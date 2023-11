L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 15 novembre. In questa fase andremo a testare - sulla carta - il probabile andamento della giornata di mercoledì, in relazione ai sei simboli dello zodiaco compresi nel filotto della seconda sestina zodiacale. Curiosi di sapere chi avrà successo tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di mercoledì 15 novembre 2023 consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 15 novembre, l'oroscopo da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★. In arrivo una giornata probabilmente sottotono. La presenza di una Luna in posizione scomoda (quadratura con Nettuno) potrebbe richiedere azioni concrete per dimostrare al partner il vostro eventuale desiderio di recuperare la relazione. Se tra voi si fossero accumulati dissapori, potrebbe essere il momento di affrontare la situazione e cercare di ristabilire un buon rapporto affettivo. Forse avvertirete una distanza emotiva che vi porterà a riflettere sul bisogno di una intimità diversa, più profonda. Se vi sentite soli, cercate supporto nella famiglia, anche se qualcuno potrebbe non avere molto tempo da dedicarvi.

Nel contesto lavorativo, invece, è consigliabile guardare oltre le apparenze. Presto potrebbero presentarsi opportunità significative: riconoscerle e coglierle al volo sarà fondamentale per il successo professionale.

Scorpione: ★★★★. La giornata di mercoledì si prospetta estremamente positiva per voi del segno. Sarete guidati dall'intuito e dalla dinamicità: pronti a godere di successi sia in amore che nel lavoro?

Questo giorno vi offre l'opportunità di mettere in campo le vostre qualità migliori per risolvere problemi urgenti e comprendere le esigenze delle persone intorno a voi. È un momento propizio per riallineare i vostri programmi di lavoro o studio arretrati, sfruttando al massimo le energie positive che vi circondano. Dopo aver completato gli impegni professionali, dedicate del tempo all'amore e alle amicizie, poiché gli influssi astrali promettono successi nella sfera sentimentale.

Nel lavoro, potreste godere di avanzamenti di carriera o addirittura ottenere una promozione, ma attenzione a possibili tensioni con colleghi invidiosi.

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 15 novembre mette sul piatto della buona sorte un asso nella manica: quale? Ovvio, l'ottimo sestile generato tra Venere e Nettuno. Vi ritroverete ad essere generalmente molto inclini a risalire la china di eventuali problemi. Il cielo, con la sua influenza benefica, renderà i vostri cuori più sensibili alle manifestazioni affettive. Sarà una giornata in cui avrete anche una forte propensione per le coccole: sentirete il desiderio di condividere i vostri segreti più intimi con il partner. Sarà importante fidarsi della persona amata, poiché questa fiducia contribuirà significativamente al benessere complessivo.

Inoltre, potrebbe esservi data l'opportunità di risolvere positivamente una questione rimasta in sospeso per un certo periodo. Un atteggiamento grintoso di sicuro renderà il momento ideale per prendere decisioni importanti: approfittate della buona energia rilasciata dalle stelle, ok? Le prospettive nel lavoro sono buone, nuove opportunità stanno per presentarsi. La disponibilità dei colleghi contribuirà a creare un ambiente armonioso.

Oroscopo e stelle del 15 novembre da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Un discreto mercoledì si staglia all'orizzonte! Questa che sta per arrivare infatti, certamente sarà una giornata piuttosto stimolante per i nati sotto il segno del Capricorno. Avrete certamente l'opportunità di mettere in pratica le vostre migliori abilità, sia in ambito personale sia professionale.

Potreste anche fare qualche piccolo passo avanti nella realizzazione di certi vostri obiettivi a base sentimentale, specialmente in quelli a cui tenete in modo particolare. L'energia che circonda i rapporti interpersonali, parlando di single, in alcuni casi sarà assai positiva. In ambito lavorativo, un consiglio: tenete bene a mente che l'ambizione spesso è una forza importante che dovreste sfruttare per raggiungere alcune delle vostre mete preferite.

Acquario: ★★★★★. Mercoledì attraverserete un giro di boa infrasettimanale che si prospetta vincente su tutti i fronti. Le energie saranno al massimo, sostenute dal potente supporto di Plutone e da Saturno, quest'ultimo in prezioso sestile con il Sole.

Questo vi garantirà una giornata carica di eccitazione, con un'intesa senza precedenti con il vostro partner e la prospettiva di trascorrere una serata memorabile. Le stelle vi invitano a proiettarvi nel futuro a velocità vertiginosa, dando spazio alla vostra volontà di realizzare i sogni e desideri tra i più ambiziosi. Se doveste essere costretti a lasciare qualcuno o qualcosa dietro le spalle, la vostra filosofia assolutamente dovrà rispecchiare quanto segue: "prima la felicità personale, poi tutto il resto!" Seguendo il vostro ritmo incalzante, il mondo avrà difficoltà a starvi dietro. Nel contesto lavorativo, una Luna amica affinerà alcune percezioni, offrendo la possibilità di poter agevolmente controllare ogni situazione.

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 15 novembre, prospetta una giornata positiva, con un livello di energia e dinamismo rinnovato che potrà essere sfruttato appieno. Se siete single, avrete l'occasione di socializzare con le persone intorno a voi e di godervi la compagnia di amici e familiari. Per coloro che sono in coppia, potrebbero delinearsi progetti interessanti o la possibilità di lavorare su iniziative avviate in passato. Nel contesto lavorativo, sarete pervasi da un entusiasmo travolgente e avrete una grande determinazione. Sfruttate al massimo la vostra energia per realizzare i progetti più ambiziosi e, con un pizzico di fortuna, potrete forse portare a termine gli obiettivi che vi siete prefissati. La giornata si preannuncia ricca di opportunità, quindi concentratevi su ogni possibilità che si presenterà. Sappiate che potrebbe essere questo il momento giusto per fare progressi significativi.