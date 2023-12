L'oroscopo è pronto ad analizzare quali sono i segni più e meno fortunati sul piano delle relazioni sociali nella settimana natalizia, compresa da lunedì 25 a domenica 31 dicembre.

In testa alla classifica settimanale delle relazioni sociali ci sono i segni dell'Acquario, del Toro, della Bilancia e dei Gemelli.

I segni più fortunati sul piano delle relazioni sociali

Acquario (1° posto): è il segno più fortunato della settimana, grazie alla presenza di Giove, Saturno e Mercurio nel suo segno. Questi pianeti gli conferiscono una grande energia, una forte personalità, una mente brillante e una capacità di adattamento eccezionale.

Le relazioni sociali saranno originali, divertenti, innovative, basate sulla condivisione di idee, progetti, esperienze. L'Acquario saprà attirare l'attenzione e la simpatia degli altri, grazie al suo spirito aperto, curioso, altruista, anticonformista. Potrà fare nuove conoscenze, ampliare i suoi orizzonti, scoprire nuove realtà. Sarà anche in grado di esprimere il suo punto di vista con chiarezza e convinzione, senza imporsi o offendere. Il consiglio per l'Acquario è di approfittare di questa settimana per coltivare la sua vita sociale, ma anche per ascoltare il suo cuore e i suoi sentimenti, che potrebbero riservargli delle sorprese.

Toro (2° posto): questo segno saprà apprezzare e sostenere le persone che gli stanno a cuore, ma anche aprirsi a nuove conoscenze, se si sentirà in sintonia.

Potrà contare sul sostegno e sull'affetto dei suoi amici, dei suoi familiari, del suo partner. Sarà anche in grado di apprezzare le cose semplici e le piccole gioie della vita, come una buona cena, una passeggiata, un abbraccio. Il consiglio per il Toro è di godersi questa settimana senza pensieri, ma anche di essere più flessibile e tollerante verso le diversità, che potrebbero arricchirlo.

Bilancia (3° posto): questo segno saprà esprimere il suo fascino e la sua eleganza in ogni occasione, attirando l'ammirazione e la simpatia degli altri. Potrà fare nuove conoscenze, rafforzare le amicizie esistenti, divertirsi in buona compagnia. Sarà anche in grado di imporre il suo punto di vista e il suo stile, ma anche di ascoltare e di mediare.

Il consiglio per la Bilancia è di sfruttare questa settimana per coltivare la sua vita sociale, ma anche per essere più decisa e coraggiosa nelle sue scelte, senza lasciarsi influenzare troppo dagli altri.

Gemelli (4° posto): i nati sotto questo segno sapranno mostrare il loro spirito vivace, intelligente, ironico, adattandosi facilmente a ogni situazione e a ogni persona. Potranno ampliare i loro orizzonti culturali e professionali, grazie a contatti utili e a proposte inaspettate. Saranno anche in grado di esprimere la loro personalità con libertà e autenticità, senza temere il giudizio altrui. Il consiglio per i Gemelli è di approfittare di questa settimana per vivere nuove esperienze e scoprire nuove realtà, ma anche per essere più coerenti e responsabili nelle loro relazioni, senza trascurare i sentimenti.

I segni mediani

Leone (5° posto): il segno saprà mostrare il suo fascino e la sua magnanimità in ogni occasione, attirando l'attenzione e la simpatia degli altri. Potrà fare nuove conoscenze, rafforzare le amicizie esistenti, divertirsi in buona compagnia. Sarà anche in grado di esprimere il suo talento e la sua creatività, ma anche di apprezzare il talento e la creatività altrui. Il consiglio per il Leone è di godersi questa settimana senza esagerare, ma anche di essere più umile e modesto nelle relazioni, senza pretendere troppo dagli altri.

Vergine (6° posto): il segno saprà mostrare il suo spirito critico e il suo senso pratico in ogni situazione, attirando il rispetto e la fiducia degli altri.

Potrà fare nuove conoscenze, ampliare i suoi orizzonti professionali, imparare nuove cose. Sarà anche in grado di esprimere il suo punto di vista con chiarezza e coerenza, ma anche di ascoltare e di apprendere. Il consiglio per la Vergine è di sfruttare questa settimana per coltivare la sua vita sociale, ma anche per essere più spontanea e affettuosa nelle relazioni.

