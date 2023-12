L'oroscopo del fine settimana che va del 16 e 17 dicembre annuncia che lo Scorpione sarà accattivante in ambito amoroso e in grado di godere di un rapporto affiatato, mentre il Leone potrebbe andare fuori dalle righe nei confronti del partner. Il Capricorno sarà ben concentrato sui propri progetti, mentre il Toro non dovrà eccedere verso il partner.

Previsioni oroscopo weekend 16-17 dicembre 2023 segno per segno

Ariete: previsioni astrali stabili sul fronte amoroso. Tra voi e il partner ci sarà una discreta tranquillità, con momenti di romanticismo e intesa.

Sul fronte professionale Mercurio in quadratura potrebbe rallentarvi e causare qualche spiacevole imprevisto che faticherete a risolvere velocemente. Fortunatamente, Marte vi darà buone energie per reagire. Voto - 7️⃣

Toro: con la Luna e Venere in cattivo aspetto sarà fondamentale non eccedere in amore secondo l'Oroscopo. Tra voi e il partner non ci sarà una splendida intesa. Avrete alcuni importanti problemi da risolvere che richiederanno del tempo. Positivo il settore professionale grazie a Mercurio in buon aspetto. Arriveranno idee e opportunità che potrebbero darvi soddisfazioni. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile e piacevole. Il rapporto con il partner sarà regolato dalla Luna in sestile.

Sarà possibile dunque vivere un rapporto in sintonia. Se siete single il vostro carattere simpatico potrebbe portare a qualcosa di buono. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio non vi darà più noie in questo periodo, e riuscirete a vedere i vostri progetti in modo più chiaro, nonostante la meta sia ancora lontana. Voto - 8️⃣

Cancro: il pianeta Venere in trigono dal segno amico dello Scorpione riempirà questo fine settimana di dolci emozioni .

Single oppure no, avrete modo di costruire un legame migliore con la vostra fiamma, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro sarà un periodo più calmo per voi, ma con Mercurio in opposizione faticherete un po’ a trovare le giuste idee. Voto - 7️⃣

Leone: con la Luna e Venere sfavorevoli sarà necessario non andare fuori dalle righe.

Single oppure no, non sarete in vena di emozioni, ciò nonostante non ci sarà bisogno di essere aggressivi con chi cercherà di starvi vicino. In ambito lavorativo avete raggiunto interessanti soddisfazioni in questo periodo, ma adesso sarà necessario pianificare le prossime mosse. Voto - 6️⃣

Vergine: previsioni astrali convincenti in questo fine settimana. Venere in sestile dal segno dello Scorpione porterà una piacevole ondata di passione tra voi e il partner. Sul fronte professionale le vostre finanze sono stabili, e con Mercurio in trigono potrete provare a mettere insieme un po’ più ambiziose. Voto - 8️⃣

Bilancia: la stabilità all'interno della vostra relazione di coppia vi permetterà di vivere un periodo piacevole in amore.

Saprete sempre cosa fare per rendere felice il partner, e godere dunque di bei momenti. Nel lavoro, con Mercurio in quadratura dal segno del Capricorno, potreste non essere assolutamente certi delle vostre capacità. Pianificate bene i vostri progetti prima di mettervi all'opera. Voto - 7️⃣

Scorpione: sarete presto ricompensati per il vostro duro lavoro . Avete dimostrato particolare impegno in questo periodo, e vi sentirete pronti a fare il passo successivo. In ambito amoroso avrete a cuore il benessere del partner. Sarete più accattivanti, dimostrando di poter vivere un rapporto sempre affiatato. Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale positiva in questo weekend per-natalizio grazie alla Luna in sestile.

La vostra comprensione e saggezza nei confronti del partner vi permetterà di costruire un rapporto solido e affiatato. Sul fronte professionale Marte in congiunzione vi spingerà a portare avanti i vostri progetti con un discreto entusiasmo, a prescindere dai risultati che potete ottenere. Voto - 8️⃣

Capricorno: con Mercurio in congiunzione al vostro cielo, sarete sempre ben concentrati verso i vostri progetti professionali. Avrete dunque la situazione sotto controllo, con i vostri obiettivi a portata di mano. In amore saprete prendere delle valide iniziative per il vostro rapporto affinché questo possa essere sempre movimentato e affiatato. Voto - 8️⃣

Acquario: potrete contare su una splendida Luna in congiunzione in questo fine settimana.

Certo, Venere sarà in quadratura, dunque sfavorevole, ciò nonostante in questo fine settimana sarete in grado di mettere da parte eventuali incomprensioni tra voi e il partner. Nel lavoro Giove potrebbe portare un po' di sfortuna. Non sarete sempre in grado di gestire in modo ottimale le vostre mansioni, ciò nonostante potrete dire di averci provato. Voto - 7️⃣

Pesci: è un periodo pieno d'amore grazie a questa splendida Venere in trigono. Single oppure no, sarà un bel momento per arricchire la vostra vita sentimentale, riempiendola di emozioni. In campo professionale sarete particolarmente attenti ad alcuni dettagli che potrebbero fare la differenza. Voto - 8️⃣