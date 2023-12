Le previsioni dell'oroscopo del 21 dicembre invitano il Leone a essere paziente. Il Sagittario deve prepararsi a iniziare delle nuove avventure. La Vergine sarà emotiva, mentre i Pesci dovranno essere piuttosto aperti.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche per tutti con la relativa classifica della giornata.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: ci sono un po' di alti e bassi per quanto riguarda la sfera sentimentale. Cercate di mantenere la calma, in modo da non prendere delle decisioni troppo affrettate.

11° Pesci: le stelle vi invitano a interfacciarvi con persone diverse da voi.

Questo vi consentirà di allargare i vostri orizzonti e di avere una visione più completa delle cose.

10° Sagittario: dovreste prepararvi al meglio per iniziare delle nuove avventure. Se sarete pazienti potrete riuscire a conseguire degli obiettivi importanti, anche sul lavoro. In amore siete un po' confusi.

9° Scorpione: giornata molto interessante sul fronte delle relazioni. Presto potrebbero arrivare per voi delle sorprese, quindi, cercate di tenere gli occhi ben aperti, in modo da non lasciarvi sfuggire nulla.

Previsioni astrali, le posizioni centrali

8° Acquario: ricordate che non siete invincibili e, soprattutto, che avete bisogno anche voi di un po' di aiuto e supporto ogni tanto. Dal punto di vista sentimentale potrebbe essere necessario chiarire qualche punto.

7° Toro: le previsioni vi esortano a essere intraprendenti. In amore siete persone molto decise e motivate. Cercate di adoperare la stessa grinta anche nel lavoro.

6° Gemelli: momento molto interessante per quanto riguarda i nuovi inizi. Le stelle vi invitano ad essere intraprendenti e, soprattutto, a lasciarvi trasportare dagli eventi, specie se inaspettati.

5° Cancro: ci sono dei tasti che non amate toccare in quanto vi rendono particolarmente suscettibili. Dal punto di vista professionale è importante gestire al meglio di impegni, magari facendo delle pianificazioni.

I segni più fortunati del 21 dicembre

4° in classifica Leone: ci vuole un po' di impegno in più per riuscire a conseguire dei traguardi.

Cercate di essere pazienti ancora per un altro po' di tempo, poi vedrete che potrete giovare di tutti i benefici.

3° Vergine: il vortice delle emozioni, ormai, vi ha travolto. Cercate di non restare inermi e di non lasciare troppo spazio all'emotività, ma gettatevi a capofitto nelle opportunità che vi capiteranno. In amore è importante essere coraggiosi.

2° Bilancia: siete in una fase molto fortunata, quindi, cercate di approfittarne. Dal punto di vista professionale dovete allargare i vostri orizzonti e aprirvi a nuove avventure ed esperienze.

1° Capricorno: i nati sotto questo segno possono essere lungimiranti e tenere alta la testa. Dal punto di vista professionale sono in arrivo belle soddisfazioni.