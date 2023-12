Le previsioni dell'oroscopo del 14 dicembre invitano i Bilancia a lottare per le cose importanti. I Leone, invece, devono essere più intraprendenti al lavoro.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Leone: cercate di essere un po' più intraprendenti dal punto di vista professionale. Non datevi per vinti dinanzi la prima eventuale sconfitta. In amore ci vuole coraggio.

11° Capricorno: se siete un po' indecisi su alcune scelte da fare, forse è il caso di fermarvi un attimo a riflettere. Ricordate che non è mai troppo tardi per cambiare idea e intraprendere una nuova strada.

10° Sagittario: siate predisposti alle nuove conoscenze. Sia in amore che nel lavoro tutto ciò potrebbe tornarvi molto utile.

9° Ariete: le stelle vi invitano a essere decisi. In ambito professionale potrebbero aprirsi delle strade inaspettate, spetterà a voi prendere la decisione più opportuna alla vostra situazione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Cancro: ci sono degli accordi da rispettare e voi per indole non riuscite a esimervi dall'adempiere i vostri doveri. Non siate troppo polemici in ambito sentimentale.

7° Toro: siete volitivi e pieni di spirito d'iniziativa. Queste peculiarità vi saranno di grande aiuto dal punto di vista professionale. Prendete in mano le redini della vostra vita e andate nella direzione che desiderate.

6° Gemelli: ci sono alti e bassi in amore. Cercate di fermarvi un attimo e di riflettere più accuratamente sulle prossime mosse da intraprendere. A volte agire in maniera troppo istintiva potrebbe non essere un bene.

5° Scorpione: dovete mettere da parte l'orgoglio in amore. In certi casi bisogna imparare a riconoscere i propri errori e a fare mea culpa.

Segni fortunati del 14 dicembre

4° in classifica, Bilancia: certe occasioni devono essere colte al volo. In amore è necessario non darsi mai per vinti e lottare fino in fondo per le cose che vi fanno stare bene. Le altre, invece, lasciatele perdere.

3° Vergine: siete un po' indecisi dal punto di vista personale. In famiglia potrebbe sorgere qualche momento di confronto, ma è importante anche questo per salvaguardare dei rapporti.

2° Pesci: andate dritti per la vostra strada e non fermatevi dinanzi gli ostacoli. Dal punto di vista delle finanze è necessario fare un po' di ordine, e capire quali siano le spese prioritarie e quelle superflue.

1° Acquario: ci sono delle occasioni in arrivo, cercate di essere decisi e determinati. Non perdetevi in chiacchiere. In amore ci vuole maggiore consapevolezza.