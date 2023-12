Le previsioni dell'oroscopo del 18 dicembre invitano l'Ariete a essere molto attenta, in quanto ora potrebbero arrivare delle nuove proposte. I Gemelli devono essere un po' più solari. Il Toro deve sfruttare la propria spigliatezza, mentre l'Acquario deve prendersi cura di sé per trovare la pace.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche per tutti con la relativa classifica giornaliera.

I quattro segni meno fortunati

12° in classifica Vergine: nel lavoro c'è stata una piccola battuta d'arresto, soprattutto per i liberi professionisti.

Poco alla volta, però, ci sarà una ripresa, quindi, non vi abbattete.

11° Pesci: l'Oroscopo del 18 dicembre vi invita a pensare con maggiore ottimismo. Spesso vi lasciate condizionare dai malumori delle persone che vi circondano, e questo non è mai un bene.

10° Ariete: volate molto con la fantasia in questo momento. Cercate, però, di focalizzarvi anche sul presente e su quello che vi appartiene. Nel lavoro potrebbe arrivare qualche nuova proposta.

9° Leone: le stelle vi esortano alla lungimiranza. Il dialogo è fondamentale in qualunque tipo di rapporto, soprattutto sentimentale. In ambito professionale ci sono degli alti e bassi.

Previsioni astrali: le posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: in amore siete un po' indecisi, e forse un po' insoddisfatti sotto certi aspetti.

Ci sono cose delle quali non vale la pena parlare, ma servono i fatti per rimettere tutto a posto.

7° Sagittario: porre certe distanze in amore solamente per paura di soffrire non farà altro che rendervi più vulnerabili e insofferenti. Imparate ad ascoltare di più le vostre sensazioni.

6° Bilancia: secondo l'oroscopo del 18 dicembre dovete imparare a dare maggiore valore a voi stessi e alle vostre capacità.

In ambito professionale vi siete fatti un po' scoraggiare da alcuni intoppi.

5° Cancro: non siate troppo polemici e puntigliosi in amore. Questo è un ottimo momento per darsi da fare e per dimostrare agli altri quanto valete, non lasciatevi abbattere dalle critiche.

Oroscopo dei segni più fortunati del 18 dicembre

4° in classifica Gemelli: cercate di essere un po' più solari.

Questo è un ottimo momento per aprirvi a nuove esperienze ed avventure. Nel lavoro è importante essere più concentrati.

3° Toro: tendenzialmente siete persone molto spigliate, che non si imbarazzano facilmente. Le previsioni dell'oroscopo del 18 dicembre, dunque, vi invitano a sfruttare queste peculiarità per farvi strada nel mondo del lavoro.

2° Acquario: prendersi cura di se stessi è il primo passo verso la felicità e l'appagamento interiore. Solo se sarete in pace con la vostra mente e il vostro cuore riuscirete ad ottenere dei traguardi importanti.

1° Capricorno: momento di novità e di cambiamenti per quanto riguarda la sfera professionale. Cogliete al volo delle occasioni e non lasciatevi intimidire da niente e da nessuno. Anche in amore andrete bene.