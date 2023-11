Le previsioni dell'oroscopo del 27 novembre relativamente al settore del lavoro annunciano che il Cancro può ricevere una nuova proposta, per il Sagittario ci sarà l'opportunità di dimostrare le proprie capacità, mentre i Pesci possono avere buone notizie.

Dall'Ariete alla Vergine

Ariete: potreste avere un'opportunità professionale che non dovete assolutamente farvi scappare, l'occasione potrebbe non ripetersi tanto facilmente e dovrete avere il coraggio di fare una scelta rapidamente.

Toro: dimostrate concretezza e non agite con superficialità, sarebbe il modo peggiore per dare ragione a chi vi contrasta e non ha fiducia nei vostri confronti.

Dovrete lottare duro per invertire la rotta.

Gemelli: si preannuncia una giornata poco favorevole dal punto di vista economico, tenetevi stretto il vostro lavoro e non cercate scuse per disattendere le direttive delle persone che vi stanno dando incondizionata fiducia.

Cancro: una proposta vi sta facendo pensare molto, avete intenzione di accettarla ma temente di dover cambiare in maniera determinante alcune cose della vostra vita. Le stelle sono dalla vostra parte, sfruttate il momento.

Leone: avrete la sensazione di essere fuori posto e di cercare qualcosa di diverso rispetto a quello che state facendo attualmente. Qualcosa di buono può accadere ma non fate passi finché non avete certezze.

Vergine: potete essere protagonisti di un viaggio per motivi professionali, sfruttate l'opportunità per visitare un nuovo ambiente e per mettere le vostre idee a disposizione.

Fate capire a tutti che non siete lì per caso.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: lasciatevi andare e non date troppo retta a coloro che vorrebbero tenervi mansueti per non farvi emergere. Siete in grado di cambiare le sorti della vostra carriera e di mettervi maggiormente in mostra.

Scorpione: può essere una giornata ricca di novità positive, sappiate coglierle con il giusto entusiasmo ma rimanendo con i piedi ben saldi in terra.

Prendete solamente ciò che ritenete opportuno.

Sagittario: non limitatevi al compitino e mettete in campo tutte le vostre capacità, qualcuno potrebbe accorgersi di quanto valete e a breve potreste ricevere un'offerta davvero entusiasmante.

Capricorno: cercate di gestire una situazione lavorativa che non vi sta dando le soddisfazioni sperate, dovrete essere molto tranquilli ed equilibrati perché le cose potrebbero poi girare a vostro favore.

Acquario: potreste entrare in conflitto con alcuni colleghi e la cosa chiaramente non vi metterà in buona luce nei confronti dei vostri superiori, cercate di essere più malleabili e non siate troppo polemici.

Pesci: buone notizie dal punto di vista lavorativo, concentratevi su ciò che state facendo e per voi saranno solamente buone nuove. In particolare un amico potrebbe fornirvi un assist davvero appetitoso.