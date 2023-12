L'Oroscopo della giornata di venerdì 15 dicembre prevede un Pesci allegro e ottimista grazie alla Luna e Venere in buon aspetto, al contrario i nativi Ariete potrebbero essere un pò polemici. Scorpione sarà felice di progettare il proprio domani insieme alla persona che ama, mentre Giove aiuterà i nativi Vergine al lavoro.

Di seguito tutti i dettagli.

Previsioni oroscopo venerdì 15 dicembre 2023 segno per segno

Ariete: il weekend non inizierà nel migliore dei modi per voi del segno. Il rapporto con il partner sarà messo in discussione dalla Luna in quadratura, che potrebbe alterare il vostro umore.

Single oppure no, attenzione al vostro modo di comportarvi nei confronti della vostra fiamma. In campo professionale ci saranno alcuni ostacoli da superare a causa di Mercurio. Prendete le vostre decisioni con la dovuta calma. Voto - 6️⃣

Toro: sfera sentimentale tutto sommato discreta in questa giornata di venerdì. La Luna in trigono vi metterà a vostro agio con il partner. Sarà possibile dunque provare a discutere di alcuni problemi tra voi e cercare di risolverli definitivamente. Sul fronte professionale potrete contare su stelle come Mercurio e Giove per cercare di mettere insieme ottimi progetti. Voto - 7️⃣

Gemelli: configurazione astrale che vedrà un cielo tutto sommato sereno. Sarà un buon weekend per voi per cercare di mettere in risalto il vostro rapporto, soprattutto se siete nati nella prima e terza decade.

In campo professionale la situazione che state vivendo non sarà delle migliori. Dovrete avere ancora un pò di pazienza prima di poter aspirare a progetti più ambiziosi. Voto - 7️⃣

Cancro: sarà un venerdì altalenante dal punto di vista sentimentale per voi nativi del segno. La Luna e Venere saranno in contrapposizione tra loro e il vostro rapporto potrebbe attraversare momenti di burrasca.

Sul fronte professionale alcuni progetti sono in fase di stallo a causa di alcuni fattori esterni che vi impediscono di andare avanti. Con Mercurio sfavorevole, non sarà facile uscire da questa situazione. Voto - 6️⃣

Leone: periodo complicato per voi nativi del segno dal punto di vista sentimentale. Con Venere in quadratura dal segno dello Scorpione e la Luna in movimento verso posizioni per voi scomode, non sarà facile trovare la giusta intesa con la persona che amate.

In ambito lavorativo potrebbe essere necessario fare qualche piccolo sacrificio affinchè i vostri progetti possano procedere lungo la giusta direzione. Voto - 6️⃣

Vergine: ottima giornata per voi. In amore sarete aiutati dalla Luna e da Venere per costruire un rapporto sereno insieme alla persona che amate, soprattutto se siete nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro Giove in trigono porterà un pò di fortuna, mentre Mercurio vi permetterà di agire nel modo più corretto. Voto - 8️⃣

Bilancia: non sarà la giornata ideale per parlare di sentimenti considerata la Luna in quadratura dal segno del Capricorno. Tra voi e il partner potrebbe esserci qualche incomprensione di troppo, che faticherete a risolvere.

In ambito professionale meglio non lavorare su più progetti al tempo stesso. Con Mercurio in quadratura potreste commettere degli errori. Voto - 6️⃣

Scorpione: con la Luna e Venere in ottimo aspetto, sarà possibile trascorrere una splendida giornata insieme alla persona che amate. Sarà un ottimo periodo infatti per cercare di costruire un domani migliore e godere di un rapporto solido e duraturo. In campo professionale potrete contare su stelle come Mercurio e Saturno per gestire in modo impeccabile le vostre mansioni. Voto - 9️⃣

Sagittario: giornata di venerdì stabile e soddisfacente dal punto di vista sentimentale. Questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante sarà possibile godere di momenti davvero piacevoli insieme alla persona che amate.

Per quanto riguarda il lavoro ve la caverete abbastanza bene, ciò nonostante meglio non correre troppo per non commettere errori. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale ottima secondo l'oroscopo della giornata di sabato. In amore godrete della presenza benefica della Luna e di Venere, che alimenteranno il vostro entusiasmo nei confronti del partner. Se siete single vi sentirete più in sintonia con la vostra fiamma. Per quanto riguarda il lavoro avrete la situazione sotto controllo grazie a Mercurio favorevole, senza mai un ritardo nei vostri progetti. Voto - 8️⃣

Acquario: con Venere in quadratura dal segno dello Scorpione, il rapporto con il partner non sarà sempre così affiatato. Anche se non ci saranno momenti particolarmente romantici, cercate comunque di non superare certi limiti per non causare spiacevoli discussioni.

In campo professionale ve la caverete abbastanza bene, anche se faticherete a distinguervi dagli altri. Voto - 7️⃣

Pesci: un quadro astrale che vi permetterà di essere sempre allegri e ottimisti grazie alla Luna e Venere in buon aspetto. Single oppure no, godrete di una splendida sintonia con la vostra fiamma. Sarà possibile provare a costruire un legame più profondo. In ambito professionale Mercurio, Saturno e Giove vi metteranno a vostro agio e vi aiuteranno a mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 8️⃣