L'oroscopo dell'amore di martedì 14 novembre 2023 vedrà lo Scorpione sorprendentemente tenero in amore, così come il segno dell'Acquario. Il segno dei Gemelli invece avrà in mente qualcosa di diverso rispetto al solito per la persona amata.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo dell'amore, segno per segno: tenerezza per Scorpione

1° Scorpione: questa affinità di coppia così tenera come si verificherà in questo periodo potrebbe essere fra le migliori di fine anno. Ci saranno sorprese sia per voi sia per i figli, spazzando via anche qualche recente dissapore.

2° Acquario: scoprirete il lato più tenero della vostra personalità e lo farete solo in presenza di qualcuno che non vi deluderà. Potrete far evolvere la vostra storia d'amore in modo decisamente più serio e consapevole.

3° Vergine: non ci saranno ostacoli per il vostro amore. I sentimenti che vi legano alla persona amata ora più che mai vi daranno gli stimoli che servono per aumentare il vostro coraggio e chiedere al partner di condividere con voi la propria vita.

4° Bilancia: riacquisterete una forza amorosa senza precedenti, nel corso della giornata. Le esperienze che potrebbero portarvi a maturare saranno sempre più importanti. In famiglia l'armonia sarà a vostra completa disposizione.

Delusioni molto forti per Capricorno

5° Toro: nelle amicizie troverete un clima di calore tanto unico tanto quello che troverete con la persona amata. Non ci saranno questioni che possano in qualche modo mettervi in disaccordo e farvi sfociare in divergenze, incomprensioni o conflitti.

6° Gemelli: fare qualcosa di diverso alla persona amata potrebbe rendere felice non solo lei, ma anche qualcun altro che condivide i vostri stessi interessi.

I sentimenti saranno messi in primo piano, anche quelli che concernono l'interesse familiare.

7° Capricorno: avrete qualche delusione alle spalle per cui sarà difficile trovare un lasso di tempo che possa regalarvi serenità. Tuttavia avrete molta volontà di amare coi stessi e di prendervi cura della vostra mente e del vostro corpo.

8° Leone: finalmente avrete un po' di tempo per voi, ma soprattutto più libertà per fare qualcosa che finora avete sempre omesso di fare. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, acquisterete maggiore fiducia in ambito amicale.

Pesci dimentico dei sentimenti

9° Ariete: l'ambito sentimentale potrebbe essere accantonato in favore di una maggiore individualità. Però fare attenzione ai sentimenti altrui sarà estremamente necessario per stabilizzare qualche turbolenza molto significativa.

10° Cancro: ora non avrete molto a cuore le questioni sentimentali. Sarete molto focalizzati sulle questioni personali. Dovrete invece necessariamente essere presenti per la famiglia, per i figli in particolar modo.

Le discordanze con le amicizie si faranno sempre più importanti.

11° Sagittario: fare i conti con qualche nostalgia in questa giornata in particolare sarà estremamente difficile. Spesso è volentieri vi lascerete andare a un po' di sana solitudine. Fatevi un regalo speciale, solo per voi. Non ve ne pentirete.

12° Pesci: fintanto che non penserete all'amore e ai sentimenti sarete letteralmente salvi. Dal punto di vista mentale, dovrete innanzitutto pensare a voi stessi e poi affrontare una eventuale relazione di stampo amoroso.