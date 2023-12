Ci saranno sorprese in amore per la Vergine secondo le previsioni dell'oroscopo del 19 dicembre. I Gemelli, invece, potrebbero vivere qualche piccolo momento di conflitto, bisogna mantenere la calma. Nel frattempo l'Ariete sarà piuttosto passionale, mentre il Sagittario si mostrerà sicuro di sé.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche del giorno per tutti, con la relativa classifica.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: in amore potrebbe nascere qualche piccolo disguido causato, molto probabilmente, dalla gelosia.

Cercate di affrontare i problemi sul nascere, invece di aspettare che diventino più grandi.

11° Acquario: le previsioni dell'Oroscopo del 19 dicembre vi esortano ad essere più consapevoli di quelli che sono i vostri bisogni e le vostre esigenze. In amore sentite il bisogno di costruire qualcosa di concreto.

10° Cancro: in ambito professionale stanno per cambiare delle cose, e abituarsi ai nuovi ritmi potrebbe essere piuttosto complicato. Poco alla volta, però, riuscirete ad adattarvi.

9° Capricorno: cercate di andare oltre i vostri limiti e pregiudizi, in questo modo potreste rimanere sorpresi dalle situazioni che si presenteranno. Nel lavoro è necessario essere un po' più organizzati.

Le posizioni centrali

8° in classifica Ariete: lasciatevi travolgere dalla passione senza pensare troppo al futuro. Concentratevi un po' di più sulle cose che per voi hanno davvero un valore importante e non marginale.

7° Leone: nel lavoro siete attenti e precisi, ma in certi casi è opportuno giocare anche un po' con la creatività.

Siete persone che non amano vivere situazioni troppo statiche, quindi,

6° Scorpione: dal punto di vista finanziario è necessario fare un po' di economia. Se avete dei pensieri, vedrete che svaniranno soprattutto grazie al supporto delle persone a voi care.

5° Toro: secondo l'oroscopo del 19 dicembre dovete essere più decisi nelle scelte.

Non girate attorno alle cose, ma andate dritti al punto. In amore dovete aprirvi a nuove conoscenze.

I segni più fortunati del 19 dicembre

4° in classifica Vergine: siete focalizzati su alcuni scopi, pertanto, sarete disposti ad andare oltre tutto e tutti per ottenerli. In amore potreste rimanere spiazzati da una persona speciale.

3° Bilancia: siate lungimiranti e, soprattutto, non perdete mai la speranza. Lottate per raggiungere i vostri obiettivi. In amore ci sono delle situazioni da risolvere, ma tutto andrà per il meglio.

2° Sagittario: siete molto più sicuri di voi in questo periodo. Se ci sono state delle divergenze in questi giorni, adesso è il momento di metterle da parte e di concentrarvi solamente sul presente.

1° Pesci: le emozioni la faranno da padrone in questo momento. L'oroscopo vi invita a cogliere al volo certe occasioni, specie per quanto riguarda la sfera sentimentale.