Le previsioni dell'oroscopo del 10 dicembre preannunciano che il Cancro sarà un po' troppo categorico, mentre i Pesci saranno piuttosto coraggiosi. Di seguito approfondiamo le predizioni per tutti i segni con la classifica giornaliera.

L'oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: spesso siete schiavi dei vostri impulsi e delle vostre sensazioni. Cercate di andare oltre questo aspetto. Nel lavoro potrebbe sorgere qualche complicazione a fine giornata.

11° Pesci: ci vuole coraggio in amore, altrimenti si corre il rischio di vedere sfumare occasioni per un nonnulla.

Impegnatevi di più in quello che fate se volete ottenere ottimi risultati.

10° Cancro: forse siete un po' troppo categorici nei rapporti interpersonali. Per voi la vita o è bianca, oppure è nera. Ricordate, però, che esistono una molteplicità di sfumature interessanti.

9° Gemelli: è una giornata molto produttiva sul lavoro, ma meno in ambito sentimentale. Forse sentite il bisogno di un cambiamento oppure di una grande novità. Cercate di ritrovare voi stessi.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: se vedete che il partner non prende iniziativa, fatelo voi. In amore è importante anche sorprendere e fare delle cose che non si è soliti fare nella vita di tutti i giorni.

7° Bilancia: in amore potrebbe nascere qualche piccola incomprensione. Cercate di andare oltre e superare i piccoli disguidi. Dal punto di vista professionale è importante darsi da fare.

6° Sagittario: fidatevi del vostro istinto, soprattutto per quanto riguarda le nuove conoscenze. L'Oroscopo del 10 dicembre vi esorta a togliervi qualche piccolo sfizio, nella vita serve anche questo.

5° Ariete: ci sono stati alti e bassi in amore, ma adesso è tempo di mettere da parte i vecchi rancori, se naturalmente ci tenete davvero a recuperare un rapporto in pericolo.

I segni più fortunati del 10 dicembre

4° in classifica Toro: non siete certamente tra i segni più pazienti dello zodiaco, però, in certi momenti è necessario fare di tutto per mantenere la calma e la concentrazione, vedrete che ringrazierete.

3° Acquario: l'oroscopo vi invita a osare, soprattutto in amore. Questo è il momento di prendervi qualche soddisfazione e togliervi qualche sassolino dalla scarpa.

2° Vergine: in ambito familiare vi sentite molto appagati e al sicuro. Dal punto di vista sentimentale potete giocarvi qualche carta molto interessante. Sul lavoro tenete gli occhi ben aperti.

1° Capricorno: questo è il momento di "prendere il toro per le corna" e di far vedere a tutti quanto valete. Sia in amore sia nel lavoro stanno per arrivare delle belle soddisfazioni.