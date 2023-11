Le previsioni dell'oroscopo del 4 dicembre invitano i Leone a godersi questo momento positivo per quanto riguarda il lavoro. Gli Scorpione, invece, dovrebbero essere meno orgogliosi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Scorpione: tra i vostri difetti c'è, sicuramente, essere un po' troppo orgogliosi. Questo potrebbe portarvi ad avere delle piccole discussioni in amore. Nel lavoro ci sono dei risvolti.

11° Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del 4 dicembre vi esortano ad essere pratici. Nella vita è necessario fare il possibile per risolvere gli imprevisti che, purtroppo, possono capitare in ogni ambiente.

10° Vergine: bel momento per quanto riguarda l'amore. Nel lavoro, però, ci sono delle faccende in sospeso, specie per quanto riguarda la sfera burocratica. Cambiamenti in arrivo per voi, ma dovete essere attenti.

9° Cancro: in questo periodo potreste rivalutare alcune persone che fanno parte della vostra cerchia di conoscenze. Cercate di essere più aperti e di non avere paura di cambiare idea.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Gemelli: dovete liberarvi della timidezza che, in certi casi, vi spinge a perdere delle occasioni. In amore, ma anche in amicizia, è importante essere concreti e non fare troppi castelli in aria.

7° Capricorno: secondo l'oroscopo del 4 dicembre, dovete essere più consapevoli dei vostri comportamenti.

Ad ogni azione corrisponde una reazione, non dovete trascurare questo aspetto quando fate delle scelte.

6° Sagittario: tutti possono sbagliare, anche voi. La cosa importante, però, è riuscire a fare tesoro degli errori, in modo da non ripeterli. Nel lavoro è importante essere diretti.

5° Ariete: siete un po' distratti in questo momento.

La vostra testa è altrove, e questo potrebbe spingervi a commettere qualche errore, soprattutto per coloro i quali svolgono lavori di precisione.

Oroscopo segni fortunati del 4 dicembre

4° in classifica Leone: dire sempre quello che si pensa è un pregio, tuttavia, in certi casi sarebbe opportuno essere un po' più diplomatici.

Buon momento per quanto riguarda il lavoro.

3° Bilancia: se state pensando di compiere qualche passo importante in amore, adesso è il momento giusto per pensarsi. Nel lavoro dovete essere un po' più sicuri di voi, altrimenti potrebbero esserci dei problemi.

2° Acquario: ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Cogliete al volo erte occasioni e non abbiate paura a mettervi in gioco. In amore sta per arrivare una conferma.

1° Toro: le previsioni dell'oroscopo del 4 dicembre rivelano che molti di voi sono pronti a tirare fuori il lato più dolce del carattere. Di solito tendete a sfoggiare una maschera per difendervi, ma adesso è il momento di far cadere tutto.