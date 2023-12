Per i nati sotto il segno del Toro e dello Scorpione stanno per arrivare delle belle soddisfazioni secondo l'oroscopo del 20 dicembre. Intanto i Gemelli saranno piuttosto impazienti e l'Ariete, invece, sarà ultima nella classifica giornaliera.

Gli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: per essere felici non è necessario fare cose troppo eclatanti. In certi casi basterebbe semplicemente ritagliarsi un momento per sé, e da dedicare alle persone care, ne avete bisogno.

11° Vergine: la noia potrebbe portarvi a fare qualche colpo di testa. Invece di prendere delle decisioni in maniera troppo affrettata, cercate di riflettere su quelle che potrebbero essere le conseguenze delle vostre azioni.

10° Sagittario: l'Oroscopo del 20 dicembre vi invita ad essere pragmatici. In amore è necessario prendere delle decisioni a stretto giro. Avere il piede in due scarpe potrebbe creare grossi danni.

9° Cancro: non lasciatevi condizionare dai pensieri negativi delle persone che vi circondano. In amore è necessario essere decisi e sfoderare le vostre armi vincenti senza pensare troppo alle conseguenze.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° in classifica Capricorno: se ci sono delle cose che vi turbano, la cosa migliore da fare è chiarirsi. Non aspettate che i problemi diventino più grossi di quello che sono, e cogliete al volo delle occasioni.

7° Gemelli: l'impazienza è sempre stata una vostra peculiarità.

Non riuscite ad aspettare certe tempistiche, e questo potrebbe crearvi dei problemi. Nella vita professionale è bene che seguiate il vostro istinto.

6° Scorpione: nella vita nulla si ottiene senza sacrificio. Presto raccoglierete i frutti del vostro impegno e della vostra dedizione ma, per il momento, è necessario avere pazienza.

5° Acquario: i nati sotto questo segno devono essere un po' più risoluti. Spesso tendete a temporeggiare troppo su certe decisioni, finendo per renderle vane.

I segni più fortunati del 20 dicembre

4° in classifica Toro: cercate di seguire un po' di più il vostro cuore, e meno quello che vi dicono gli altri. In questo periodo siete un po' vulnerabili, ma presto ci saranno dei bei risvolti per voi.

3° Leone: ci sono delle novità per quanto riguarda la sfera professionale. Ottimo momento anche in amore, soprattutto per i single. Cogliete al volo delle occasioni inaspettate che vi potrebbero capitare.

2° Bilancia: giornata molto intensa e produttiva dal punto di vista professionale. In procinto delle festività natalizie cercate di ritagliarvi un po' di tempo da trascorrere con le persone care.

1° Pesci: l'oroscopo del 20 dicembre vi esorta a essere intraprendenti, sia in amore sia nel lavoro. Presto potrebbero aprirsi per voi delle importanti opportunità, quindi, siate determinati.