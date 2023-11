L'Oroscopo della fortuna di mercoledì 22 novembre 2023 vede il segno della Bilancia in cima alla classifica. Al versante opposto invece sarà presente il segno dei Pesci.

Di seguito i dettagli dell'oroscopo del 22 novembre per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo della fortuna, segno per segno: Bilancia in testa

1° Bilancia: ora potrete dedicarvi alle vostre passioni personali, perché ora più che mai avrete a disposizione un guadagno che andrà al di là delle vostre aspettative. Agire ora sul lavoro sarà un colpo di genio.

2° Gemelli: ottimi affari.

Finalmente il lavoro vi permetterà di muovervi più agilmente sul posto di lavoro. Sarete dei leader davvero eccellenti che avranno a cuore sia l'andamento della carriera degli altri colleghi che una buona produttività per la propria attività.

3° Vergine: finalmente arriveranno delle gratificazioni lavorative con una bellissima sensazione di completamente di alcuni progetti che vi hanno tartassati a lungo. Secondo quanto riportato dall'oroscopo non ci sarà nulla che possa realmente stressarvi in questo momento.

4° Toro: avrete una buona energia volta a fare del proprio meglio nella squadra di lavoro, facendo anche risparmiare tempo ed energie agli altri. L'autostima sarà sempre più alta, per cui anche la voglia di mettervi in gioco potrebbe aumentare in proporzione.

Niente ostacoli per l'Ariete

5° Ariete: secondo l'oroscopo non ci saranno ostacoli sul lavoro che potrebbero essere controproducenti per il vostro andamento sul piano professionale. Avrete del tempo per voi, per poter fare shopping, per potervi rilassare e anche per pensare a nuovi progetti applicabili al vostro lavoro.

6° Sagittario: spesso e volentieri avrete qualche idea che potrebbe essere realizzata entro pochissimo tempo.

Secondo quanto riportato dall'oroscopo, avrete a disposizione un ausilio molto importante che vi consentirà di fare tante cose in poco tempo.

7° Capricorno: vi sentirete all'altezza di qualunque situazione, anche per quella più spinosa sul posto di lavoro. La vostra volontà vi spingerà a concentrarvi sempre di più e sempre più a fondo, anche a costo di dimenticarvi di qualcosa che normalmente vi preme molto.

8° Leone: qualche piccolo intoppo non sarà molto d'intralcio ai vostri progetti. Ma dal momento che la fortuna non sta facendo il proprio dovere con il vostro segno, dovrete essere voi ad insistere con le vostre ambizioni. Avrete qualche sorpresa inattesa. I guadagni saranno in calo.

Riposo per l'Acquario

9° Acquario: spesso e volentieri avrete voglia di riposare, di fare qualcosa che possa realmente farvi dimenticare del lavoro almeno per un po' di tempo. Secondo l'oroscopo la comunicazione con i colleghi potrebbe dare anche qualche scontro significativo che potrebbe mandare all'aria qualche progetto.

10° Cancro: dovrete essere molto più pazienti in questo momento specialmente se lo stress raggiungerà dei livelli insormontabili.

Avrete a disposizione qualche ora di relax, ma sarà un periodo di tempo relativamente breve.

11° Scorpione: avrete voglia di stare per conto vostro, di ridimensionare molte dei rapporti in corso e fare una selezione molto accurata. Avrete a cuore la squadra di lavoro e tutto ciò che vi ruota attorno, anche nonostante questi screzi.

12° Pesci: la solitudine vi aiuterà a regolare il vostro equilibrio interiore. Sul lavoro perderete la concentrazione. La famiglia sarà il fulcro su cui ruoteranno i vostri pensieri positivi. Avrete delle nostalgie molto forti che però fanno parte del passato. La serata sarà molto più rilassante.