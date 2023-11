L'Oroscopo di dicembre è pronto a svelare come saranno i prossimi trenta giorni secondo l'Astrologia. Di certo questo in arrivo è il mese dell’anno che chiude le porte al vecchio, aprendo propositi e desideri al nuovo anno. È un periodo di bilanci, di riflessioni, di festeggiamenti e di speranze. Ogni segno zodiacale vivrà questo mese in modo diverso, a seconda delle proprie caratteristiche, dei propri obiettivi e dei propri desideri. Vediamo quali sono le prospettive generali, segno per segno analizzando le previsioni dell'oroscopo del mese di dicembre 2023 [VIDEO].

Previsioni astrologiche dicembre 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete - Dicembre sarà un mese ricco di novità, di opportunità e situazioni assai promettenti per tantissimi del segno. Sotto l'egida di Marte, pianeta dell’azione, della passione e della determinazione, avrete tanta voglia di rimettervi in gioco, di esprimere il vostro potenziale o di affermare la vera personalità. Sarete anche molto attivi e dinamici, sia sul lavoro che nella vita privata. Potreste avere qualche contrasto con le persone che in questo periodo vi ostacolano o vi criticano, ma saprete certamente difendere le vostre idee e relativi interessi senza paura. In amore, sarete magnetici e seducenti, capaci di conquistare chi vi piace con il vostro fascino e la tua buona energia posseduta.

Se siete ancora cuori solitari, potreste incontrare una persona speciale che vi farà battere il cuore. Chi è in coppia, di sicuro potrà vivere momenti di grande intesa e ritrovata complicità, sia con il partner che con i famigliari.

Toro - Questo ultimo mese del 2023 sarà sicuramente all’insegna di un buon Mercurio, pianeta della comunicazione, dell’intelligenza e della curiosità.

In arrivo piacere del relax e del benessere per tanti di voi. Vi sentirete di godervi la vita, di coccolarvi e di circondarvi di cose e persone che vi fanno stare bene. Sarete molto sensibili e affettuosi, capaci di dare e ricevere amore in modo sincero e profondo. Sul lavoro, sarete efficienti e produttivi, ma senza stressarvi troppo.

Da metà mese poi, senz'altro gestirete il vostro tempo e le vostre risorse in modo più equilibrato e saggio del solito. In amore, sarete romantici e fedeli, capaci di rendere felice chi amate con la vostra dolcezza e la vostra generosità. Se siete in stato single, in diversi casi potreste attirare l’attenzione di una persona che vi colpirà per la sua eleganza e il suo buon gusto. Se siete in coppia, vivrete momenti di grande armonia e serenità con il vostro partner.

Gemelli - Il mese di dicembre 2023 sarà un mese sostenuto da Venere e Saturno, pianeti capaci di regalare nuovi stimoli, scambi e magari anche belle scoperte a tanti voi. Vi sentirete curiosi e avventurosi, pronti a imparare, a esplorare e a sperimentare cose nuove.

Sarete socievoli e brillanti, capaci di dialogare e di divertirvi con chiunque. Sul lavoro, sarete creativi e innovativi, capaci di trovare soluzioni originali e efficaci ai problemi. Potreste avere qualche cambiamento o novità a partire dal 20 del mese in poi, il che vi aprirà nuove prospettive e opportunità. In amore, sarete giocosi e intriganti, capaci di sedurre chi vi piace con il vostro umorismo e la vostra simpatia. Se foste in attesa di un nuovo amore, potreste incontrare una bella persona che vi stimolerà mentalmente e vi farà ridere. Se siete in coppia, potreste vivere momenti di grande complicità e allegria con il vostro partner.

Cancro - Questo prossimo dicembre sarà governato dalla Luna, pianeta delle emozioni, dell’istinto e della fantasia.

Pertanto da considerare un ottimo mese, tutto da dedicare ai sentimenti, all’intuizione e alla creatività per tanti di voi. Vi sentirete di esprimere il vostro mondo interiore, di ascoltare il vostro cuore e di seguire i vostri sogni. Sarete molto emotivi e sensibili, capaci di percepire e di comprendere anche le emozioni altrui. Sul lavoro, sarete impegnati e responsabili, capaci di portare a termine i vostri compiti con dedizione e professionalità. Potreste ricevere qualche riconoscimento o apprezzamento per il vostro impegno (ma non è sicuro). In amore invece, sarete teneri e protettivi, capaci di amare chi avete nel cuore con tutto il vostro essere e senza risparmio. Se siete single, potreste incontrare una persona che vi farà sentire speciale e vi farà vivere emozioni intense.

