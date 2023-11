Le previsioni dell'oroscopo del 17 novembre 2023 raccontano che gli Acquario avranno dei momenti di relax. I Pesci, al contrario, potrebbero essere un po' troppo altruisti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Pesci: Siete molto propensi a prendervi cura del prossimo. Tuttavia, in certi casi, sarebbe opportuno pensare un po' di più ai propri bisogni. Non è egoismo, ma per necessità.

11° Leone: le previsioni dell'Oroscopo del 17 novembre vi invitano ad essere un po' più risoluti. Se avete preso una decisione ed eravate convinti quando l'avete fatta, non continuate a rimuginarci su.

10° Bilancia: cercate di vivere al 100% le emozioni, senza nascondervi per paura di soffrire. Dal punto di vista professionale ci sono delle decisioni da prendere, ma è necessario riflettere attentamente.

9° Vergine: in amore tendete a gettarvi a capofitto nelle relazioni e questo potrebbe esporvi al rischio di incappare in qualche delusione. Per contro, invece, sul lavoro siete molto diffidenti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: non badate troppo alle apparenze e concentratevi di più sulla sostanza delle cose. Vivete le emozioni di pancia e non lasciatevi condizionare da quello che pensano gli altri.

7° Cancro: nel lavoro è importante essere decisi e precisi.

Se svolgete una professione indipendente, dovete prestare un po' di attenzione ad alcune collaborazioni e contatti con cui avrete a che fare.

6° Gemelli: le previsioni dell'oroscopo del 17 novembre vi esortano a giudicare un po' meno il prossimo. Per capire perfettamente i comportamenti dell'altro, bisognerebbe mettersi nei suoi panni.

5° Scorpione: la vita vi offre un ventaglio di possibilità, spetta a voi capire quali siano le strade migliori da percorrere. Non siate troppo polemici in amore. Se ci sono state delle incomprensioni, ci vuole il dialogo.

Oroscopo segni fortunati del 17 novembre

4° in classifica Acquario: le stelle vi invitano ad essere propositivi.

In amore potreste pensare a qualcosa per sorprendere il partner e godervi qualche momento di relax in dolce compagnia.

3° Ariete: intesa con i nato sotto i segni di fuoco. Cercate di seguire di più il vostro istinto, almeno per quanto riguarda la sfera sentimentale. Nel lavoro, invece, siete molto ermetici e fermi sule vostre convinzioni.

2° Toro: ci sono delle emozioni che vanno vissute senza pensare troppo alle conseguenze. Non è possibile tenere tutto sotto controllo e, prima lo capirete, meglio sarà. Sul lavoro si apriranno nuovi scenari.

1° Sagittario: l'oroscopo del 17 novembre vi esortano a rischiare di più in amore. Nel lavoro è necessario essere un po' più temerari. Questo è un buon momento per gli investimenti, ma siate sempre cauti.