L'oroscopo dal 13 al 19 novembre anticipa che, per quanto riguarda la fortuna, sarà una settimana ottima per il Toro, detentore nel segno del pianeta Giove. Anche l'Acquario avrà le giuste occasioni d'oro per far accrescere la propria carriera.

L'oroscopo settimanale sulla fortuna: Capricorno stacanovista

1° Toro: tra i favoriti dello zodiaco, potreste vedere in arrivo una carrellata di occasioni professionali, ma anche di guadagno, molto redditizie. La fortuna di Giove vi renderà molto più semplice il lavoro e a tratti sarà anche divertente. Con il vostro team andrete incontro a delle soddisfazioni eccellenti.

Regalarvi qualcosa di speciale sarà la ricompensa più grande che possiate ricevere.

2° Acquario: la vostra carriera conoscerà un balzo considerevolmente alto che potrebbe anche incrementare il vostro tenore di vita. Finalmente promuoverete anche un progetto che avete avuto in cantiere da molto tempo e che adesso troverà una concreta realizzazione. Vi sentirete al centro dell'attenzione.

3° Capricorno: non proverete un attimo di fatica con le questioni lavorative e la creatività potrebbe farvi salire davvero in alto. Le idee saranno alla vostra portata sia per la realizzazione che per la diffusione e non sarete da soli in questa esperienza. Anche la squadra di lavoro sarà felice di accompagnarvi in queste avventure.

4° Vergine: regalarvi una soddisfazione sul posto di lavoro sarà ciò che vi servirà per sentirvi in pace con voi stessi. Spesso e volentieri i guadagni incentiveranno le vostre piccole follie personali, ma al tempo stesso daranno anche stabilità alla vostra vita quotidiana. Molti colleghi si affideranno a voi in caso di smarrimento.

Affari discreti per Cancro

5° Gemelli: avrete occasione di fare raggiungere dei successi sul lavoro, che consideravate poco realizzabili fino a poco tempo fa. Sarete voi stessi a stupirvi del vostro operato, ma soprattutto della vostra determinazione. La volontà sarà un tassello importante nel mosaico della vostra settimana sul piano professionale e l'aiuto della squadra sarà del tutto irrilevante, specialmente nei casi di realizzazione personale.

6° Bilancia: stimolare la creatività sarà molto utile per incentivare il vostro lavoro, ma anche di coloro che vi circondano. La stabilità dipenderà molto dalle vostre potenzialità personali, ma anche da una discreta dose di fortuna. In questo momento avrete degli affari in corso a cui tenete particolarmente e non esiterete a portarli a termine prima che si concluda questa settimana.

7° Sagittario: avrete giornate cariche di soddisfazioni sul lavoro, mentre altre saranno difficili da affrontare a causa della stanchezza. La fortuna procederà a tratti, per cui agire di impulso con qualche investimento potrebbe essere alquanto pericoloso per la vostra carriera.

8° Cancro: gli affari andranno discretamente e nella squadra di lavoro rivestirà un ruolo di fondamentale importanza la cooperazione nella cerchia dei colleghi.

Non sempre riuscirete a fare qualche acquisto importante, dovrete stringere i denti soprattutto per qualcosa che avete desiderato da molto tempo.

Stanchezza per Pesci

9° Ariete: i guadagni potrebbero calare. L'intraprendenza potrebbe essere meno incisiva sul piano professionale. Occorre qualche ridimensionamento delle vostre priorità sul piano lavorativo, mentre avrete sicuramente bisogno di un colpo di fortuna nel fine settimana.

10° Scorpione: il senso di inadeguatezza potrebbe accompagnarvi nel corso di questa settimana. Avere qualche momento di stacco dagli impegni troppo pressanti vi aiuterà a chiarire qualche dubbio all'interno della squadra. Nel weekend aleggerà un po' di malumore fra i colleghi, che influirà negativamente su un progetto in particolare.

11° Leone: le priorità personali saranno altrettanto importanti e impellenti rispetto a quelle di stampo professionale. Avrete scarsi risultati a fronte di un impegno che forse dovrebbe essere interrotto per poter trovare riposo. Non ci saranno possibilità di ricucire divergenze interne alla squadra.

12° Pesci: farvi coraggio per affrontare la mole di lavoro che vi attenderà questa settimana sarà molto difficile, così come lo sarà far quadrare i conti del vostro portafoglio. Probabilmente la stanchezza sia fisica che mentale vi porterà a vivere momenti di smarrimento sul lavoro. Potreste essere ripresi per qualche piccolo dettaglio di un progetto importante.