Secondo le previsioni dell'oroscopo del 23 dicembre 2023 si preannunciano dei cambiamenti per il Leone, mentre lo Scorpione dovrà essere ligio al dovere. Approfondiamo ora i dettagli e la classifica giornaliera per tutti i segni zodiacali.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Sagittario: siete testardi e caparbi. Quando vi mettete una cosa in testa difficilmente riuscite a distogliere l'attenzione dai vostri obiettivi. In certi casi, però, bisogna distrarsi un po'.

11° Ariete: l'Oroscopo vi esorta a prendere di petto certe situazioni.

Se una persona a voi cara vi ha generato qualche malumore, parlatene con calma e lucidità, e vedrete che i nodi verranno al pettine.

10° Pesci: se siete in procinto di chiudere un affare molto importante, il consiglio è quello di valutare attentamente i pro e i contro, forse sarebbe opportuno ascoltare il consiglio di una persona esterna e fidata.

9° Cancro: ci sono delle belle soddisfazioni in arrivo per voi, soprattutto dal punto di vista sentimentale. Cercate di essere decisi e di non voltarvi indietro dopo aver preso una decisione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Vergine: lasciatevi trasportare dalle emozioni. Ci sono delle belle novità in arrivo per voi, ma dovete avere il cuore predisposto ad allargarvi verso nuovi orizzonti ed esperienze.

7° Bilancia: le previsioni dell'oroscopo del giorno 23 dicembre vi invitano a prepararvi al meglio per queste feste, concentrandovi di più su quelli che sono i vostri affetti e le persone care. Serve una piccola fuga dal lavoro.

6° Scorpione: il tempo con le persone a voi care pare non bastarvi mai. Nella vita, però, è necessario adempiere anche ai doveri in modo ligio, quindi, bisogna rimboccarsi le maniche e agire.

5° Toro: siete sempre stati dei segni testardi, in questo periodo, però, questa vostra peculiarità finirà per enfatizzarsi ancor di più. Cercate di mantenere un certo equilibrio.

I segni più fortunati

4° in classifica Gemelli: ci sono momenti in cui sarebbe opportuno lasciarsi trasportare dalle emozioni, senza pensare troppo alle conseguenze.

Nel lavoro dovete tenere gli occhi aperti.

3° Leone: in amore si prospetta un periodo ricco di novità e cambiamenti. Soprattutto i single dovrebbero aprirsi a nuove opportunità, senza lasciare nulla al caso. Nel lavoro è necessario insistere.

2° Capricorno: è un buon momento dal punto di vista delle finanze. Ci sono delle nuove entrate che potrebbero cambiare la vostra situazione attuale. Cercate però di essere parsimoniosi e moderati.

1° Acquario: l'oroscopo vi invita a essere più riflessivi. In amore sta per iniziare un periodo davvero magico, soprattutto per i nuovi amori. Nel lavoro riceverete soddisfazioni.