L’Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 16 dicembre. In vista del prossimo Natale la maggior parte delle persone si preparano a vivere il periodo più bello dell'anno. Nell'attesa di respirare ancora di più l'atmosfera legata alle festività in arrivo, diamo pure uno sguardo alla giornata di sabato, primo giorno del weekend. Come sempre ricordiamo che a essere valutati in questo frangente saranno i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Ansiosi di scoprire quante stelle in classifica sono state assegnate al vostro simbolo di nascita?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 16 dicembre consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 16 dicembre da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. Le previsioni zodiacali di sabato promettono un giorno positivo, in linea con la parte finale di questa settimana. In amore, vivrete momenti davvero speciali con romantiche sorprese proprio in questa splendida giornata di metà dicembre. Non abbiate paura di lasciarvi andare e godere appieno dell'attimo, magari organizzando una cena romantica o una passeggiata sotto le stelle con il vostro partner. Il consiglio è di cogliere ogni opportunità di felicità, perché "ogni lasciata è persa!".

Per i single, potreste sentire una nuova motivazione nel cercare una persona che sia in grado di starvi accanto e rendervi felici. Nel lavoro, si prevedono sostegni importanti e successi significativi in diversi settori. Potreste ricevere un riconoscimento per il vostro impegno o ottenere nuove opportunità di crescita professionale.

Siate pronti a cogliere queste occasioni e a mettere in mostra le vostre abilità.

Scorpione: ★★★★★. L'oroscopo per la giornata di sabato svela un periodo ottimo, vedrete tutto sotto una luce diversa. L'Astrologia sembra suggerire di mettere da parte l'irascibilità e di concentrarvi sull'obbiettivo che avete in mente. In amore, potrebbero presentarsi le condizioni ideali per realizzare i vostri desideri più profondi.

È importante non avere fretta, soprattutto nelle relazioni di coppia: affrontate le sfide con determinazione. Se dovesse sorgere qualche problema, cercate di affrontarlo con ironia: un sorriso può essere un ottimo modo per superare le difficoltà. Per i single, alcune scelte potrebbero iniziare a dare i primi frutti, e potreste già vedere dei risultati positivi già da questo sabato. Durante la notte vi sentirete particolarmente sereni, il che l'indomani vi renderà affascinanti agli occhi degli altri. Nel lavoro, potrete sfruttare la creatività per ottenere grandi risultati. La soluzione a un problema potrebbe essere più vicino di quanto pensiate.

Sagittario: ★★★. La giornata di inizio weekend presenta un periodo impegnativo, poco reattivo alle vostre azioni.

Per quanto riguarda i sentimenti, i piani subiranno dei cambiamenti a causa di una nuova situazione che inizialmente potrebbe causare ansia, ma successivamente risveglierà la curiosità. Guardate con fiducia al rapporto di coppia: potreste trovare soddisfazioni mai provate anche con il vostro solito partner. Per vivere la relazione serenamente, cercate innanzitutto di creare spontaneamente il giusto feeling. I single poi, di certo potranno incontrare ostacoli e tensioni tali da influenzare il loro umore. In alcuni casi, l'amore potrebbe non essere completamente soddisfacente. Tuttavia, verso sera le cose miglioreranno e la paura di non essere compresi potrebbe sbloccarsi comunicando con chi interessa.

È bene condividere confidenze solo con pochi intimi, ma non chiudersi del tutto: cercare di rilassarvi! Nel lavoro, la giornata potrebbe essere turbolenta e con ostacoli. È importante essere collaborativi e chiedere aiuto quando necessario.

Oroscopo e stelle del 16 dicembre da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Sentimenti in primo piano! Le previsioni d'inizio weekend indicano tanta armonia con le persone che vi circondano, specialmente con familiari e amici stretti. Sarà una giornata ideale per fare shopping in centro o organizzare un'uscita serale con un amico o un'amica. In amore, per le coppie, eventuali piccole discussioni potrebbero rafforzare l'attenzione nei confronti del partner, portando benefici a entrambi.

Per i single, l'atmosfera pre-natalizia si prospetta più invitante del normale. Per avere successo, cercate di assecondare i vostri desideri in modo da vivere momenti indimenticabili. Nel lavoro, considerando un cielo discreto, potrebbe essere un buon momento, soprattutto se lavorate in squadra o siete in contatto con persone diverse. Questa parte della settimana potrebbe essere decisiva per questioni lavorative interessanti.

Acquario: ★★★★★. Le stelle a molti di voi del segno predicono la possibilità di buone notizie in ambito lavorativo. L'idea vincente potrebbe essere dietro l'angolo: ascoltate la vostra fantasia, vi fornirà materiale positivo da sviluppare nei settori che più vi interessano.

Il periodo finalmente potrebbe dare il lasciapassare per una sicurezza definitiva. Intanto, osate un po' di più con le persone che vi interessano... In campo sentimentale, approfittate della Luna nel vostro segno per concedervi momenti di relax e tagliare eventuali. Così, in serata, la tenerezza della persona amata vi scalderà il cuore, regalandovi intense emozioni e una comunicazione spontanea e sincera. Per i single, la vita sociale sarà movimentata, con hobby e interessi che non lasceranno spazio al riposo. Date un'occhiata attorno: forse la vostra anima gemella si nasconde tra le persone che frequentate ogni giorno, pronta a essere scoperta. In questo periodo non sono esclusi incontri interessanti.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di sabato 16 dicembre, indica l'arrivo di un periodo "tosto", estremamente positivo per la quotidianità generale. Aspettatevi pure un fine settimana ottimo, in diversi settori, soprattutto per quanto riguarda gli affetti, l'amicizia e la famiglia. Per i sentimenti, avrete favolose stelle che faciliteranno ogni iniziativa e renderanno la giornata splendida. La vitalità e la voglia di vivere non mancheranno, e potrete condividerle con il partner: organizzate una gita o una piccola vacanza in una località affascinante, dove potersi rilassare e coccolare reciprocamente. I rapporti sentimentali vivranno un periodo sereno, di armonia e comprensione totale. Per i single, in molti vi sveglierete con le idee chiare: sarete determinati e sicuri, pronti ad affrontare di petto quelle situazioni che ultimamente avessero dato problemi. Nel lavoro, potrebbe essere la vostra grande occasione. Dinamiche configurazioni astrali creeranno un bel fermento, qualunque sia la vostra attività.