L'oroscopo di lunedì 27 novembre ha in serbo tante novità ed è pronto a rivelare tutti i segreti del giorno, con particolare attenzione verso la vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Le stelle, con la loro influenza, saranno portatrici di fortuna, ma anche di ostacoli e incomprensioni.

Oroscopo del 27 novembre dall'Ariete al Cancro

Ariete: avrete modo di accedere a tante opportunità importanti, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Cercherete di cogliere la palla al balzo e di prepararvi al meglio per eccellere. Sarete soddisfatti di voi stessi.

Toro: dovrete occuparvi di diverse questioni. In un primo momento, vi sentirete un po' disorientati. Con il passare delle ore, però, riuscirete a ritrovare il controllo sulle vostre emozioni.

Gemelli: sarete piuttosto seri. Non avrete voglia di scherzare e di abbassare la guardia. Metterete al primo posto il lavoro e farete di tutto per distinguervi dagli altri. In ambito sentimentale, non ci saranno novità.

Cancro: avrete una spiccata socialità. Non potrete fare a meno di stare con gli altri e di comunicare con il prossimo. Fuggirete dalla solitudine perché non farà proprio per voi. Non sarete alla ricerca dell'amore.

Previsioni astrologiche dal Leone allo Scorpione

Leone: volterete le spalle a Cupido.

Non avrete voglia di intraprendere una nuova relazione sentimentale. Preferirete rimanere da soli e goderete della vostra totale libertà. Il lavoro andrà a gonfie vele.

Vergine: in ambito domestico, non vi sentirete sostenuti. Avrete bisogno di ripetere le cose diverse volte. Inoltre, gli ostacoli non mancheranno. Per questo motivo, adotterete un atteggiamento schivo.

Bilancia: cercherete di scendere a patti con i vostri colleghi di lavoro. Non avrete alcuna voglia di litigare con loro e di rovinare il clima presente. I vostri sforzi, però, potranno non essere abbastanza.

Scorpione: vi muoverete con molta attenzione. Proverete a prendere le scelte giuste, senza farvi tentare da strade poco adatte a voi.

Il sostegno degli amici, in questo caso, sarà fondamentale.

Astrologia dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: vi mostrerete molto responsabili. Rispetterete le regole e non farete nulla per ferire gli altri. Sarete in possesso di una spiccata empatia, anche nel contesto lavorativo. La competizione vi metterà a disagio.

Capricorno: dovrete ridurre il livello di stress. Sarà eccessivo per i vostri gusti. L'Oroscopo del giorno vi consiglia di rallentare i ritmi quotidiani, in moda da potervi godere anche i momenti con il partner e con gli amici.

Acquario: le stelle continueranno a stare dalla vostra parte, sia in ambito lavorativo che sentimentale. Sarete allegri, spensierati e ricchi di idee. Non vedrete l'ora di metterle in pratica.

Pesci: avrete paura di compiere il primo passo con l'eventuale partner. Osserverete la situazione per cercare di cogliere dei segnali. L'oroscopo del giorno, però, vi consiglia di non far passare troppo tempo.