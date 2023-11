L'oroscopo settimanale dall'11 al 17 dicembre relativamente all'amore e all'ambito finanziario preannuncia una settimana tempestosa per i Gemelli che sono già in crisi con il partner, ci sarà invece qualche successo per la Vergine. Intanto Venere promette di portare armonia nella vita amorosa della Bilancia, mentre Marte e la Luna possono portare una spiacevole sorpresa nella vita finanziaria dell’Acquario.

Amore e soldi secondo l'oroscopo dall'11 al 17 dicembre: da Ariete a Cancro

Ariete – Nettuno influenzerà il settore della vita di coppia, quindi, è probabile che la vostra relazione amorosa attraversi un delicato periodo di messa in discussione.

Tuttavia, se giocate la carta della sincerità e dell’autenticità con il vostro partner, riuscirete a superare insieme questa prova. Potrete anche ricominciare su nuove basi. Se siete single, il vostro gusto esagerato per la libertà vi renderà uno dei single più ambiti e il più difficile da conquistare. Ci saranno prospettive interessanti per aumentare i vostri guadagni, ma non rallegratevi troppo perché sarete pure costretti a spendere molto. È probabile che il saldo alla fine sarà negativo.

Toro – Venere sarà favorevole questa settimana. I rapporti coniugali diventeranno più chiari e comprenderete meglio i sentimenti e le intenzioni del vostro coniuge. Questo vi aiuterà ad accettare le sue decisioni, anche se sono inaspettate o sembrano imprudenti.

Le anime sole saranno di buon umore. Accumuleranno buona fortuna e, senza particolari sforzi, attireranno molta simpatia. Sul piano finanziario dovrete aspettarvi una settimana magra, perché Urano non solo vi darà alcuna possibilità, ma vi costringerà anche a sostenere spese del tutto inaspettate.

Gemelli – Tempeste pericolose per le coppie già in grandi difficoltà: basterà questo aspetto del Sole a far esplodere discussioni infinite.

Per le altre coppie, la settimana sarà scandita da litigi e chiarimenti. I cuori solitari, infine, approfitteranno forse delle tensioni incandescente della settimana per abbandonarsi a un vero e proprio fuoco di passione. Non limitatevi a effettuare solo operazioni finanziarie a breve termine o a puntare tutto su qualche gioco d’azzardo, altrimenti rischiate di trovarvi di fronte a gravi difficoltà.

Dovrete vedere oltre la punta del vostro naso.

Cancro – Single, grazie al sostegno di Giove, potrete consolidare alcune relazioni sentimentali, che saranno per voi fonte di equilibrio. Se vivete in coppia, il vostro partner potrebbe farvi pressione affinché cambiate alcuni dei vostri piani: in questo caso cedetegli di buon grado, non insistente e avrete il vantaggio. Forse sarete sul punto di rinunciare a qualche investimento vantaggioso. In ogni caso, trarrete vantaggio dai validi consigli delle persone esperte e fidate, utili a riorganizzare le vostre risorse economiche e trovare i modi giusti per far crescere le vostre entrate.

Dal Leone allo Scorpione

Leone – Un superbo trio planetario influenzerà fortemente la vostra vita amorosa.

È qualcosa su cui essere ottimisti. Farete i salti di gioia, anche se questo significa far sì che il vostro partner si abbandoni a tutti i vostri capricci. Single, questa volta la felicità sarà a portata di mano. Finalmente incontrerete la vostra anima gemella. D’altro canto, gli influssi di Saturno, pianeta dell’autenticità e dell’impegno, potrebbero sfociare in un matrimonio o in una convivenza. Il Sole mette momentaneamente sotto i riflettori il settore finanziario. Forse in meglio, ma a patto di fare attenzione a non spendere più del dovuto o, se avete investito i vostri risparmi in borsa, a non correre troppi rischi.

Vergine – La settimana promette di avere successo in amore. Romantici e idealisti, sarete pronti a innamorarvi.

Grazie a Marte, pianeta della sessualità, i vostri impulsi sentimentali avranno buone possibilità di realizzarsi rapidamente. Se siete già legati, il rapporto con il vostro partner sarà ancora più sensuale e appassionato del solito. Se a volte vi emozionate negli affari, in questo periodo non sarà affatto così. Al contrario, quando effettuate grosse transazioni finanziarie, cercherete costantemente di sfruttare il vostro vantaggio e negoziare il prezzo migliore per voi. In questo modo, riuscirete a migliorare la vostra situazione economica grazie a operazioni eccellenti.

