una atmosfera fatta di passionalità e di maturazione verso una più forte consapevolezza di voi stessi.

4° Ariete: rendervi partecipi della vita di coppia con una esperienza in due potrebbe essere per la vostra storia d'amore l'ennesimo passo in avanti. Finalmente anche la comunicazione potrebbe essere molto costruttiva e senza alcun filtro dettato dal vostro atteggiamento introverso.

Vergine sentimentale

5° Vergine: avrete una vera e propria volontà di esternare i vostri sentimenti alla persona amata, avendo anche cura di ascoltare l'altro con attenzione. Il romanticismo ora potrebbe essere molto più stabile nella vostra storia d'amore e non soltanto la responsabilità e la dedizione nel quotidiano.

6° Acquario: fare dei passi in avanti nella vostra relazione con il partner potrebbe regalarvi delle gioie inaspettate.

Secondo quanto riportato dall'Oroscopo infatti non vedrete l'ora di poter dare uno slancio più solido , che vi dia anche una famiglia.

7° Leone: ottimi incontri. Avrete degli incontri che potrebbero portarvi a potenziali amicizie o relazioni di stampo amoroso. Se siete già in una storia d'amore sarà positivo confrontarvi su qualche progetto di coppia che potrebbe concretizzarsi nell'immediato.

8° Capricorno: avrete ottime possibilità di incontrare qualcuno che potrebbe successivamente rivelarsi una amicizia molto forte e sincera. Sul piano familiare subentreranno delle delusioni che però riuscirete a placare. Avrete molte probabilità di prendervi cura anche di voi stessi.

Discussioni per Toro

9° Toro: avere delle discussioni con la famiglia che potrebbero essere controproducenti per creare una serenità in ambito familiare. Avrete però l'ausilio e l'ascolto di molte persone che vi circondano, sia nelle amicizie che anche sul piano professionale e lavorativo.

10° Scorpione: secondo quanto riportato dall'oroscopo sentirvi un po' giù di corda potrebbe avere delle ripercussioni sulla vostra autostima.

Avrete anche meno voglia di interagire con le persone che vi circondano, soprattutto nel rapporto con il partner e la famiglia in generale.

11° Cancro: spegnerete molto presto l'entusiasmo nel corso della giornata, specialmente sul piano amoroso. Avrete in mente qualche piccola sorpresa ma sarà ancora molto presto per poterla concretizzare, in questo momento. Potreste sentirvi molto meglio in solitudine.

12° Pesci: avrete una particolare attenzione per le vostre questioni di carattere personale, per cui non ci sarà una focalizzazione sull'amore e i sentimenti in generale. Potreste non avere nemmeno qualche distrazione da una amicizia in questo momento.