L'oroscopo della giornata di venerdì 22 dicembre 2023 vede un Toro entusiasta e soddisfatto dei propri risultati professionali, mentre i Gemelli dovranno essere in grado di evitare problemi al lavoro. Lo Scorpione non dovrà ignorare i propri desideri d'amore, mentre i Pesci godranno di una relazione unita e romantica. Approfondiamo ora i dettagli per tutti i simboli astrologici.

Previsioni oroscopo venerdì 22 dicembre 2023 segno per segno

Ariete: vi avvicinerete verso un fine settimana promettente in ambito amoroso. Questo cielo si muoverà a vostro favore, e sarà il momento giusto per dare una svolta al vostro rapporto e dare inizio a queste festività nel migliore dei modi.

In ambito lavorativo presto sarà possibile tentare nuove strade utili per raggiungere importanti successi. Voto - 8️⃣

Toro: sfera sentimentale migliore in questa giornata grazie alla Luna nel segno. Venere sarà ancora in cattivo aspetto, ciò nonostante avrete modo di sentirvi un po’ più vicini al partner. Trasformate questa sensazione in realtà. Nel lavoro arriveranno buoni risultati frutto del vostro impegno. Sarete entusiasti e soddisfatti del vostro operato. Voto - 8️⃣

Gemelli: giornata di venerdì nel complesso discreta dal punto di vista sentimentale. Tra voi e il partner ci sarà una buona complicità, ma attenzione a non superare certi limiti. Sul fronte professionale la creatività e l'impegno non saranno il vostro forte al momento.

In questo periodo potrete soltanto "accontentarvi" di quello che siete riusciti a ottenere. Voto - 6️⃣

Cancro: periodo migliore in ambito amoroso. Con la Luna e Venere favorevoli sarà il periodo giusto per regalare un’emozione in più alla persona che amate. In ambito lavorativo non sarete tra i migliori del vostro settore, ciò nonostante cercherete sempre di fare del vostro meglio.

Voto - 7️⃣

Leone: previsioni astrali che vedranno la Luna e Venere in cattivo aspetto. Il rapporto con il partner faticherà parecchio a splendere. Anche voi single non sarete dell'umore giusto per condividere emozioni e sentimenti con gli altri. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, ma non con il vostro solito entusiasmo.

Voto - 5️⃣

Vergine: è una giornata piacevole ed equilibrata. Tra voi e il partner ci sarà una buona intesa grazie alla Luna e Venere favorevoli. Se siete single sarete in grado di far nascere nuove amicizie e rapporti dal nulla. In ambito lavorativo vi prenderete cura dei vostri progetti con estrema precisione grazie a Mercurio, ottenendo sempre buoni risultati. Voto - 8️⃣

Bilancia: sfera sentimentale stabile. Questo cielo sarà più sereno nei vostri confronti, e vi permetterà di vivere una relazione più affiatata. Nel lavoro non sarà il momento adatto per scommettere su progetti che nascondono troppi rischi. Con Mercurio negativo potreste commettere degli errori. Voto - 7️⃣

Scorpione: la Luna in Toro potrebbe rendere un po’ complicata questa giornata di venerdì, nonostante Venere sia favorevole.

Non dovrete ignorare i vostri desideri d'amore, ragion per cui dovrete essere in grado di prendervi cura al meglio del vostro rapporto. In ambito lavorativo sicuri delle vostre capacità, abili nel riuscire a mettere insieme progetti di primo livello. Voto - 7️⃣

Sagittario: periodo positivo per voi nativi del segno, grazie anche a un'influenza astrale minore. Il rapporto tra voi e il partner si rivelerà abbastanza piacevole, e non risulterete mai troppo invasivi o scortesi. In campo professionale sarà una giornata di routine per voi, con tante cose da fare e una discreta forza di volontà. Voto - 8️⃣

Capricorno: sfera sentimentale davvero ottima, ora che la Luna e Venere saranno dalla vostra parte.

Single oppure no, sarà un bel periodo per dedicare maggiori attenzioni verso la vostra fiamma. In ambito lavorativo potrete contare su Mercurio in buon aspetto per riuscire a mettere insieme progetti ben organizzati e di successo. Voto - 8️⃣

Acquario: ci saranno ancora dei problemi da risolvere in campo amoroso. La Luna tornerà ad essere negativa nei vostri confronti, e il rapporto con il partner non si rivelerà particolarmente affiatato e romantico. In ambito lavorativo sarete attivi nel vostro campo, e riuscirete a dare il vostro contributo e mettere insieme una giornata proficua. Voto - 7️⃣

Pesci: giornata di venerdì ottima per quanto riguarda i sentimenti. Godrete del sostegno della Luna e di Venere, e il rapporto con la vostra anima gemella sarà davvero splendente. Per quanto riguarda il lavoro, forse non Marte in quadratura non farete tantissime cose, ma quei piccoli passi avanti che farete saranno molto importanti. Voto - 8️⃣