L'oroscopo della settimana dal 20 al 26 novembre 2023 relativamente all'amore vedrà un rialzo e un rinnovamento molto positivo per i segni di fuoco, i quali si lasceranno alle spalle le situazioni negative in amore, ritrovando serenità e romanticismo.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo della settimana segno per segno, con la relativa classifica.

L'oroscopo settimanale dell'amore: nuovi amori per Capricorno

1° Ariete: grazie al primo posto in classifica in questa settimana potreste sperimentare nuovi amori e nuove esperienze. Nella coppia finalmente vi sentirete molto più a vostro agio, con un partner che saprà perfettamente come stimolare il romanticismo soprattutto in serata.

In famiglia l'atmosfera sarà sublime e ricca di comunicazione.

2° Capricorno: nuovo amore. Se siete single in questo momento potreste avere un giro di vite per i sentimenti. Che sia una persona che già conoscete o un nuovo incontro, questa persona sarà ricca di sorprese, emozioni e in grado di farvi sentire bene e amati. Il dialogo sarà lo strumento principale della costruzione di una possibile storia d'amore.

3° Sagittario: scoprirete dei sentimenti inediti, che molto probabilmente non avete mai sentito in precedenza. Secondo quanto riportato dall'oroscopo, acquisterete una fortissima autostima in grado di farvi fare nuove amicizie. La famiglia sarà al centro della vostra attenzione dopo tanto tempo, stimolando anche la vostra creatività nascosta.

4° Leone: sarà una settimana decisamente fuori dagli schemi in amore. Passione e amore si fonderanno per dare una nuova esistenza alla vostra storia d'amore. Miglioreranno drasticamente anche i rapporti che intercorrono fra voi e i familiari più stretti, incentivando l'organizzazione di qualche esperienza da vivere assieme.

Il weekend sarà denso di sorprese.

Acquario al centro dell'attenzione

5° Acquario: sentirvi al centro dell'attenzione nella cerchia delle vostre amicizie porterà la vostra autostima alle stelle. Nella vita di coppia ci saranno dei progetti che vorreste concretizzare. Potreste sentirvi anche molto teneri e passionali nell'intimità.

Non vi saranno situazioni conflittuali in famiglia o fra le vostre conoscenze.

6° Toro: nella vostra relazione potrebbe esserci un'evoluzione. Il partner comunicherà con voi in modo sempre più aperto, dissipando anche qualche piccolo dubbio. Con le amicizie e in famiglia non ci saranno litigi. Sarà una settimana ideale per confessare il vostro amore a qualcuno di speciale che ancora non ne è al corrente.

7° Pesci: sarete dei pilastri molto solidi in famiglia. Inoltre sarete l'ancora di salvezza per alcune amicizie che avranno bisogno del vostro supporto. I momenti indimenticabili con il partner si trasformeranno presto in situazioni sempre più importanti e mature. Secondo l'oroscopo ci sarà anche una parentesi molto importante in cui potrete prendervi cura di voi stessi, in particolare nel weekend.

8° Gemelli: saprete come districarvi da una situazione amicale che probabilmente sta diventando per voi sempre più stretta. Avrete voglia di uscire all'aria aperta e magari anche di rimanere single, se lo siete. Avrete delle profonde riflessioni da fare in merito alle vostre emozioni. Vi sentirete molto meno comunicativi, ma farete qualche sforzo per poter essere disponibili con tutti.

Vergine selettiva

9° Vergine: non avrete molti stimoli positivi dal punto di vista amoroso nel corso della settimana. Il rapporto con il partner non sarà affatto burrascoso, ma potrebbe dare qualche piccolo segnale di declino. In amicizia farete una selezione che avrà come obiettivo allontanare delle persone poco sincere con voi.

Prendetevi del tempo per voi stessi.

10° Bilancia: dovrete rivedere qualche priorità che vi riguarda individualmente. Secondo quanto riportato dall'oroscopo della settimana, in amore ci saranno alcune incomprensioni molto importanti che potrebbero essere controproducenti per il vostro futuro insieme al partner. Avrete un focus per la famiglia, per la quale nutrite un sincero interesse.

11° Scorpione: favorirete la solitudine in questo periodo. Nella coppia potreste pensare di cambiare aria, di rivalutare la vostra relazione e di arrivare a un punto di svolta per entrambe le parti. Secondo l'oroscopo non sempre la comunicazione sarà buona, anzi, potreste non arrivare a comprendervi col partener.

Anche nelle amicizie non ci sarà più la sintonia di una volta.

12° Cancro: l'amore al momento non vi interesserà minimamente. Avrete a cuore voi stessi, la famiglia e la vostra quotidianità ristretta. Nella vita coppia per qualcuno può arrivare una separazione. Molto probabilmente valorizzerete moltissimo l'individualità, provando anche a raggiungere degli obiettivi personali. Le esperienze in solitaria non mancheranno.