Lunedì 6 novembre 2023 troviamo sul piano astrale la Luna risiedere nel segno del Leone, mentre il Sole, Marte e Mercurio sosteranno nell'orbita dello Scorpione e Plutone stazionerà in Capricorno. Nettuno assieme a Saturno, intanto, protrarranno il moto in Pesci così come il Nodo Nord rimarrà nel segno dell'Ariete e Venere continuerà il transito in Vergine. Giove e Urano, infine, stazioneranno sui gradi del Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Bilancia e Vergine, meno roseo per Sagittario e Gemelli.

Sul podio

1° posto Bilancia: strategici. Secondo l'oroscopo di lunedì 6 novembre i nati Bilancia parranno muovere le fila della loro esistenza con grande abilità e strategia, riuscendo a creare le circostanze adatte per influenzare benevolmente le persone care in modo da invogliarle ad abbandonare situazioni tossiche.

2° posto Vergine: gratifiche morali. La settimana potrebbe iniziare con un'iniezione non indifferente d'autostima per i nati Vergine, i quali riceveranno delle meritate quanto inattese gratifiche morali da parte di capi o colleghi nel luogo di lavoro.

3° posto Scorpione: amore top. Un mix di coccole e passionalità renderanno, c'è da scommetterci, i nati Scorpione degli amanti perfetti questo lunedì d'inizio mese, ancor di più la seconda decade che si farà in quattro pur di rendere felice la dolce metà.

I mezzani

4° posto Leone: sangue freddo. Approcciarsi alla nuova settimana, sia in termini professionali che famigliari, potrebbe non risultare semplice per i nati Leone, i quali saranno chiamati dal parterre astrale a rimboccarsi ugualmente le maniche e munirsi di smisurata pazienza per non dare di matto.

5° posto Ariete: focus sull'autorità. Essere genitore, capo condominio o responsabile dell'ufficio marketing saranno probabilmente delle responsabilità che faranno riflettere i nati Ariete nelle ventiquattro ore in questione, in quanto il segno di Fuoco si interrogherà su quale impatto ha la sua autorità sulle vite altrui.

6° posto Acquario: prendere le distanze.

Lunedì novembrino dove i nati Acquario, specialmente la terza decade, decideranno presumibilmente di prendere le distanze da un comportamento bizzarro del partner o di un amico. Presa di posizione che non sarà accettata placidamente dalla persona interessata.

7° posto Toro: la strada facile. I nati Toro nel corso del 6 novembre potrebbero non avere granché voglia di faticare.

Quindi sarà facile che scelgano di delegare o procrastinare gran parte degli impegni casalinghi, ma anche professionali.

8° posto Capricorno: equivoci. Il ménage amoroso di casa Capricorno avrà buone chance di dover risentire di qualche equivoco dialettico che andrà, come spiacevole conseguenza, a inficiare l'atmosfera in coppia nel focolare domestico.

9° posto Pesci: sentirsi esclusi. La sgradevole sensazione che potrebbero provare i nati Pesci questo lunedì d'autunno sarà di non sentirsi appieno parte di un gruppo, come una comitiva di amici o in un team di lavoro, ma la loro sarà solo un'erronea percezione figlia di diverse ostilità planetarie.

Ultime posizioni

10° posto Cancro: paragoni. Sarà probabilmente semplice per i nati Cancro in questa giornata d'inizio settimana paragonare la loro vita a quella di persone che frequentano quotidianamente, sebbene il segno Cardinale non considererà che osservare il metaforico prato del vicino gli farà sempre scorgere erba più verde della sua.

11° posto Gemelli: stop forzati. Sia che si tratti di un ritardo burocratico che di un intoppo di natura pratica, i nati Gemelli parranno doversi rapportare a uno stop forzato questo lunedì che ne rallenterà inevitabilmente l'incedere di idee e progetti.

12° posto Sagittario: malinconici. Il contrasto Venere-Nettuno da un lato e il transito mercuriale nel dodicesimo campo dall'altro potrebbero portare in auge alcuni pensieri nostalgici nelle menti dei nati Sagittario, i quali noteranno qualche difficoltà a liberarsi di tale aura malinconica.