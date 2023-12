Le previsioni dell'oroscopo del 1° gennaio 2024 invitano i nati sotto il segno dell'Acquario a non distogliere l'attenzione dai propri obiettivi e quelli del Toro a stare attenti in amore, mentre i Pesci sono favoriti in amore.

Di seguito approfondiamo le previsioni per tutti con la classifica giornaliera.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: la Luna un po' contraria potrebbe rendere il vostro umore particolarmente inquieto in questi giorni. Cercate di essere cauti e di non trarre conclusioni affrettate.

11° Capricorno: giornata molto pensierosa.

In ambito professionale potreste essere indecisi su una decisione da prendere. In questo momento è necessario essere lucidi.

10° Vergine: in amore siete molto determinati. Quando vi mettete in testa una cosa, difficilmente riuscite a cambiare idea. Dal punto di vista professionale è necessario usare molto l'astuzia.

9° Ariete: i nati sotto questo segno devono guardare al futuro con maggiore ottimismo ed entusiasmo. Anche se la vita si diverte a rendervi le cose difficili, voi dimostrate che siete più duri.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Acquario: giornata un po' frenetica per voi. Cercate di risolvere le faccende con calma, senza soffermarvi troppo sulle critiche. Se avete un obiettivo, guardatelo dritto in faccia e non distraetevi.

7° Gemelli: l'Oroscopo vi esorta a credere un po' di più in voi stessi. Non fermatevi dinanzi le apparenze e, soprattutto, cercate di andare dritti per la vostra strada.

6° Cancro: se avete avuto delle indecisioni e degli alti e bassi in questo periodo, forse è il caso di fare una piccola analisi introspettiva. Concentratevi di più sul futuro e sulle novità.

5° Bilancia: circondatevi solamente di persone che sono in grado di apportare una ventata di novità e di positività nella vostra vita. Diffidate, invece, da coloro i quali non meritano le vostre attenzioni.

I segni fortunati del 1° gennaio 2024

4° in classifica Toro: in amore è importante stare attenti e studiare bene la concorrenza.

Ci sono delle novità in arrivo, ma è necessario non perdere mai di vista i vostri obiettivi. In queste ore dovete agire.

3° Scorpione: novità in arrivo per quanto riguarda il lavoro. Buon momento per quanto riguarda i nuovi progetti e le iniziative. Cercate di essere più determinati.

2° Sagittario: ci sono delle situazioni in sospeso che potrebbero darvi un po' di filo da torcere. Ad ogni modo, cercate di essere ottimisti, in quanto sta per cominciare un periodo molto florido.

1° Pesci: ottimo momento per quanto riguarda l'amore. Chi è in attesa di una risposta molto importante, può rimanere spiazzato. Dal punto di vista professionale bisogna essere cauti.