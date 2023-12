L'oroscopo della giornata di venerdì 8 dicembre prevede un Toro spigoloso dal punto di vista sentimentale a causa di questo cielo contrario, mentre Pesci sarà felice per la propria relazione di coppia. Bilancia avrà intuizioni interessanti in campo professionale e qualche intoppo rallenterà i nati Cancro.

Previsioni 8 dicembre 2023 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso un fine settimana convincente dal punto di vista sentimentale. In questa giornata, però, dovrete fare attenzione alla Luna contraria, che potrebbe causare qualche piccola incomprensione tra voi e il partner.

In ambito professionale le energie non vi mancheranno, il problema sarà trovare le giuste idee. Voto - 6️⃣

Toro: con Venere in opposizione dal segno dello Scorpione potreste mostrare un atteggiamento un pò spigoloso nei confronti del partner. Anche voi single potreste prendere le distanze da alcune persone. Sul fronte professionale avrete una buona visione dei vostri progetti, centrando sempre buoni risultati. Voto - 7️⃣

Gemelli: il rapporto con il partner si rivelerà soddisfacente, ma soprattutto maturo grazie al vostro modo di fare. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti potrebbero andare avanti a rilento a causa di Marte opposto. Anche se ci saranno le idee, dovrete trovare le giuste energie.

Voto - 8️⃣

Cancro: qualche intoppo vi rallenterà. Sperimentare nuove situazioni potrebbe aprire nuove strade, ma con Mercurio in opposizione il successo non sarà garantito. In amore single oppure no, non sarete sempre dell'umore giusto per sentirvi in sintonia con la persona che amate. Voto - 6️⃣

Leone: sfera sentimentale altalenante in questo periodo.

Con Venere in quadratura non potrete avere grandi pretese nei confronti del partner. Il settore professionale, invece, si rivelerà discreto, con risultati sufficienti da permettervi di andare avanti. Voto - 7️⃣

Vergine: configurazione astrale ottima. Sul fronte amoroso potrete contare sul sostegno di Venere in sestile per trascorrere momenti sereni insieme alla persona che amate.

Sul fronte professionale Marte in quadratura non sarà una fonte di energie per voi, ciò nonostante potrete contare su Mercurio e Giove per cercare di svolgere bene le vostre mansioni. Voto - 8️⃣

Bilancia: single oppure no, vi sentirete in sintonia con le persone che amate, costruendo un rapporto davvero vivace. In ambito lavorativo siete a un buon punto con i vostri progetti professionali. Marte porterà buone energie, ma con Mercurio in quadratura dovrete anche calcolare bene le prossime mosse. Voto - 8️⃣

Scorpione: sfera sentimentale brillante. Sarà un bel periodo per mettere in risalto il vostro rapporto con le persone che amate e costruire un legame più profondo. Sul fronte professionale Mercurio vi indicherà la via migliore per gestire al meglio i vostri progetti, soprattutto se siete nati nella seconda decade.

Voto - 8️⃣

Sagittario: periodo davvero sereno grazie a un cielo sgombro di nubi. In amore sarete in grado di confermare il vostro amore nei confronti del partner, godendo di momenti davvero romantici. In campo professionale sarete convinti delle vostre idee grazie a Marte, ma attenzione a non essere troppo precipitosi, nonostante i buoni risultati ottenuti. Voto - 8️⃣

Capricorno: previsioni astrali che vedranno la Luna in quadratura. Tra voi e il partner non ci sarà sempre una splendida intesa, ciò nonostante sarete abbastanza maturi da evitare inutili conflitti. In campo professionale riuscirete a risolvere questioni delicate grazie alla presenza benefica di Mercurio. Voto - 7️⃣

Acquario: sfera sentimentale in lieve rialzo grazie alla Luna in trigono.

Di contro, Venere sarà ancora in quadratura dal segno dello Scorpione, per cui sarà importante sfruttare questo periodo per cercare di migliorare il vostro rapporto. Sul fronte professionale sarà un periodo stabile. Avrete infatti gli strumenti giusti per cercare di mettere insieme discreti progetti. Voto - 7️⃣

Pesci: avrete modo di sentirvi felici della vostra relazione di coppia. Una bella Venere accenderà la vostra storia, con momenti davvero teneri tutti da vivere. Sul fronte professionale sarete pronti a gestire al meglio i vostri progetti, raggiungendo risultati davvero convincenti. Voto - 8️⃣