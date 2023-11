L'oroscopo di sabato 11 novembre ha in serbo tante sorprese in merito alla giornata lavorativa, sentimentale e sociale. Per conoscere l'andamento della giornata consultate anche la classifica dedicata ai 12 segni zodiacali.

La classifica secondo l'oroscopo dell'11 novembre

Scorpione (1° posto): sarete fieri di voi stessi. Agirete con sicurezza, sia sul posto di lavoro che nella vita di coppia. Dimostrerete grande autostima e saprete dare giusti consiglia alle persone care.

Leone (2° posto): sarete molto scaltri. Non vi farete prendere in giro facilmente.

Al contrario, presterete attenzione a ogni singolo dettaglio. Questo vi consentirà di stare sempre allerta e di prendere le decisioni giuste.

Pesci (3° posto): avrete voglia di rilassarvi un po'. Cercherete di allontanare i cattivi pensieri e di concentrarvi solo sulle cose positive. Gli amici vi offriranno grande supporto e vi trasmetteranno tanta energia.

Gemelli (4° posto): vi impegnerete per migliorare alcuni aspetti del vostro carattere. Avrete un ottimo risultato e questo sarà visibile in tutti i campi della vostra vita. Inoltre, il rapporto con i colleghi di lavoro migliorerà.

Vergine (5° posto): lascerete libera la vostra creatività. Sarà una giornata molto divertente e cercherete di sfruttare al massimo ogni momento a vostra disposizione.

Questo vi trasmetterà forza e voglia di fare.

Ariete (6° posto): questa giornata non sarà caratterizzata da tanti cambiamenti. Rimarrete fedeli a voi stessi, cercando di mantenere un certo equilibrio e di rapportarvi con gli altri in modo pacifico.

Bilancia (7° posto): la giornata lavorativa sarà piuttosto stressante. Non avrete molta voglia di rapportarvi con i colleghi e di parlare delle vostre cose personali.

Preferirete mantenere un atteggiamento schivo.

Sagittario (8° posto): assumerete un atteggiamento indifferente nei confronti delle persone che vi hanno fatto soffrire. In generale, smetterete di aprirvi con gli altri per paura di ripetere lo stesso errore. Attenzione a non esagerare.

Cancro (9° posto): la relazione con il partner andrà incontro a una battuta d'arresto.

Avrete bisogno di comprendere alcuni aspetti di lui e di voi stessi. Preferirete prendervi una breve pausa per riflettere.

Capricorno (10° posto): non vi divertirete molto in compagnia del partner. Su alcuni aspetti sarete troppo diversi. Andrete alla ricerca degli amici e del loro supporto emotivo. Non tutti saranno disponibili.

Toro (11° posto): tenderete a perdere facilmente il controllo della situazione. Non riuscirete a essere gentili e comprensivi perché lo stress e il nervosismo incideranno fortemente sul vostro modo di fare.

Acquario (12° posto): la giornata lavorativa sarà molto stressante. Vi muoverete con incertezza, temendo di non ottenere alcun riconoscimento. Preferirete mantenere un profilo basso.