Ariete (7° posto): grazie alla presenza di Marte, le relazioni sociali saranno vivaci e appassionanti, basate sulla comunicazione, sulla collaborazione, sulla competizione. L'Ariete saprà mostrare il suo spirito intraprendente e il suo entusiasmo in ogni occasione, attirando l'ammirazione e la simpatia degli altri. Potrà fare nuove conoscenze, rafforzare le amicizie esistenti, divertirsi in buona compagnia.

Sarà anche in grado di imporre il suo punto di vista e il suo stile, ma anche di ascoltare e di mediare. Il consiglio per l'Ariete è di godersi questa settimana senza stress, ma anche di essere più paziente e diplomatico nelle relazioni, senza essere troppo impulsivo o aggressivo.

Pesci (8° posto): grazie alla presenza di Nettuno, ora le relazioni sociali saranno dolci e romantiche, basate sulla condivisione di sogni, emozioni, sentimenti. I Pesci sapranno mostrare il loro spirito gentile e il loro cuore generoso in ogni situazione, attirando l'affetto e la comprensione degli altri. Potranno fare nuove conoscenze, rafforzare le amicizie esistenti, innamorarsi o rinnovare l'amore. Saranno anche in grado di esprimere il loro talento e la loro creatività, ma anche di apprezzare il talento e la creatività altrui.

Il consiglio per i Pesci è di approfittare di questa settimana per coltivare la loro vita sociale, ma anche per essere più realisti e concreti nelle loro relazioni, senza illudersi o deludersi.

I segni meno fortunati

Scorpione (9° posto): Plutone dona una grande intensità, una forte passione, una profonda intuizione. Le sue relazioni sociali saranno profonde ed emotive, basate sulla condivisione di segreti, desideri, emozioni. Lo Scorpione saprà mostrare il suo fascino e il suo magnetismo in ogni occasione, attirando l'interesse e la curiosità degli altri. Potrà fare nuove conoscenze, rafforzare le amicizie esistenti, vivere delle relazioni intense e coinvolgenti. Sarà anche in grado di trasformare e rigenerare le relazioni, ma anche di distruggerle o di subirne la distruzione.

Il consiglio per lo Scorpione è di essere più equilibrato e moderato, ma anche di essere più aperto e fiducioso con gli altri.

Sagittario (10° posto): a causa della presenza di Nettuno, in questo periodo ci sarà una grande immaginazione, una forte idealità e una profonda empatia. Le relazioni sociali saranno confuse e ambigue, basate sulla fuga dalla realtà, sull'inganno, sulla delusione. Il Sagittario avrà difficoltà a capire e a farsi capire dagli altri, a distinguere il vero dal falso, a mantenere le promesse. Potrà essere vittima di fraintendimenti, bugie, tradimenti, o essere lui stesso a mentire o a tradire. Sarà anche in grado di vivere delle esperienze mistiche o artistiche, ma anche di cadere in dipendenze o vizi.

Il consiglio per il Sagittario è di essere più attento e prudente nelle relazioni, ma anche di essere più onesto e sincero con se stesso e con gli altri.

Capricorno (11° posto): grazie la presenza di Urano, le relazioni sociali saranno turbolente e imprevedibili, basate sulla rottura, sulla ribellione, sulla provocazione. Il Capricorno avrà difficoltà a mantenere l'equilibrio e l'armonia nelle sue relazioni, a rispettare le regole e le convenzioni, a tollerare le diversità. Potrà essere coinvolto in conflitti, litigi, separazioni, o essere lui stesso a provocarli. Sarà anche in grado di vivere delle relazioni originali e innovative, ma anche di rompere dei legami consolidati o di cambiare radicalmente il suo modo di relazionarsi.

Il consiglio per il Capricorno è di essere più flessibile e aperto nelle relazioni sociali, ma anche di essere più rispettoso e collaborativo con gli altri.

Cancro (12° posto): in questo periodo le sociali saranno difficili e pesanti, basate sulla sofferenza e per qualcuno anche sulla solitudine. Il Cancro avrà difficoltà a esprimere e a ricevere affetto, a fidarsi, a proteggere e a farsi proteggere. Potrà essere vittima di freddezza, distanza, indifferenza, o essere lui stesso a manifestarle. Sarà anche in grado di imparare delle lezioni importanti, ma anche di perdere delle persone care o di chiudersi in se stesso. Il consiglio per il Cancro è di essere più positivo e ottimista nelle relazioni sociali, ma anche di essere più coraggioso e indipendente.