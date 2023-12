Le previsioni dell'oroscopo del 28 dicembre invitano i nati sotto il segno del Sagittario a fare un piccolo esame di coscienza. I Gemelli, invece, devono essere un po' più concreti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Gemelli: non perdetevi in chiacchiere, e cercate di essere un po' più concreti. Questo vale sia per la vita privata sia per quella sentimentale. Cercate di esporvi di più.

11° Pesci: le stelle vi invitano ad essere più attenti ai bisogni del partner. Specie se siete in una relazione nata da poco, è necessario sfoderare le proprie armi vincenti, altrimenti potrebbero esserci dei problemi.

10° Ariete: secondo l'Oroscopo del 28 dicembre, per i nati sotto questo segno sta per iniziare una fase di transizione molto importante. Non vi lasciate condizionare troppo dagli altri.

9° Capricorno: andate dritti per la vostra strada, anche se la vita in certe circostanze è come se si divertisse a mettervi alla prova. Dal punto di vista professionale ci sono delle novità.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Acquario: l'oroscopo del 28 dicembre vi esorta ad essere determinati. I vostri affetti sono piuttosto stabili, tuttavia, a volte sentite il bisogno di una ventata di aria fresca.

7° Cancro: attenti ad ascoltare le vostre emozioni. Spesso tendete a reprimere certi sentimenti per paura di soffrire, ma questo non determina forse una sofferenza certa?

Vogliatevi più bene.

6° Toro: in amore è importante riuscire a mantenere la parola data, altrimenti si rischia di diventare poco credibili. Attenti ai nuovi inizi, soprattutto per quanto riguarda la sfera professionale.

5° Scorpione: le stelle sono piuttosto agitate in questo periodo. Avete troppi pensieri per la testa e progetti in ballo.

Forse la cosa migliore sarebbe concentrarsi su di una cosa per volta.

Oroscopo segni fortunati del 28 dicembre

4° in classifica Sagittario: siete in attesa di una risposta che riguarda la sfera sentimentale, ma forse non avete ancora compreso che il tutto dipende da voi. Fatevi un esame di coscienza.

3° Vergine: una persona dal vostro passato potrebbe tornare seminando un po' di caos.

Ad ogni modo, se riuscirete ad avere un forte autocontrollo, vedrete che non ve ne pentirete.

2° Bilancia: ci sono dei cambiamenti in arrivo che riguardano l'amore. Cercate di mantenere la calma. Chi sta pensando di compiere un passo importante, presto potrebbe ricevere delle belle soddisfazioni.

1° Leone: secondo le previsioni dell'oroscopo del 28 dicembre, i nati sotto questo segno sono molto intraprendenti nel lavoro. Gettatevi a capofitto nelle nuove opportunità e non fermatevi dinanzi a nulla.