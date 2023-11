La gonna longuette è la protagonista dei guardaroba femminili dell'autunno 2023. Recentemente il capo d'abbigliamento in questione è stato sfoggiato in pubblico anche dalla conduttrice televisiva Simona Ventura. Intanto molto donne in queste settimane stanno scegliendo anche vari abbinamenti fra gonna e stivali.

La gonna longuette, un capo d'abbigliamento ideale per l'autunno

La gonna longuette regala uno stile femminile e chic davvero senza tempo, si tratta infatti di un capo d'abbigliamento che era di moda già negli anni '50. In particolare questo tipo di gonna è un "modello a matita", la cui lunghezza arriva leggermente sotto al ginocchio.

Recentemente anche la conduttrice tv Simona Ventura ha sfoggiato questo capo in pubblico, scegliendo una versione con le paillettes, impreziosita da un leggero drappeggio in vita e uno spacco; ad essa ha abbinato una camicia bianca e dei sandali gioiello. Per quanto riguarda lo styling, la presentatrice piemontese ha creato una piega liscia e ha aggiunto la riga laterale.

La gonna longuette può essere in pelle, in maglia o in lana ed è ideale per vari outfit, sia formali che casual. La gonna può essere sfoggiata con dei mocassini, dei sneakers, delle décolleté, delle ballerine a punta o dei sandali.

Gli stivali di tendenza in questo autunno e gli abbinamenti con le gonne

Ma in autunno il tipo calzatura probabilmente più indicato per ogni donna sono gli stivali, essi possono essere utilizzati in ogni occasione e sono perfetti anche con la gonna.

Ad esempio di recente la modella Hailey Bieber ha sfoggiato una mini skirt con un paio di stivali texani, mentre l'attrice Zendaya ha scelto dei cuissard davvero sensuali.

Altri abbinamenti degli stivali possono essere quelli con una gonna pitonata e con una giacca bomber in pelle. In questo caso non possono mancare degli orecchini maxi.

Per avere uno stile ancora più originale è perfetto invece un completo sartoriale e un paio di cuissard di colore bianco, a esso si possono aggiungere degli orecchini in perle e una mini bag a mano. Un altro outfit irresistibile è invece una canotta bianca, una gonna a balze, un maxi trench in pelle rossa e degli stivali con il tacco basso: una borsa stampa animalier può completare l'intero outfit.

Per un look casual è possibile optare anche per una gonna lunga di jeans e un pullover. Infine possono essere abbinati a degli stivali biker anche una minigonna con una giacca monopetto.