Il pixie cut è il vero protagonista dell'autunno-inverno 2023/2024. Si può prendere in considerazione anche il nuovo lob sfoggiato recentemente dalla conduttrice Clio Zammatteo. Entrambi gli hairstyle sono perfetti per avere uno stile più sbarazzino. Finalmente è arrivato il momento giusto per scoprire attentamente tutte le ultime novità dei prossimi mesi.

Alcuni consigli da seguire

I tagli capelli corti sono una vera e propria scelta di stile. Però prima di realizzare questi tipo di capigliatura si devono fare alcune considerazioni.

Per prima cosa vanno controllati attentamente i lineamenti del volto: questi ovviamente devono essere perfetti.

Se ci sono dei difetti da nascondere, si possono aggiungere frange o ciuffi. Inoltre per illuminare la carnagione si possono scegliere le giuste tonalità. Sono delle chiome facili e veloci da acconciare. Invece per degli appuntamenti dell'ultimo minuto si possono indossare dei fermagli o dei cerchietti colorati in stoffa.

Le chiome corte più gettonate

Tra i tagli capelli corti, il pixie cut è veramente intramontabile, ed è di tendenza ogni anno. La capigliatura è scalata e può essere portata con uno styling morbido. In questo modo il risultate finale è davvero sensuale. Il nuovo Elf Crop è davvero interessante. Le lunghezze di questo taglio sono xs e le ciocche vanno portate con uno styling spettinato.

Il risultato finale è una forma abbastanza tondeggiante.

Il bixie è un mix di pixie e bob, ed è stato visto anche sulle ultime passerelle di moda. Il buzz cut è un taglio molto corto e quindi risulta essere davvero coraggioso. Con questa chioma i lineamenti devono essere perfetti. Per quanto riguarda il mantenimento è indispensabile passare in salone ogni 6-8 settimane, per ridare forma al taglio.

Sulle chiome corte si possono abbinare delle nuove tonalità: quindi si può optare per il castano, il biondo e il rame.

Gli hairstyle della stagione continuano

Clio Zammatteo ha realizzato un caschetto lungo pari. Ai lati del volto sono presenti due ciuffi molto leggeri. La conduttrice ha rinnovato anche la tonalità dei capelli e ha optato per un castano chiaro.

La nuance in questione è perfetta per regalare molta luminosità. Clio ha scelto un colore riflessato e precisamente un castano rame-fragola. La sfumatura alla luce risulta essere molto più ricca e vibrante.

La tonalità è ideale per regalare movimento al lob. Quest'ultimo è uno dei tagli più amati perché è versatile e anche molto pratico. Inoltre con il long bob è possibile realizzare anche molte acconciature. Quindi si può optare per uno chignon basso, una ponytail alta, un top knot o una semplice treccia.