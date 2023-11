Secondo l'oroscopo dal 6 al 12 novembre sarà una settimana instabile per i nati in Ariete che hanno una relazione coniugale e molto bella per i Pesci sentimentalmente impegnati. I single dell’Acquario faranno cose folli a discapito del loro portafoglio. Per i Capricorno ci sarà una bella schiarita a livello finanziario.

Amore e soldi secondo l'oroscopo della settimana 6-12 novembre da Ariete a Cancro

Ariete – I rapporti coniugali saranno instabili, fatti di liti ma anche di tenere conciliazioni. Il vostro partner sarà perplesso, perché avrete una visione opposta di tutto ciò che dice o fa, e il vostro spirito di contraddizione sarà sufficiente a infastidire i più placidi.

Probabilmente l’amore sarà burrascoso per i single perché la gelosia, incitata dal pianeta Plutone, si manifesterà con virulenza. Poiché spesso vi mancherà il tatto, il vostro partner sarà tentato di cercare conforto tra le braccia di un’altra persona. La prossima settimana beneficerete di uno degli aspetti finanziari più prestigiosi che ci siano. Per alcuni nati in Ariete può rappresentare la fortuna, per altri successo negli affari importanti, per altri ancora la vittoria di una causa controversa o di un processo importante.

Toro – L’atmosfera nella coppia non sarà molto semplice. In effetti, il barometro sembra totalmente dipendente dai vostri sbalzi d’umore. E se parlasse con il vostro partner di qualcosa di diverso dal lavoro o dalle scommesse sportive?

Rilassatevi e sarete più coccolati di quanto pensate. Single, stati vivendo una passione o addirittura una folle avventura? Sinceramente, non contateci troppo. È probabile che il clima nel campo degli appuntamenti sia piuttosto freddo, per non dire cupo. Sembra necessaria una piccola cautela a livello finanziario. Non che le vostre prospettive finanziarie siano realmente bloccate, questo cielo astrologico vi sarà piuttosto favorevole a questo settore.

Ma con questo aspetto di Marte dovrete stare attenti alla fretta. Che si tratti di decidere su un acquisto o un investimento, di rinegoziare i vostri debiti, prendete il tempo per pensare e non prendete una decisione per capriccio.

Gemelli – Le coppie già unite faranno lodevoli sforzi per rafforzare la loro unione, dandole basi sociali ancora più solide.

Per i cuori solitari del segno, saranno favoriti i progetti di unione, perché Venere si diverte sempre a organizzare incontri interessanti per le persone sole. Ma questo pianeta dell’amore non cercherà di impedire di cedere agli impulsi. Quindi, cercate di riconoscere tra le tante la persona che vi interessa davvero. Non sprecate le vostre occasioni per orgoglio o vanità. Considerate gli attuali afflussi astrali, le vostre possibilità finanziarie saranno molto basse questa settimana. Cercate, quindi, di non trascurare ogni progetto che potrebbe portare benessere economico in futuro.

Cancro – Dato l’aspetto di Venere di questa settimana, la vostra vita amorosa sarà probabilmente frenetica, se non tempestosa.

Ciò sarà particolarmente vero se siete sposati e cedete alle lusinghe di qualche spasimante. Attenzione, uno scherzo che considerate poco importante rischia di trasformarsi in un dramma coniugale. Se siete single, il vostro cuore avventuroso vi condurrà fino alla punta del naso. Sono possibili emozioni, colpi di fulmine, ma anche delusioni e sorprese non sempre piacevoli. Più che mai sarete tentati di gestire le vostre finanze con ispirazione. Mercurio sarà parzialmente responsabile di questo, bisogna riconoscerlo. Avrete bisogno di molto autocontrollo per resistere ai vostri impulsi irragionevoli, per non buttare i vostri soldi dalla finestra.

Le previsioni delle stelle da Leone a Scorpione

Leone – Attenzione questa volta ai pericoli della routine nella vostra vita di coppia.

Se rimanete bloccati nelle vostre abitudini credendo che l’amore del vostro partner sia un dato di fatto, rischiate di avere una brutta sorpresa. Cercate di creare un clima caldo e sensuale e di mantenere vivo il desiderio dell’altra persona. Single, la vostra vita sentimentale sarà abbastanza facile, senza che nessun pianeta influisca direttamente sui settori legati all’amore. Potreste incontrare qualcuno che vi farà battere forte il cuore. Non esitate a chiedere un prestito per realizzare uno di questi piccoli progetti con cui state pianificando da molto tempo. Ovviamente, il vostro creditore non vi sarà alle calcagna in qualsiasi momento, poiché Mercurio vi aiuterà a scegliere una persona fidata, che ha un’attività fiorente.