In coppia, vivrete momenti di grande affinità e dolcezza, condividendo ogni cosa con dolcezza.

Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone - Il segno del Leone, sotto la protezione del Sole, astro della vitalità e della nobiltà, vivrà sicuramente un mese di successi, di riconoscimenti e di soddisfazioni impagabili. Vi sentirete di brillare, di mostrare il vostro talento e di imporre il vostro stile. Sarete carismatici e generosi, capaci di ispirare e di aiutare gli altri. Sul lavoro, sarete ambiziosi e competitivi, capaci di raggiungere i vostri obiettivi e di ottenere i vostri meriti. Potreste avere qualche promozione o avanzamento di carriera che vi renderà orgogliosi. In amore, sarete calorosi e leali, capaci di amare chi amate con passione e dedizione.

Se siete single, in media saprete attirare l’ammirazione di un altro cuore solitario che vi colpirà per il suo carisma e la sua personalità. Se siete uniti già ad un'anima gemella, potreste vivere momenti di grande entusiasmo e fiducia con il vostro attuale partner.

Vergine - Il segno della Vergine governato da Mercurio, vedrà dicembre offrire ordine, precisione e qualità in ogni aspetto della vita. Vi piacerà organizzare, migliorare e perfezionare tutto ciò che fate. Sarete pratici e diligenti, capaci di risolvere e di prevenire ogni problema. In ambito lavorativo, visto il periodo molto affidabile, sarete scrupolosi e instancabili, capaci di svolgere i vostri compiti con cura e competenza.

Riceverete qualche apprezzamento o gratifica per il vostro lavoro. In amore ad emergere sarà sicuramente la modestia e la buona sincerità, capaci di amare chi avete al vostro fianco con semplicità e profondità. Se attualmente in stato solitario (leggasi pure single), attirerete l’interesse di una persona che vi colpirà per la sua intelligenza e la sua sensibilità. Se siete in coppia, invece, vivrete momenti di grande armonia e comprensione, riuscendo a portare a termine tante belle cose.

Bilancia - Venere, pianeta dell’equilibrio, della bellezza e della diplomazia, in questo nuovo mese regalerà pace, grazia e cooperazione in ogni aspetto della vita. Vi piacerà armonizzare, abbellire e condividere tutto ciò che fate.

Sarete gentili e affabili, capaci di relazionarvi e di mediare con gli altri. Sul lavoro, già da inizio dicembre sarete collaborativi e assai creativi, capaci di trovare soluzioni armoniose e originali a qualsiasi situazione. Avrete anche qualche opportunità o piccole novità in arrivo, il che vi aprirà nuove possibilità non solo nelle attuali relazioni. In amore, sarete eleganti e affascinanti, capaci di amare con raffinatezza e delicatezza la persona a cui siete legati, senza risparmio. Se siete in attesa di un nuovo incontro, attirerete la simpatia di una persona che vi colpirà per la sua eleganza e il suo buon gusto. Chi viaggia già meravigliosamente in coppia, di certo vivrà momenti di grande equilibrio e serenità con la persona amata.

Scorpione - Il pianeta della trasformazione, della passione e del mistero, Plutone, governerà il segno dello Scorpione con saggezza. In questo mese, il cambiamento, l’intensità e la profondità caratterizzeranno gran parte della vostra vita. Vi sentirete attratti dal rinnovamento, dall’esplorazione e dalla scoperta di ogni aspetto della vostra esistenza. Sarete molto magnetici e determinati, capaci di attrarre e di influenzare gli altri. Nel lavoro, sarete impegnati e strategici, capaci di affrontare e di superare ogni sfida. Potreste vivere qualche crisi o rivoluzione che vi porterà a cambiare radicalmente la vostra situazione. Nell’amore, sarete ardenti e fedeli, capaci di amare senza risparmio con tanta passione e con voglia di rilanciare il rapporto.

Se siete single, potreste attirare l’attenzione di una persona che vi colpirà per il suo fascino e il suo mistero. Se siete in coppia, sicuramente a dicembre vivrete momenti di grande intimità e complicità.

Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario - Giove, il pianeta della fortuna, a dicembre regalerà saggezza e voglia di avventura al segno del Sagittario. In questo mese di prossimo arrivo, le opportunità, le conoscenze e le esperienze arricchiranno la vostra vita e quella di chi avete accanto. Vi sentirete in crescita, e dalla prima decade del periodo forse inizierete un viaggio di esplorazione. Sarete molto ottimisti e generosi, capaci di apprezzare e di condividere le cose belle della vita.

Nel lavoro, sarete entusiasti e visionari, vogliosi di intraprendere e di realizzare progetti ambiziosi e innovativi. Potreste avere qualche occasione o una piccola novità che vi porterà a migliorare la vostra attuale situazione, forse da metà mese anche a esprimere il vostro vero potenziale. Nell’amore, sarete allegri e sinceri, capaci di amare con gioia e in totale libertà. Se siete in cerca d'affetto, potreste incontrare una persona che vi colpirà per il suo spirito e il suo umorismo. In coppia invece, vivrete momenti di grande armonia e condivisione con famigliari, amici e persone stimate.

Capricorno - Saturno, pianeta della responsabilità, della disciplina e della maturità, questo nuovo mese darà al segno del Capricorno la concretezza e la stabilità necessarie che caratterizzeranno la vostra vita quotidiana. Vi sentirete motivati a costruire, a consolidare e a raggiungere qualsiasi obiettivo. Sarete molto seri e determinati, pertanto in grado di affrontare e di superare ogni difficoltà che dovesse presentarsi. Nel lavoro, sarete impegnati e rigorosi, capaci di svolgere i vostri compiti con professionalità e competenza. Potreste ottenere qualche risultato con piacevoli soddisfazioni, il che vi renderà orgogliosi. Nell’amore, sarete fedeli e affidabili, ben contenti di amare chi avete accanto con dedizione e profondità. Se siete single, potreste suscitare il rispetto di una persona che vi colpirà per la sua serietà e la sua saggezza. Se siete in coppia, saprete vivere momenti di grande solidità e sicurezza con la persona del cuore.

Acquario - Urano, pianeta della libertà, dell’originalità e della rivoluzione, questo prossimo dicembre favorirà voi dell’Acquario con trasparenza e positività. In alcuni contesti le sorprese, i cambiamenti e le novità arricchiranno gran parte della vostra vita. Vi sentirete motivati a innovare, a ribellarvi e a differenziarvi dagli altri. Sarete altresì anche molto indipendenti e creativi, capaci di inventare e di esprimere le vostre idee senza alcuna remora. Nel lavoro, sarete dinamici e innovativi, vogliosi di trovare soluzioni originali e efficaci ai problemi che eventualmente dovessero presentarsi. In molti vivrete un cambiamento o una novità che vi aprirà nuove prospettive e opportunità. Nell’amore, sarete eccentrici e imprevedibili, capaci di soddisfare con fantasia e spontaneità non solo il partner abitale ma anche qualche altra persona a cui tenete in modo particolare. Se single, molto probabilmente incontrerete una persona che vi colpirà per il suo carattere e il suo stile diverso. In coppia invece, riuscirete a godere di momenti davvero di grande intesa, con sorpresa per il partner.

Pesci - Nettuno, pianeta dell’illusione, della sensibilità e della spiritualità, nel mese di dicembre regalerà a molti nati nel segno dei Pesci sogno, empatia e tantissima fantasia. Tale situazione caratterizzerà la vita di chi è in cerca di nuove avventure. Vi sentirete motivati a evadere, vi sforzerete di sentire o almeno di immaginare ogni nuovo aspetto della vostra esistenza. Sarete in massima parte molto emotivi, capaci di percepire e di comprendere le emozioni altrui. Nel lavoro, sarete ispirati e artistici, capaci di creare e di esprimere il vostro talento, ma solo dalla seconda decade del mese. Potreste anche avere una nuova intuizione che vi porterà a realizzare qualcosa di bello o di significativo. Nell’amore, sarete romantici e affascinanti, sicuramente in grado di amare con dolcezza. Se siete in stato singolo, altresì, vi sarà facile poter incontrare una persona capace di farvi sognare, oppure in grado di farvi vivere emozioni meravigliose. Chi è legato già ad un'anima gemella, quasi sicuramente vivrà momenti di grande dolcezza: in arrivo una dolce novità proprio il giorno di Natale.