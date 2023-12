L'Oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 18 dicembre 2023. Sarà un inizio settimana positivo per pochi segni: curiosi? Ebbene, nella sestina in analisi, ovvero quella compresa dall'Ariete sino alla Vergine, ad avere massima compatibilità con le effemeridi quotidiane saranno solamente gli amici dell'Ariete insieme a quelli dei Gemelli, entrambi valutati positivamente soprattutto in ambito sentimentale. Al contrario, si prospetta una giornata sotto le attese per i nativi del Toro e del Leone. Pronti a scoprire maggiori dettagli?

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo di domani, lunedì 18 dicembre, consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 18 dicembre, l'oroscopo da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. Ottimo questo prossimo avvio settimanale per la maggior parte di voi nativi. Sarà vantaggioso e altamente favorevole il settore amoroso: concedersi sinceramente e senza riserve nelle relazioni, contribuirà a migliorare il legame con i propri affetti. Questa giornata, davvero molto favorevole, potrebbe riportare in auge un'intensità emotiva e un calore passionale nell'interazione con il partner. Se siete single invece, potreste trovare terreno assai fertile nell'esprimere i sentimenti senza impedimenti.

Potrebbe essere il momento propizio per cogliere il coraggio necessario e dichiararsi a qualcuno che sta a cuore da tempo. Ci saranno altresì opportunità lavorative interessanti che potrebbero presentarsi. Quindi, sarà fondamentale chiarire le aspettative e avviare le condizioni per sfruttarle al meglio.

Toro: ★★★. Giornata indicata mediamente sottotono.

Nel campo sentimentale, Venere potrebbe portare alla luce una discussione sulla condivisione delle responsabilità, soprattutto in quelle relazioni che non navigano in acque calme. Sarà quindi consigliabile cercare un equilibrio nella suddivisione dei compiti e delle decisioni, proponendo al partner un approccio collaborativo.

Se siete single, adottate una mentalità flessibile, evitate di imporre le idee, poiché potrebbe non essere la strategia più efficace in questa fase. Siate disponibili ad accogliere punti di vista e opinioni diverse dalle vostre. Nel contesto lavorativo, potreste avere difficoltà a farvi ascoltare dai colleghi, ergo, vi sentirete un po' emarginati. È preferibile valutare attentamente prima di intraprendere eventuali investimenti, altrimenti potreste ottenere risultati diversi da quelli desiderati.

Gemelli: ★★★★★. L'oroscopo del giorno 18 dicembre mette in evidenza la possibilità di avere una giornata vincente in amore. Avrete l'opportunità di pianificare progetti sentimentali a lungo termine, ottenendo conferme sulle intenzioni serie della persona con cui condividete la vita.

Vi concentrerete così sulle priorità e dedicherete grande impegno al benessere della persona che vi è vicina. Se siete single, il periodo sarà caratterizzato dalla capacità di ascoltare gli altri. Il vostro segno zodiacale sarà al centro di una congiunzione favorevole, facilitando una socializzazione fortunata e senza sforzi. Soprattutto in famiglia, ma anche nel vostro circolo di amicizie più intime, potreste riscuotere il successo che meritate. Secondo gli astri, potrebbero presentarsi ottime opportunità di guadagno anche in ambito lavorativo, tali da influenzare positivamente l'umore.

Oroscopo e stelle del 18 dicembre, le previsioni astrologiche da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. La routine sarà di casa in questo avvio settimanale.

Lunedì, infatti, le coppie consolidate e sicure del loro legame potrebbero considerare eventualmente di convolare a giuste nozze oppure pianificare il concepimento di un figlio. L'atmosfera celeste senz'altro favorirà la complicità e la buona comunicazione, aiutando nelle decisioni importanti. La comunicazione sarà fluida e saprete esprimere al compagno/a le emozioni, creando così un'atmosfera serena. Per coloro che sono single, potrebbe manifestarsi come d'incanto la possibilità di avere un fascino davvero irresistibile: se fosse, gestitelo in modo naturale con chi desiderate conquistare o semplicemente affascinare. Potrete inoltre, riscoprire la gioia di chiacchierate spensierate con le persone care.

La giornata lavorativa invece sarà tranquilla, con un carico più leggero del solito, tanto che il tempo sembrerà scorrere velocemente.

Leone: ★★. Non troppo a favore la ripresa della nuova settimana, ovviamente per colpa di astri non allineati positivamente col vostro segno. In alcuni casi sarà presente nella relazione una certa tensione, forse proveniente da diverse direzioni, il che potrebbe spingervi a cercare un modo per alleviarla. È importante non sentirsi sopraffatti ma evitare che le energie del partner influenzino le vostre azioni, portandovi in situazioni dannose per la coppia. Per chi è single, le stelle potrebbero riportare alla mente situazioni passate che ancora cozzano sfavorevolmente con il presente.

È normale non sentirsi al meglio in certi momenti e desiderare scampoli di solitudine o la compagnia di persone veramente fidate. Nel settore lavorativo cercate di prestare attenzione alla gestione di alcune questioni aperte, specie quelle che recentemente hanno creato difficoltà.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, 18 dicembre, indica una giornata decisamente normale. Potreste sperimentare, in questa blanda giornata positiva, una riscoperta del piacere sottile. Regalatevi buone sensazioni, tipo quella di sentirsi amati e coccolati dal partner, oppure riproponendo la passione dei primi momenti d'intimità. Volendo, date sfogo alla fantasia cercando anche tra le piccole cose di ogni giorno, qualsiasi briciolo di felicità.

Per i single, potrebbero aprirsi nuove opportunità relazionali, offrendo a molti di voi nuove prospettive affettive. E se avete da poco fatto una bella amicizia/conoscenza, potreste scoprire una perfetta sintonia, sia fisica che emotiva. La vostra abilità comunicativa potrebbe essere un valore aggiunto anche in ambito lavorativo, permettendovi di chiarire eventuali fraintendimenti con i colleghi o per prevenire potenziali problemi.

