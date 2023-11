L'oroscopo della giornata di martedì 28 novembre 2023 prevede un Ariete risoluto in ambito lavorativo, pronto a gestire al meglio le proprie mansioni, mentre i Gemelli rischiano di essere troppo impulsivi. La Vergine può avere delle difficoltà a prendere le giuste decisioni sia in amore che al lavoro, mentre il Leone sarà paziente, comprensivo e capace di gestire bene le proprie mansioni.

Previsioni astrali di martedì 28 novembre 2023 segno per segno

Ariete: giornata di martedì che vedrà un cielo davvero equilibrato per voi nativi del segno. Il rapporto con la persona che amate sarà regolato dalla Luna in sestile.

Attenzione comunque a Venere ancora in opposizione, anche se le cose stanno lentamente migliorando. In ambito lavorativo sarete più risoluti in quel che fate, in grado di gestire bene ogni situazione grazie all'aiuto di Marte e Mercurio. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale stabile in questo periodo. Il rapporto con la persona che amate sarà abbastanza piacevole, con momenti davvero appaganti. In ambito lavorativo potrete contare sul sostegno di Giove in questo periodo. Insieme a Saturno, sarà possibile mettere insieme progetti interessanti. Voto - 8️⃣

Gemelli: configurazione astrale ottima dal punto di vista sentimentale. In questa giornata potrete contare sulla buona posizione della Luna e di Venere, che riempiranno la vostra relazione di coppia d'amore e affetto.

In ambito lavorativo potreste agire in modo impulsivo a causa di Marte e Mercurio opposti, prendendo decisioni che poi potrebbero solo danneggiarvi. Voto - 6️⃣

Cancro: siete un segno che credete profondamente nell'amore, anche se con Venere in quadratura faticherete a trovare la giusta sintonia con la persona che amate. Cercare di stabilire un dialogo costruttivo potrebbe essere una soluzione utile.

Sul fronte professionale sarà un periodo stabile, ciò nonostante dedicatevi a progetti per voi più fattibili in questo periodo. Voto - 6️⃣

Leone: con l'aiuto di Marte e Mercurio in trigono, riuscirete a gestire al meglio le vostre mansioni in questo periodo. Pazienza e comprensione delle vostre trigono mansioni vi permetteranno di svolgere un buon lavoro, soprattutto se siete nati nella prima decade.

In ambito amoroso il vostro modo di amare non passerà inosservato. Vi sentirete davvero bene nel godere della compagnia della persona che amate. Voto - 8️⃣

Vergine: potreste avere alcune difficoltà nel prendere le giuste decisioni sul fronte professionale. Marte e Mercurio in quadratura saranno sintomo di possibili imprevisti che possono compromettere la vostra prestazione professionale. Anche in amore non sarete particolarmente romantici a causa della Luna in quadratura, faticando a trovare una buona intesa con il partner. Voto - 6️⃣

Bilancia: configurazione astrale appagante. Ora godrete di un cielo davvero ottimo per far valere i vostri sentimenti. Single oppure no, sfruttate la posizione favorevole della Luna e di Venere per entrare in sintonia con la persona che amate.

Nel lavoro Potrete contare sulla posizione favorevole di Marte e Mercurio per mettere insieme progetti davvero ben fatti. Voto - 9️⃣

Scorpione: giornata di martedì forse un po’ anonima per quanto riguarda i sentimenti. Il rapporto con la persona che amate sarà tutto sommato discreto. Se siete single potreste fare qualche piccolo passo verso la conquista della vostra fiamma. Insomma, meglio di niente. In ambito lavorativo potreste essere alla ricerca di nuovi progetti o mansioni che possano darvi soddisfazioni nel breve termine. Voto - 7️⃣

Sagittario: anche se Venere sarà dalla vostra parte, questa giornata di martedì potrebbe non rivelarsi così romantica e piacevole per voi, considerato che la Luna sarà in opposizione.

Single oppure no, siate romantici, ma anche pazienti e comprensivi con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro non avrete alcuna difficoltà nel gestire anche le mansioni più impegnative grazie al sostegno di Marte e Mercurio. Voto - 7️⃣

Capricorno: sarà un martedì discreto dal punto di vista professionale grazie al sostegno di Giove e Saturno. I vostri progetti andranno avanti nonostante tutto, ciò nonostante non aspettatevi risultati eccellenti in ogni contesto. In amore sarete ancora in difficoltà a causa di Venere in quadratura, faticando parecchio a trovare la giusta intesa con la persona che amate. Voto - 7️⃣

Acquario: ottima giornata dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno.

Tra voi e il partner ci sarà una splendida intesa grazie alla Luna in trigono. Venere inoltre contribuirà a rendere il vostro rapporto più movimentato e romantico. Sul fronte professionale Marte e Mercurio saranno due ottimi alleati per la vostra crescita nel vostro campo. Voto - 8️⃣

Pesci: la Luna in Gemelli può rendere questo martedì complicato dal punto di vista sentimentale. Single oppure no, non sempre il vostro modo di amare sarà compreso dalla vostra fiamma. Anche sul fronte professionale faticherete tanto a mettere insieme idee di successo a causa di Marte e Mercurio in quadratura, che limiteranno la vostra creatività. Voto - 6️⃣