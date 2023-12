Le previsioni dell'oroscopo del 15 dicembre invitano i Bilancia ad essere pazienti. Per i Gemelli ci sono cambiamenti in arrivo, quindi, occhi ben aperti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Vergine: ad ogni azione corrisponde una reazione. Ricordatevi di non essere troppo arroganti, in quanto nella vita la ruota potrebbe girare e capovolgere certe dinamiche.

11° Bilancia: secondo l'Oroscopo del 15 dicembre i nati sotto questo segno devono avere pazienza. La Luna è un po' contraria, pertanto, potrebbero esserci degli scontri in amore.

10° Toro: siate più loquaci nei rapporti di coppia. Nel lavoro, invece, potrebbe essere giunto il momento di prendere una decisione importante che riguarda il vostro futuro. Siate pronti a tutto.

9° Ariete: nella vita è importante essere sempre sul pezzo. Ci sono delle dinamiche che cambiano in continuazione, quindi, è necessario adeguarsi e non rimanere indietro. Questo vale sia in amore sia nel lavoro.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: in amore è importante tenere sotto controllo la gelosia. Siete degli spiriti liberi, non amate le catene o le imposizioni, pertanto, cercate di comportarvi di conseguenza.

7° Sagittario: oggi siete un po' riflessivi, e potreste essere spinti a fare il punto della situazione della vostra vita.

Questa è una cosa che generalmente vi provoca un certo turbamento, ma ci saranno miglioramenti.

6° Acquario: giornata molto produttiva sul fronte del lavoro. Avete molte cose da fare, ma non dovete trascurare la sfera sentimentale. L'oroscopo del 15 dicembre vi invita ad osare.

5° Gemelli: cambiamenti in arrivo per quanto riguarda la sfera sentimentale.

Ricordate che chiusa una porta si apre un portone, quindi, non dovete voltarvi indietro, ma guardare al futuro con ottimismo.

Oroscopo segni fortunati del 15 dicembre

4° in classifica Cancro: ci sono delle novità in arrivo per quanto riguarda l'amore. Buon momento per i nuovi incontri, ma anche le relazioni stabili potrebbero decidere di compiere qualche passo importante.

3° Capricorno: cercate di essere un po' più lungimiranti nel lavoro. Anche in amore, però, siete ad un punto in cui sarebbe opportuno avere una certa progettualità. Non tiratevi indietro dinanzi le responsabilità.

2° Pesci: le previsioni dell'oroscopo del 15 dicembre vi esortano ad essere un po' più determinati. Buone occasioni in arrivo per voi, soprattutto dal punto di vista professionale. Occhi ben aperti.

1° Leone: in questo periodo siete sulle montagne russe. Un giorno vi sentite out, mentre quello dopo al settimo cielo. Adesso siete in una fase ascendente, quindi, godetevela più che potete.