L'oroscopo nel mese di dicembre 2023 ci porta attraverso un viaggio emozionante, dove alcuni segni zodiacali si distingueranno per esperienze affettive straordinarie. I Pesci con la loro aura positiva abbracciano una stagione di amore radiante, mentre Scorpione, Capricorno e Ariete scoprono nuovi inizi e rivoluzioni affettive.

Previsioni astrologiche dell'amore e classifica dicembre 2023: Scorpione in testa alla classifica

1° Scorpione: venere sarà la protagonista indiscussa delle vostre emozioni per questo mese di dicembre. Il vostro entusiasmo passionale vi condurrà in un percorso di rivoluzioni affettive, magari un cambiamento dell'atteggiamento in famiglia.

2° Pesci: l'atmosfera con il partner sarà magnifico e appagante in campo amoroso. Se avete recentemente affrontato delusioni, questo mese potrebbe portare incontri che daranno inizio a nuove relazioni. Sentirvi a vostro agio in famiglia sarà un tocco positivo per le festività.

3° Cancro: questo dicembre vi offre l'opportunità di realizzare un sogno con il vostro partner, magari un progetto a cui dedicherete anima e corpo. La maturità crescerà notevolmente influenzando anche la sfera familiare. Inoltre, il mese promette una buona dose di incontri interessanti.

4° Capricorno: emergerete dopo una deludente relazione. Uscire, fare amicizia e innamorarsi potrebbero essere il vostro modo di concedervi una seconda possibilità.

L'atmosfera familiare sarà positiva.

5° Ariete: la passione si riaccenderà sia nella vostra mente che in quella del partner. Potreste persino fare una proposta seria durante le festività. Se siete single, gli incontri saranno stimolanti e per alcuni sarà più facile intraprendere relazioni senza impegno.

6° Sagittario: troverete molto più facile connettervi con il vostro partner durante questo periodo festivo.

Piccoli gesti d'affetto o il semplice stare insieme più spesso potrebbero rafforzare la vostra relazione. Anche il rapporto familiare sarà positivo, ma le responsabilità saranno impegnative.

7° Acquario: dopo alcune turbolenze nella vostra storia d'amore nel mese di dicembre entrerete in contatto con il vostro partner, superando divergenze passate.

La tenerezza arriverà nella seconda metà del mese, rendendo l'atmosfera molto più rilassata.

8° Toro: ritornare alla famiglia di origine sarà gioioso in confronto a una relazione in stallo. Un'amicizia sincera potrebbe fornire il supporto necessario per superare ostacoli emotivi. Gli incontri potrebbero essere scarsi, ma il desiderio di divertirvi rimarrà.

9° Leone: potreste mettere da parte le questioni amorose e in un momento di perplessità sentirvi inclini a evitare situazioni indesiderate. Desidererete circondarvi solo di persone che vi apprezzano per chi siete.

10° Gemelli: sarete insoddisfatti della vostra relazione amorosa e avrete bisogno di spazio. L'atmosfera familiare potrebbe mancare di pace e divertimento, ma le festività natalizie avvicineranno comunque.

11° Vergine: le situazioni non sembrano rosee a dicembre. Alcune relazioni potrebbero terminare, ma questo non vi farà sentire tristi. Sentirete il bisogno di dedicarvi a voi stessi mente e corpo, rendendo difficile l'accettazione di nuove relazioni senza trascorrere del tempo da soli.

12° Bilancia: purtroppo, l'amore non sarà all'ordine del giorno questo mese. Le festività saranno dedicate alla famiglia e agli amici di vecchia data, con poche opportunità di incontri nonostante le festività. L'Oroscopo consiglia un periodo di riflessione per scoprire cosa è meglio per voi stessi.