Bilancia – Venere, il pianeta dell’amore, vi promette una vita di coppia piena di armonia. Non solo i vostri sentimenti saranno protetti, ma aumenta anche la vostra sensualità.

Single, questo periodo potrebbe segnare l’inizio di una grande passione. Una passione che si trasformerà in amore duraturo, al punto da farvi venire voglia di sacrificare la vostra cara libertà. Insomma, ci sarà matrimonio nell’aria. Tempi difficili per il settore finanziario. Dovrete, quindi, fare molta attenzione. Evitate qualsiasi spesa inutile. Se avete scelte finanziarie importanti da fare, prendete tutte le precauzioni necessarie e fatevi consigliare da persone esperte.

Scorpione – La vita coniugale sarà sotto l’alta protezione delle stelle. Le coppie si sentiranno unite e complici. Questo influsso di Mercurio sarà più sensibile, se appartenete alla seconda decade. Per alcuni nativi della terza decade, fate attenzione ai litigi, che rischiano a volte di degenerare.

Un’unica, chiara pausa sul fronte dell’amore. Giove e Urano vi favoriranno, ma attenzione: non sarete sempre molto lucidi. Prima di lasciarvi trasportare dalle vostre emozioni, prendete tutto il tempo per riflettere. Se desiderate ottenere un sostegno economico significativo, la vostra richiesta avrà buone probabilità di essere accettata grazie a Plutone. Potrete anche fare un ottimo affare.

Dal Sagittario ai Pesci

Sagittario – Single, essendo l’atmosfera astrologica malinconica, probabilmente questa settimana vi annoierete un po’ e vorrete davvero portare originalità e un tocco di umorismo nella vostra vita sentimentale. Questo potrebbe ravvivare i vostri rapporti. Influenza positiva se siete felicemente sposati, il legame instaurato nel tempo con il vostro coniuge diventerà una risorsa importante nella vostra vita.

Se, invece, siete infelici del vostro matrimonio, l'Oroscopo consiglia di prendere una decisione definitiva. Potrete migliorare il vostro potere d’acquisto. Grazie a una gestione molto sana delle vostre finanze, farete crescere le vostre risorse.

Capricorno – Attenzione ai vostri sentimenti instabili. Adotterete comportamenti molto contraddittori e il vostro partner non saprà più bene come comportarsi con voi. Single, vivrete una settimana fortunata in termini d’amore. Questo potrebbe portarvi una grande gioia, persino la vera felicità. Con una persona Ariete o Leone avrete grandi possibilità di sperimentare il vero amore, quello solido e duraturo. Mantenetevi discreti su ciò che intraprenderete e non esitate a lanciarvi in speculazioni borsistiche o immobiliari, valutando attentamente i rischi.

Grazie ai buoni influssi planetari riuscirete a fare un’operazione brillante e fruttuosa.

Acquario – Sotto la guida di Saturno, vorrete garantire un clima armonioso nella vostra relazione d’amore. Cercherete di consolidare il rapporto di coppia e di snobbare le avventure di una notte. Venere in buon aspetto aiuterà le anime sole a formare, in circostanze bizzarre o luoghi insoliti, legami che possono rivelarsi duraturi. Non fatevi troppe domande, godete la vita senza chiedervi costantemente come sarà il domani. Marte e la Luna potrebbero riservarvi una spiacevole sorpresa dal punto di vista finanziario. Per evitare che la situazione degeneri, provate a stringere i denti: con questi due pianeti temporaneamente ostili, prevenire sarà meglio che curare.

Pesci – Coniugherete il verbo amare in tutti i modi. L’amore sarà davvero la cosa più importante della vostra vita in questo periodo. Sarete in grado di sfruttare pienamente le benefiche influenze astrologiche per far salire alle stelle il vostro livello di amore. Ricordatevi, però, di tenere i piedi ben saldi a terra. Attenzione alle transazioni finanziarie pericolose. Siate molto vigili e diffidate delle persone senza scrupoli che cercheranno di abusare della vostra fiducia. Tenete gli occhi ben aperti.