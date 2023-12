L'oroscopo dell'amore di lunedì 18 dicembre 2023 vedrà il segno dei Gemelli e il segno della Vergine in ribasso nella classifica, mentre ritorneranno in vetta i segni di fuoco, prevalentemente. Ottimo lo Scorpione.

A seguire, le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco per l'amore.

L'oroscopo dell'amore, segno per segno: Scorpione magnetico

1° Ariete: l'ambito di coppia finalmente troverà una sua stabilità e una concretizzazione se ancora non convivete o non ancora siete sposati. Se invece la vostra relazione è di vecchia data e consolidata, troverete una bellissima bolla di passione perfettamente alla vostra portata.

2° Scorpione: secondo quanto riportato dall'oroscopo, sarete letteralmente magnetici. Non ci sarà persona che non sia attratta da voi e dal vostro spiccato carisma. Le questioni di cuore con la persona amata troveranno un ampio spazio di amore e tenerezza estremi in serata.

3° Sagittario: non ci saranno malumori o incomprensioni nella vostra storia d'amore, anzi, sembrerà che abbiate raggiunto un equilibrio decisamente invidiabile che potrebbe anche evolversi in qualcosa di più placido e sereno. La passione sarà ai massimi livelli.

4° Pesci: l'affinità con il partner potrebbe essere tale da pensare a concretizzare quanto prima dei progetti che avete tenuto a lungo nel cassetto in attesa di mezzi adeguati per poterli realizzare.

Le conversazioni potrebbero essere pienamente condivise al cento per cento.

Le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni: accordo in famiglia per Capricorno

5° Capricorno: secondo quanto riporta l'oroscopo della giornata di lunedì, avrete facilmente un accordo in famiglia che potrebbe soddisfarvi, soprattutto se riguarda apertamente il vostro rapporto con i figli.

Sentirvi stimolati dalla passione sarà un modo per poter trascorrere con il partner una serata davvero intensa.

6° Cancro: i sentimenti ora più che mai potrebbero darvi delle ampie soddisfazioni se si tratterà di famiglia e affini, ma con il partner il vostro rapporto si ridurrà ad una quotidianità che non sempre sarà come la vorreste.

Farete degli incontri amicali che potrebbero fare la differenza.

7° Leone: il meglio di voi che potrete dare in amore si concentrerà nel pomeriggio, ovvero quando l'ambito sentimentale riemergerà dopo qualche tempo di buio e donerà sia a voi che al partner delle esperienze degne di nota per la vostra storia d'amore.

8° Toro: l'oroscopo avrà un solo suggerimento per il vostro segno zodiacale, ovvero quello di non prendervi troppo sul serio in amore. Ora come ora nulla sarà abbastanza certo in modo da poter porre basi solide alla vostra relazione, per cui vivetela con spensieratezza.

Bilancia perplesso

9° Bilancia: avrete delle perplessità in amore che si scontreranno abbastanza bruscamente con la vostra idealizzazione dei sentimenti in generale.

In amicizia troverete degli appigli ben più sicuri a cui aggrapparvi, mentre in famiglia la stabilità sarà alquanto rassicurante.

10° Acquario: regalarvi una giornata fuori dalle questioni di cuore significherà stare molto più in pace con se stessi e con gli altri. Non ci sarà nulla di più appagante che stare con la famiglia e dedicare ogni sforzo affinché si senta realmente amata da voi, in questo momento, secondo quanto riportato dall'oroscopo.

11° Vergine: darete molto poco di vostro in amore, molto poco di personale. Piuttosto cercherete molto che possa costituire una condivisione non troppo intima nella vostra vita di coppia, portandovi anche ad avere un atteggiamento abbastanza distaccato.

12° Gemelli: secondo quanto riportato dall'oroscopo, potreste andare incontro a qualche separazione o a qualche disputa che non si risolverà tanto facilmente. Prendere un bel respiro prima di prendere una decisione sarà difficile, ma al tempo stesso inevitabile.