Vergine – È molto probabile che le ragioni per litigare con il proprio partner si moltiplichino, visto questo aspetto di Nettuno. Tuttavia, se sarete un po’ meno direttivi, la situazione migliorerà rapidamente e tornerà la felicità. Se siete single, assaporerete con gusto ogni occasione per vivere momenti intensi ed esaltanti. Il vostro fascino funzionerà alla grande. Sarebbe più vantaggioso per voi giocare alle formiche piuttosto che alle cicale. Approfittate dei buoni aspetti planetari che domineranno questa settimana e pensate a fare investimenti sicuri che consolideranno il vostro futuro.

Bilancia – Il periodo di glaciazione nella vostra relazione d’amore è ormai terminato. Ci sarà riscaldamento nell’aria!

La passione e le coccole, assenti da tempo, torneranno a esserci. E potrete anche consolidare i vostri legami di complicità con la persona amata. Single, è finito il tempo della penitenza: incontrerete qualcuno che farà vibrare ogni fibra del vostro cuore. Questa configurazione di Nettuno può disturbare quelli che hanno la situazione finanziaria non sana. Questo sarà il momento di mettere le cose in chiaro, con scadenze da rispettare per alcuni, ad esempio coloro che si sono indebitati.

Scorpione – I single devono diffidare più che mai dalla schiavitù dei sensi. Probabilmente sarete attratti da una persona perversa o deliziosamente diabolica, e vi sarà difficile resistere al suo magnetismo così come alla sua consumata arte dell’amore.

Ma se sopravvivete, l’avventura sarà sicuramente insolita. Se di recente avete vissuto alcuni intoppi coniugali, ora è il momento di prendere coraggio. Saturno in buona posizione vi permetterà di riparare i problemi irrisolti o almeno di venirne a capo. Le influenze astrologiche rimarranno comunque abbastanza favorevoli per il vostro settore finanziario, ma la fortuna vi volterà le spalle.

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – Con tali influenze astrologiche, acquisterete fiducia e sicurezza e le vostre relazioni con la persona che amate saranno trasformate. Saprete usare le vostre doti di seduzione per esercitare un potere più potente sul vostro partner, sorprendendovi da un simile atteggiamento, del tutto insolito per voi.

Afflussi favorevoli per le anime sole. Vi renderanno più estroversi, più espansivi, ma non comportatevi come una farfalla volubile: vi stancherete presto. Parlando di soldi, dovete organizzarvi per affrontare le avversità finanziarie che presto arriveranno. Non sarà questo il momento giusto di prendere le lucciole per lanterne: i debiti cresceranno in maniera smisurata. Se prestate ascolto all’avvertimento delle stelle, sarete in grado di evitare la tempesta o di uscirne vincitori con onore.

Capricorno – Nessuna influenza planetaria significativa nei settori legati all’amore. Sarete solo più liberi di vivere secondo i vostri desideri. Se siete sposati, coltiverete tenerezza e gioie semplici da condividere con la famiglia o gli amici più stretti.

Se siete single, preparatevi a vivere una nuova avventura sentimentale. Niente più voltafaccia e approcci timidi. Se vi piace qualcuno, sarà appassionato, diretto al punto. Visto questa configurazione di Mercurio, potete sperare in una bella schiarita sul fronte finanziario. L’aumento dei redditi o dei debiti finalmente cancellati. Qualunque cosa accada, una cosa è certa: vi sentirete più a vostro agio.

Acquario – Alcuni piccoli incidenti scandiranno la vostra vita di coppia, che sarà fatta di litigi e riconciliazioni. Sarete amati, ma non saprete quanto il vostro umore mutevole possa incidere sui nervi del vostro partner. Single, apprezzerete questa configurazione di Venere. L’avventura amorosa promette di essere più seria di quanto avevate immaginato all’inizio.

Ottime prospettive a livello finanziario. Potrete migliorare il comfort e il benessere della vostra famiglia. Se siete single, non vi priverete di nulla: farete anche delle cose folli a scapito del vostro portafoglio.

Pesci – Sarà una settimana molto bella a livello coniugale. Vi sentirete soddisfatti della vostra vita di coppia e i vostri desideri avranno buone possibilità di essere esauditi. Per i Pesci che appartengono alla terza decade, però, i rapporti d’amore saranno soggetti ad alcune tensioni. Single, un incontro, avvenuto in maniera del tutto inaspettata, questa volta potrebbe prendere una piega molto interessante. Il momento sarà molto favorevole per i riavvicinamenti e i progetti futuri.

Calma piatta, quasi perfetta nel settore finanziario. Non beneficerete di alcuna fortuna, ma allo stesso tempo eviterete anche le spiacevoli sorprese che in questo momento minacciano alcuni segni dello zodiaco. Gestite il vostro budget con saggezza, lungimiranza e organizzazione. Aspettate a cambiare i vostri investimenti: presto il Cielo vi sarà più favorevole.