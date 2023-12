I Toro devono cogliere al volo delle occasioni secondo le previsioni dell'oroscopo settimanale dall'1 al 7 gennaio 2024. I Pesci devono credere di più in se stessi.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Leone: settimana piena di appuntamenti e faccende da sbrigare. Non abbiate fretta, e cercate di essere un po' più attenti alle decisioni che prenderete a breve.

11° Pesci: le previsioni dell'Oroscopo della settimana che va dall'1 al 7 gennaio vi esortano ad essere un po' più determinati e a credere in voi stessi. Soprattutto nel lavoro bisogna essere attenti.

10° Bilancia: in questo periodo siete un po' distratti, e la cosa potrebbe ripercuotersi negativamente sulla vostra sfera professionale. Abbiate pazienza e non lasciatevi travolgere troppo dalle emozioni.

9° Capricorno: in amore la lontananza potrebbe rappresentare un problema, ma anche la stretta vicinanza. Ognuno ha bisogno dei suoi spazi, altrimenti c'è il rischio di giungere ad un punto di collisione.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Sagittario: siete un po' stanchi di alcune situazioni che riguardano la sfera professionale. Ad ogni modo nella vita è importante mantenete la calma e soprattutto non esporsi troppo quando non necessario.

7° Cancro: secondo l'oroscopo della prima settimana del mese di gennaio, i nati sotto questo segno devono imparare a mettere da parte l'orgoglio.

In amore cercate di essere un po' più aperti.

6° Gemelli: in amore è necessario superare i propri limiti per cercare di aprirsi verso nuovi orizzonti. Dal punto di vista professionale, invece, mettetevi in gioco e vedrete che non ve ne pentirete.

5° Vergine: occhi aperti per quanto riguarda le nuove relazioni. Non tutte le persone che vi circondano si stanno comportando in modo onesto e sincero nei vostri riguardi, quindi, non fatevi abbindolare.

Oroscopo segni fortunati dall'1 al 7 gennaio

4° in classifica Scorpione: siete molto decisi e determinati in amore e questo è sicuramente un elemento che giocherà a vostro favore. Per quanto riguarda il lavoro, invece, presto ci saranno dei buoni risvolti.

3° Acquario: siete molto attenti e protettivi nei riguardi delle persone a cui tenete.

Dal punto di vista professionale, invece, è opportuno prendere una decisione, che potrebbe condizionare la vostra routine.

2° Toro: cogliete al volo delle occasioni che si presenteranno a breve sul vostro cammino. Le previsioni dell'oroscopo dall'1 al 7 gennaio vi invitano a non fermarvi dinanzi le apparenze.

1° Ariete: siete molto espansivi in questo periodo, pertanto, cercate di lasciarvi andare. Soprattutto dal punto di vista sentimentale potrebbero esserci delle interessanti novità. Approfittatene.