L'oroscopo del 15 novembre annuncia che Venere offrirà un bel carico di energia ai single del segno dell’Ariete, mentre Mercurio potrebbe causare problemi di comunicazione tra i nati in Capricorno e i loro partner. Nuovi guai in amore per i nati sotto il segno dei Gemelli: c’è il rischio che il vostro partner vi colga in flagrante con un’altra persona.

Amore e sentimenti secondo le previsioni astrologiche del 15 novembre da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, con Venere che invia buona energia, i single del segno si sentiranno attratti dai segni di Fuoco.

Se avete una relazione amorosa il partner vi sorprenderà. È probabile che possiate avere qualche difficoltà con la famiglia: vi causa molto stress e vi fa preoccupare per delle cose del passato.

Toro – I cuori solitari avranno qualche flirt con una persona Pesci. Se la vostra relazione d’amore è iniziata da poco vi sentirete particolarmente amorevoli e premurosi. In questo momento vi sentite felici e stabili. Sarebbe ancora meglio se foste un po’ più socievoli.

Gemelli – Molti di voi si cacceranno nei guai in amore. Se il vostro partner vi coglie in flagrante con un amante considerate la vostra relazione terminata. I troppi dubbi portano nuovi problemi, attenzione. Chiedete aiuto o un consiglio a un amico.

Cancro – Il vostro Oroscopo dell'amore pone tutte le stelle a vostro favore, dovreste accogliere a braccia aperte questa giornata, nuovi legami e rapporti sono all’orizzonte. Anche se tutto è a vostro favore, dovete comunque essere più attivi ed energici. Avrete un’elevata sicurezza e passione nel fare tutto. Darete una nuova prospettiva a qualsiasi situazione.

Una mente equilibrata e calma renderà il vostro umore più allegro.

Oroscopo da Leone a Scorpione

Leone – Secondo le previsioni astrologiche del 15 novembre questa giornata dovrebbe essere favorevole per molti di voi. La vita amorosa sembra viaggiare su una traiettoria in salita e questo dovrebbe riflettersi sulla vostra vita.

Cercate di ottenere di più da ogni incontro, una nuova conoscenza potrebbe dare una grande svolta alla vostra vita. Per affrontare questa giornata, dovete generare solo pensieri positivi. Anche se negli ultimi tempi siete stati poco energici, alcuni piccoli cambiamenti porteranno anche benefici fisici.

Vergine – La vostra vita personale appare forte in questo periodo, non si escludono nuove relazioni o consolidamenti di lunga durata. Per molti nati in Vergine, si prospetta una giornata appagante, le speranze e le aspirazioni possono diventare realtà se le perseguite. Siete espressivi e in questo periodo vi concentrerete sulla vostra famiglia poiché ha bisogno del vostro sostegno. Gestite qualsiasi situazione di tensione con tatto.

Bilancia – L'oroscopo del 15 novembre vi consiglia di costruire qualcosa di straordinario di cui potete essere orgogliosi di aver realizzato con il vostro partner d’amore. Attenetevi a un piano. Che si tratti di fare un bagno caldo, meditare o creare modellini di aerei, tutti hanno bisogno di riflettere sugli obiettivi raggiunti, rivalutare i rapporti, problemi o errori.

Scorpione – Una conversazione intensa vi ha fatto dubitare di una cosa che credevate sicura. È tempo di scavare in profondità e capire cosa volete veramente. Anche se siete uno dei segni più riservati, amate anche i riflettori. Basta non monopolizzarli.

Astrologia da Sagittario a Pesci

Sagittario – In queste ore potreste essere costretti a prendere una decisione importante che riguarda la vostra vita sentimentale.

Mettete al primo posto i vostri sentimenti. Allontanatevi dalla negatività. Questo non aiuterà la vostra felicità.

Capricorno – I single del segno si sentiranno molto provocanti nei confronti dei Cancro. Alcune coppie potrebbero avere problemi di comunicazione. Ciò è dovuto all’energia di Mercurio. Anche quando la vostra salute emotiva è perfettamente buona, a volte vi perdete tra i pensieri negativi. Per spegnere questi pensieri di troppo, concentratevi maggiormente su una cosa che vi fa rilassare.

Acquario – Se siete single siete pronti per incontrare l'anima gemella e sistemarvi. Emotivamente non siete mai stati meglio. Anche chi è in coppia non ha nulla di cui lamentarsi.

Pesci – La vostra situazione amorosa va meglio rispetto alla scorsa settimana.

La comunicazione aiuta molte relazioni d’amore a stare in piedi. Il vostro partner ha bisogno di attenzioni, quindi, ricopritelo di complimenti. State lavorando su voi stessi e questo vi porterà sempre più vicino a un senso di completezza.