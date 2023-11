I Tagli di Capelli medi sono fra i protagonisti dell'autunno-inverno 2023/24. In particolare è molto gettonato il long bob, indossato recentemente anche dalla conduttrice tv Michelle Hunziker. Sul piano delle tonalità è invece particolarmente in voga il colore bordeaux, recentemente usato anche dalla cantante Dua Lipa.

Soluzioni per i tagli di capelli medi

I tagli di capelli medi sono la giusta soluzione per diversi tipi di donna: la lunghezza è ideale per chi non ha il coraggio di osare troppo. I tagli capelli medi sono perfetti per avere uno stile pratico e molto elegante.

Questo taglio può essere realizzato sia sui capelli ricci che su quelli lisci. Inoltre può essere personalizzato con un ciuffo o la frangia: tutto questo in base alle varie esigenze di ognuna.

Con una lunghezza di questo tipo si possono realizzare anche molte acconciature, ad esempio si può optare per il top knot, una treccia spettinata o una ponytail alta.

Fra le chiome più richieste c'è il long bob

Tra i tagli capelli medi quello più famoso è il long bob, un hairstyle che arriva alle spalle. Esso è stato recentemente sfoggiato con molta disinvoltura anche da Michelle Hunziker. Sulla capigliatura si possono creare delle sfilature appena accennate. Per completare il taglio si può aggiungere una frangetta corta.

Invece per avere uno stile più sbarazzino è perfetto un ciuffo laterale.

Si può optare anche per il lob asimmetrico, più corto dietro e più lungo davanti. Per quanto riguarda lo styling, il long bob può essere portato liscio, mosso, con boccoli stretti o riccio.

Per esaltare una capigliatura ribelle è perfetto invece il curly long bob.

Con questa proposta è possibile evitare l'effetto crespo, inoltre le ciocche sono in ordine e l'appiattimento alle radici è scongiurato.

Una tonalità di tendenza: il bordeaux

La tonalità più gettonata nei prossimi mesi è il bordeaux, sfoggiata recentemente in pubblica anche dalla cantante Dua Lipa. La sfumatura è molto audace e può essere scelta per esaltare i capelli neri o castani.

In questo modo si può regalare molta più personalità all'hairstyle. Il bordeaux può essere ideale in particolare una carnagione neutra o rosata. Questa tonalità può essere utilizzata su tutta la capigliatura oppure anche per creare solamente dei riflessi. Tale nuance è molto delicata e quindi si devono seguire alcuni consigli per mantenerla sempre intensa e lucente, con prodotti protettivi, maschere per ravvivare il colore e glossanti. Si può realizzare il bordeaux anche con le erbe tintorie: in questo caso si può optare per quelle dai riflessi viola o per un mix rosso freddi.