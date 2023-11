L'oroscopo dell'amore dell'inverno 2023-2024 indica che saranno favoriti i segni di fuoco, ma non solo. Il segno del Toro e il segno del Cancro saranno anch'essi alle prime posizioni.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo invernale per tutti i segni in amore.

L'oroscopo dell'inverno, segno per segno: Leone alla prima posizione

1° Leone: finalmente l'amore troverà una propria dimensione di stabilità con una proposta da parte della persona amata. Questo inverno potrebbe regalarvi anche una straordinaria esperienza di serenità. Farete incontri che vi faranno letteralmente battere il cuore, ma anche molti altri che vi doneranno delle forti amicizie.

2° Sagittario: scoprirete nuove amicizie che vi daranno molto dal punto di vista mentale. Nella vita di coppia si creeranno i presupposti per una evoluzione molto importante. Il senso di responsabilità misto ad un forte romanticismo sapranno come darvi tutto ciò che avete desiderato a lungo.

3° Toro: le emozioni con la persona amata potrebbero ampliarsi a dismisura. Per i single si prospettano degli incontri che vi porteranno una ventata di novità sia per quanto riguarda l'amore che per quanto concerne le amicizie. Avrete molto a cuore anche il vostro benessere, sia fisico che mentale.

4° Ariete: la passione potrebbe sbocciare proprio in un momento di calo emotivo, e sicuramente avrete una ripresa decisamente positiva.

In famiglia l'atmosfera intima che si verrà a creare vi darà un senso di serenità molto importante. Avvertirete anche una forte attenzione verso tutti coloro che avranno bisogno di un piccolo aiuto.

Capricorno protettivo

5° Cancro: arriveranno delle sorprese interessanti da parte della famiglia. La comunicazione in questa stagione potrebbe ampliarsi e incidere in modo significativo riguardo al vostro rapporto con gli altri.

Fare qualche incontro sarà molto piacevole, anche se si tratterà semplicemente di una amicizia.

6° Capricorno: il senso di protezione che avvertitete nei confronti della famiglia ora più che mai vi condurrà verso lezioni importanti. Avrete anche momenti di tenerezza con la persona amata e una stabilità positiva. Spesso e volentieri farete dei forti gesti di amore e comprensione nei confronti di molte persone che ci circondano.

7° Acquario: avrete la possibilità di riflettere attentamente sulla vostra relazione e di valutarla a fondo. La famiglia sarà al centro delle vostre attenzioni e riceverete anche qualche piccola sorpresa che non dimenticherete facilmente.Acquisterete una fiducia sorprendente nei confronti di chi ha reso le vostre giornate diverse dal solito.

8° Vergine: avrete una piccola dose di raziocinio da utilizzare verso la vostra relazione di stampo amoroso. Nonostante ciò di tanto in tanto vi lascerete andare alla passionalità. La comunicazione con la famiglia potrebbe incrementare le possibilità di conoscere l'altro senza forzarlo. Farete qualche incontro amichevole che potrebbe fare al caso vostro.

Scorpione razionale

9° Scorpione: la tendenza a non essere troppo sentimentali vi accompagnerà per gran parte dell'inverno. Avrete a cuore la cura di voi stessi ma concederete anche alla famiglia delle attenzioni particolari. Avrete qualche piccola delusione da parte di una amicizia a cui tenete molto, ma passerà molto presto.

10° Bilancia: potrete avere l'opportunità di pensare con la testa e molto meno con il cuore. Utilizzare questa occasione per essere più selettivi nella vostra vita sia per le amicizie che per la vita sentimentale vi aiuterà a focalizzarvi meglio sui vostri obiettivi. Avrete però molta cura delle persone che vi circondano.

11° Pesci: avere chiari gli obiettivi personali vi aiuterà a dimenticare le delusioni sia sul piano amoroso che su quello sentimentale in generale.

Scoprirete di tenere moltissimo a voi stessi e a indirizzare questo sentimento personale verso grandi aspettative. Se siete single in questo momento, nel corso dell'inverno sarete determinati a rimanere tali.

12° Gemelli: non ci sarà molto spazio per l'amore. Ora come ora avrete un atteggiamento molto distante e non sempre riuscirete a lasciavi andare alla tenerezza. Il più grande gesto di amore che avrete per la famiglia sarà quello di dedicarvi del tempo per le questioni di carattere quotidiano.